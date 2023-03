„Wir bau­en eine Brücke, die den Anfor­de­run­gen des moder­nen Stra­ßen­ver­kehrs entspricht.“

Seba­sti­an Straubel, Cobur­ger Landrat

Für Land­rat Seba­sti­an Straubel war der Ter­min an der Alster­brücke im Seß­la­cher Stadt­teil Heil­gers­dorf mehr als nur ein sym­bo­li­scher Spa­ten­stich im Früh­ling: „Es der ist Start­schuss in ein Jahr, in dem wir vom Land­kreis unse­re Ver­kehrs­in­fra­struk­tur moder­ni­sie­ren und für unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ent­schei­dend vor­an­brin­gen werden.“

Allei­ne für die fünf größ­ten Bau­pro­jek­te an Kreis­stra­ßen – neben der CO 9 in Heil­gers­dorf auch der Aus­bau des Seß­la­cher Ber­ges, die Ersatz für die Kreck­brücke in Gemünda, der neue Rad­weg Wohl­bach-Schaf­hof sowie die Land­kreis-Betei­li­gung am Krei­sel bei Wie­sen­feld – ste­hen zusam­men mit Aus­ga­ben von rund sie­ben Mil­lio­nen Euro im Inve­sti­ti­ons­pro­gramm des Landkreises.

Zu schmal, nicht für Fuß­gän­ger geeig­net und nur gebaut für Fahr­zeu­ge bis zu 30 Ton­nen: Sowohl die 1963 errich­te­te Brücke über die Alster als auch der gleich dane­ben befind­li­che Flut­durch­lass aus dem Bau­jahr 1975 waren nach den Wor­ten des Land­ra­tes „den Anfor­de­run­gen des heu­ti­gen Schwer­last­ver­keh­res nicht mehr gewach­sen“. Des­halb wer­den die bei­den alten Bau­wer­ke durch eine neue Brücke ersetzt. Die Bau­ko­sten belau­fen sich ins­ge­samt auf rund 810.000 Euro.

Bei gleich drei gro­ßen Bau­pro­jek­ten auf Kreis­stra­ßen im Stadt­ge­biet freu­te sich Seß­lachs Bür­ger­mei­ster, Maxi­mi­li­an Neeb, auf eine ereig­nis­rei­che Bau­sai­son 2023: „Ich bin sehr glück­lich, dass die Kreis­stra­ßen bei uns im Stadt­ge­biet saniert wer­den.“ Die Akti­vi­tä­ten des Land­krei­ses sei­en ein Zei­chen für ein gutes Mit­ein­an­der, sag­te Maxi­mi­li­an Neeb.

Dass sich in der Regi­on im Stra­ßen­bau was tut, hat auch Wolf­gang Schub­art-Raab als Geschäfts­füh­rer der Ebens­fel­der Bau­fir­ma Raab regi­striert. In Heil­gers­dorf nur von einer „klei­nen“ Brücke zu spre­chen, war für Schub­art-Raab sowie den Pla­ner des Brücken­bau­werks, Chri­sti­an Hof­mann (Lich­ten­fels), leich­te Unter­trei­bung. In Heil­gers­dorf kom­me eine Brücke, die alles habe, was zu einer Brücke gehö­re. Zudem sei der Unter­grund bei Bau­ten an flie­ßen­den Gewäs­sern immer eine ein­zig­ar­ti­ge Her­aus­for­de­rung, ergänz­te Hof­mann. Zum Bau­zeit­plan berich­te­te der Raab-Geschäfts­füh­rer, dass bis spä­te­stens zu Wochen­be­ginn die alte Fuß­gän­ger­brücke über die Alster abge­baut und durch einen pro­vi­so­ri­schen Über­gang ersetzt wird. Dann beginnt der Abriss der alten Bau­wer­ke. Schub­art-Raabs Ein­schät­zung zur Dau­er der Bau­ar­bei­ten: „Wir sind mit dem Ziel gestar­tet, am 30. Sep­tem­ber hier fer­tig zu sein.“

Einen gro­ßen Teil der Bau­ko­sten über­nimmt der Frei­staat Bay­ern. Des­halb war Tho­mas Haas als Ver­tre­ter der Regie­rung von Ober­fran­ken beim sym­bo­li­schen Spa­ten­stich dabei und lob­te den Land­kreis Coburg dafür, dass die­ser immer wie­der in sei­ne fürs gesam­te Stra­ßen­netz wich­ti­gen Kreis­stra­ßen inve­stie­re und damit gewähr­lei­ste, dass För­der­mit­tel in Ober­fran­ken bleiben.