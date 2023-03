Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Ein E‑Scooter der Mar­ke Mega Moti­on wur­de am Frei­tag­vor­mit­tag in der Feld­kir­chen­stra­ße gestoh­len. Die Eigen­tü­me­rin des Scoo­ters gab an, dass ihr Fahr­zeug zwi­schen 09.20 Uhr 12.00 Uhr ent­wen­det wur­de. Am Rol­ler ist das Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen 519-UXT angebracht.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Ein Pkw wur­de am Frei­tag, zwi­schen 12.45 Uhr und 13.00 Uhr, am Gey­ers­wör­th­platz beschä­digt. Ein Unbe­kann­ter zer­kratz­te die Bei­fah­rer­tür, er hin­ter­ließ 1000,- Euro Schaden.

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Ein am Stra­ßen­rand gepark­ter Ford wur­de im Holz­feld­weg ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te von der Unfall­stel­le, der Unfall geschah am Don­ners­tag­mit­tag. Der geschä­dig­te Fahr­zeug­hal­ter bezif­fer­te den hin­ter­las­se­nen Scha­den auf 2000,- Euro.

Eine wei­te­re Unfall­flucht wur­de aus der Moos­stra­ße ange­zeigt. Hier wur­de ein abge­stell­ter Jeep ange­fah­ren. Auch hier wur­de der Scha­den auf 2000,- Euro geschätzt. Die Unfall­zeit war am Frei­tag­abend, zwi­schen 18.15 Uhr und 20.45 Uhr.

Zu guter Letzt wur­de noch ein Hyun­dai, eben­falls in der Moos­stra­ße, ange­fah­ren. Hier wur­de vom Fah­rer der Unfall­zeit­punkt mit Diens­tag­mit­tag ange­ge­ben. Der Scha­den, es wur­de die lin­ke Fahr­zeug­sei­te, beschä­digt, wird mit 1500,- Euro angegeben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

STRUL­LEN­DORF. Aus noch unge­klär­ter Ursa­che kam am Frei­tag­mit­tag ein Klein­trans­por­ter nach links von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen eine Gar­ten­mau­er. Hier­bei beschä­dig­te der 60-jäh­ri­ge Fah­rer zudem ein Ver­kehrs­zei­chen. Durch die Kol­li­si­on kipp­te das Fahr­zeug um. Der Fah­rer kam leicht ver­letzt in ein Kran­ken­haus. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 11300,- Euro

RECKEN­DORF. Zwei stark beschä­dig­te Autos und zwei leicht ver­letz­te Per­so­nen sind das Resul­tat eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Frei­tag­nach­mit­tag auf der Bun­des­stra­ße im Bereich Recken­dorf ereignete.

Eine 79-Jäh­ri­ge Opel-Fah­re­rin woll­te die Bun­des­stra­ße kreu­zen und über­sah hier­bei eine 39-jäh­ri­ge Ford-Fah­re­rin. Beim fol­gen­den Zusam­men­stoß wur­de die Unfall­ver­ur­sa­che­rin schwer ver­letzt und daher in ein Kran­ken­haus ver­bracht. Die Fah­re­rin des Fords erlitt nur leich­te Ver­let­zun­gen. Zwei Kin­der, die mit im Auto der Geschä­dig­ten saßen, blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Der Sach­scha­den wird auf ins­ge­samt ca. 30.000,- Euro geschätzt. Für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me war die B279 teil­wei­se gesperrt.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HEI­LI­GEN­STADT I. OFR. Ein bis­lang unbe­kann­ter hell­blau­er Pkw Renault ver­ur­sach­te am Frei­tag­nach­mit­tag einen Ver­kehrs­un­fall und flüch­te­te anschlie­ßend. Der geschä­dig­te Hyun­dai-Fah­rer fuhr von Burg­grub in Fahrt­rich­tung Teu­chatz, als ihm der blaue Pkw ent­ge­gen­kam. Die­ser blieb am Außen­spie­gel des Geschä­dig­ten hän­gen und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den von ca. 300,- Euro.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

HIRSCHAID. Ein 20-Jäh­ri­ger woll­te am Frei­tag­abend ein Fahr­zeug ver­kau­fen, wel­ches er auf einer Online-Platt­form anbot. Einer Zeu­gin fiel jedoch auf, dass an dem Fahr­zeug fal­sche Kenn­zei­chen ange­bracht waren, näm­lich die ihres eige­nen kürz­lich ver­kau­fen Autos. Sie ver­stän­dig­te die Poli­zei. Als der jun­ge Mann die Zeu­gin bei einem ver­ein­bar­ten Tref­fen sah, ergriff er die Flucht. Zivil­be­am­te konn­ten den Fah­rer letzt­lich antref­fen. Da die­ser nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist, die fal­schen Kenn­zei­chen am Fahr­zeug ange­bracht waren und die ein­ge­setz­ten Beam­ten belei­digt wur­den, muss er sich nun wegen ver­schie­de­ner Straf­ta­ten verantworten.

STE­GAU­RACH. Am Frei­tag­abend kon­trol­lier­te eine Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei Bam­berg-Land in Ste­gau­rach einen 46-jäh­ri­gen Rol­ler-Fah­rer. Die­ser konn­te kei­nen Füh­rer­schein vor­zei­gen, gab jedoch an mit einem Mofa zu fah­ren. Eine genaue­re Nach­schau wider­leg­te die Anga­ben jedoch und ergab, dass der Mann mit einem Klein­kraft­rad fuhr und nicht die nöti­ge Fahr­erlaub­nis besaß. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Der Fah­rer will sich nun um den Ein­bau einer Dros­se­lung küm­mern. Den­noch muss er sich für das Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Ein­bruchs­ver­such gescheitert

Ram­s­en­thal. Auf Die­bes­gut hat­ten es in der Zeit von Diens­tag bis Don­ners­tag Unbe­kann­ten in Ram­s­en­thal abgesehen.

Am Don­ners­tag stell­te der Eigen­tü­mer fest, dass Unbe­kann­te ver­such­ten in der Ram­s­en­tha­ler Haupt­stra­ße in einen als Lager­raum genutz­ten Saal ein­zu­drin­gen. Hier­zu beschä­dig­ten die Unbe­kann­ten die Neben­ein­gangs­tü­re, konn­ten aber nicht in das Gebäu­de eindringen.

Den Scha­den bezif­fert der Geschä­dig­te auf ca. 300,– EUR. Zu einem Ent­wen­dungs­scha­den kam es nicht. Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung nimmt die Poli­zei Bay­reuth-Land unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2230 entgegen.

Van­da­len beschä­di­gen Aussichtsfernglas

Eckersdorf/​Oberwaiz. Mehr als 1000,– EUR Scha­den ver­ur­sach­ten Unbe­kann­ten in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag an einem Fern­glas der Gemein­de Eckersdorf.

An der Ein­mün­dung der B22 nach Ober­waiz bzw. der Hohen Stra­ße instal­lier­te die Gemein­de Eckers­dorf ein Aus­sichts­fern­glas. Die­ses beschä­dig­ten Unbe­kann­te in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag mut­wil­lig und zer­stör­ten die­ses. Nach Aus­kunft der Gemein­de Eckers­dorf ent­stand hier­bei ein Scha­den von mehr als 1000,– EUR. Die Poli­zei Bay­reuth-Land hat Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bay­reuth-Land unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2230 entgegen.

Bau­ge­rä­te entwendet

Weidenberg/​Seybothenreuth. Unbe­kann­te ent­wen­de­ten von einer Bau­stel­le zwei Anbau­tei­le eines Bag­gers. Die Poli­zei sucht Zeugen.

In der Zeit von Mitt­woch 15.00 Uhr bis Don­ners­tag 09.30 Uhr ent­wen­de­ten Unbe­kann­te von einer Bau­stel­le nörd­lich der B 22 zwi­schen Sey­bo­then­reuth und Lehen einen soge­nann­ten Hydrau­lik­ham­mer und einen Tief­löf­fel für einen Bag­ger. Die bei­den Anbau­tei­le einer regio­na­len Bau­fir­ma lagen im Bereich einer Bau­stel­le auf einer Frei­flä­che, ca. 100 Meter von der B 22 ent­fernt. Auf­grund der Grö­ße und des Gewich­tes der Bag­ger­tei­le dürf­ten die Die­be mit einem Lkw mit Kran oder ähn­li­chem agiert haben. Im Rah­men der poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen erga­ben sich zudem Hin­wei­se auf einen wei­ßen Lkw-Kipp­la­ster. Ob oder wie die­ser Lkw im Zusam­men­hang steht, ist aktu­ell noch nicht geklärt. Die ent­wen­de­ten Anbau­tei­le haben nach Anga­ben der Geschä­dig­ten Fir­ma einen Wert von ca. 10.000,– EUR. Hin­wei­se nimmt die PI Bay­reuth-Land unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2230 entgegen.

Dieb­stahl geklärt und Täter gefasst

Bind­lach. Auf Alt­me­tall und Alt­ge­rä­te hat­te es ein 60-jäh­ri­ger abge­se­hen. Er wur­de vor Ort festgenommen.

Am spä­ten Frei­tag­abend rück­te die Poli­zei mit meh­re­ren Strei­fen nach Bind­lach aus. Auf dem Gelän­de einer Ent­sor­gungs­fir­ma stell­ten Zeu­gen eine unbe­rech­tig­te Per­son fest. Die Beam­ten umstell­ten das Gelän­de. Bei der Absu­che ent­deck­ten die Poli­zi­sten schließ­lich einen 60-jäh­ri­gen Bay­reu­ther und nah­men die­sen zunächst fest. Die­ser erklär­te den Beam­ten, dass er Alt­me­tall zum Wie­der­ver­kauf steh­len woll­te. Wie sich im Rah­men der poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen her­aus­stell­te, nahm eine Video­über­wa­chung die glei­che Per­son bereits vor ca. einer Woche auf. Nach Rück­spra­che mit der zustän­di­gen Staats­an­walt­schaft durch­such­ten die Beam­ten des­sen Woh­nung. Dort fan­den die Ermitt­ler eine alten Näh­ma­schi­ne, wel­che der Täter vor einer Woche aus dem Gelän­de entwendete.

Der Wert der erlang­ten Gegen­stän­de wird auf ca. 300,– EUR geschätzt. Den 60-jäh­ri­gen erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Dieb­stahls und Haus­frie­dens­bruch. Nach Abschluss der poli­zei­li­chen Erst­maß­nah­men wur­de der 60-jäh­ri­ge wie­der entlassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Kenn­zei­chen­dieb­stahl

Egloff­stein. Im Zeit­raum von Don­ners­tag­abend bis Frei­tag­vor­mit­tag wur­de von einem gepark­ten Pkw, Opel, in der Mark­gra­fen­stra­ße ein Kenn­zei­chen­paar durch bis­lang unbe­kann­te Täter entwendet.

Gegen­wär­tig wird davon aus­ge­gan­gen, daß die ent­fern­ten amtl. Kenn­zei­chen anschlie­ßend an einem wei­te­ren ent­wen­de­ten Pkw ange­bracht wurden.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se, ins­be­son­de­re zu Fest­stel­lun­gen im Bereich der frü­hen Mor­gen­stun­den, unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0.

Unfall­flucht

Eber­mann­stadt. Am Frei­tag­vor­mit­tag wur­de auf dem Groß­park­platz „Am Obe­ren Tor“ in der Zeit von 07:30- 08:00 Uhr ein gepark­ter, grau­er BMW, 116, durch bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer ange­fah­ren und beschä­digt. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den im Bereich der hin­te­ren Bei­fah­rer­sei­te wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt erbit­tet auch hier sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Effel­trich. Am Frei­tag geriet gegen 14.00 Uhr ein 19-jäh­ri­ger Daim­ler-Fah­rer zwi­schen Pinz­berg und Effel­trich mit sei­nem Fahr­zeug wegen nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit nach rechts von der Fahr­bahn ab. In der wei­te­ren Fol­ge stieß er gegen einen Baum. Am Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 8000 Euro. Ver­letzt wur­de niemand.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Zeit von Don­ners­tag 22.00 Uhr bis Frei­tag 07.30 Uhr wur­de in der Satt­ler­tor­stra­ße das vor­de­re Kenn­zei­chen eines VW Touran ent­wen­det. Hin­wei­se hier­zu nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel.: 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betäu­bungs­mit­tel sichergestellt

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­abend woll­ten Poli­zei­be­am­te am Bahn­hof Lich­ten­fels einen 23-jäh­ri­gen Mann aus dem Land­kreis Kro­nach kon­trol­lie­ren. Der Mann ver­such­te sich der Kon­trol­le zu ent­zie­hen, indem er vor den Beam­ten weg­rann­te. Nach kur­zer Flucht konn­te er ein­ge­holt wer­den und den Poli­zi­sten wur­de schnell offen­bart, war­um der 23-Jäh­ri­ge davon­rann­te. In sei­nem Ruck­sack hat­te er ver­schie­de­ne Betäu­bungs­mit­tel dabei. Die­se wur­den sicher­ge­stellt und gegen den Flüch­ten­den eine Anzei­ge wegen diver­ser Delik­te nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz erstattet.

Zeu­gen gesucht

Burg­kunst­adt. Bereits am Frei­tag­mor­gen kam es in Burg­kunst­adt am Kro­na­cher Tor zu einem Ver­kehrs­un­fall. Um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den, muss­te eine 47-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin einem ent­ge­gen­kom­men­den Fahr­zeug­füh­rer aus­wei­chen, da die­ser zuvor die Kur­ve geschnit­ten hat­te. Durch das Aus­weich­ma­nö­ver stieß die Dame mit ihrem Pkw gegen den Bord­stein. Hier­durch wur­de ent­stand Sach­scha­den am Pkw. Der bis­lang unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr mit sei­nem Fahr­zeug davon, ohne sich um den Unfall­scha­den zu küm­mern. Wer kann Aus­sa­gen zum Unfall­her­gang bzw. zum Fahr­zeug­füh­rer machen? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.