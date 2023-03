„Wenn Kin­der und Jugend­li­che ster­ben, zer­reißt es uns das Herz. Nichts Schlim­me­res ist vor­stell­bar. Hos­piz­ar­beit ist Sym­bol des Frie­dens und der Mensch­lich­keit. Hier ist Raum und Zeit, um die letz­ten Meter am Ende des Lebens in Wür­de zu gehen, und auch um Eltern und Geschwi­ster zu unter­stüt­zen“, mit die­sen Wor­ten eröff­ne­te Mar­kus Söder, Mini­ster­prä­si­dent des Frei­staa­tes Bay­ern, nach zwei­jäh­ri­ger Bau­pha­se das Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt in Bam­berg. „Bay­ern unter­stützt den Aus­bau der Hos­piz- und Pal­lia­tiv­ar­beit. Das ist uns ein Her­zens­an­lie­gen. Dan­ke an die Pfle­ge­rin­nen und Pfle­ger, die Hoff­nung geben und Anteil neh­men. Alles Gute und Got­tes Segen!“ Mit der ersten Ein­rich­tung die­ser Art in ganz Nord­bay­ern schließt sich für Fami­li­en eine wich­ti­ge Versorgungslücke.

Neben Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder, Gesund­heits­mi­ni­ster Klaus Holet­schek, Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Mela­nie Huml, Euro­pa­mi­ni­ste­rin und Bot­schaf­te­rin des Kin­der- und Jugend­hos­pi­zes, ver­folg­ten rund 200 Gäste den offi­zi­el­len Fest­akt. Anschlie­ßend hat­ten am Nach­mit­tag unter dem Mot­to „Leben und Lachen unter dem Ster­nen­zelt“ alle inter­es­sier­ten Besu­che­rin­nen und Besu­cher die Gele­gen­heit, das Kin­der- und Jugend­hos­piz ken­nen­zu­ler­nen. Ab April wird die Ein­rich­tung, die sich in unmit­tel­ba­rer Nähe des Hos­piz­ver­eins, der Hos­piz-Aka­de­mie, der Pal­lia­tiv­sta­ti­on und der Kin­der­kli­nik des Kli­ni­kums am Bru­der­wald befin­det, unheil­bar kran­ken Kin­dern und Jugend­li­chen bis zur Voll­endung des 26. Lebens­jah­res und ihren Fami­li­en als ein Ort der pfle­ge­ri­schen und päd­ago­gi­schen Erho­lung offenstehen.

Bay­erns Gesund­heits- und Pfle­ge­mi­ni­ster Klaus Holet­schek unter­strich: „Nichts erschüt­tert so sehr wie der unab­wend­ba­re Tod eines Kin­des oder jun­gen Men­schen. Es ist sehr wich­tig, hier Unter­stüt­zung zu lei­sten und Hilfs­an­ge­bo­te zu machen.“ Die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung set­ze sich seit lan­gem für den Auf- und Aus­bau der Hos­piz- und Pal­lia­tiv­ver­sor­gung im Frei­staat ein. „In einem Kin­der­hos­piz ist eine ganz eige­ne Art der Betreu­ung und Beglei­tung nötig“, füg­te Holet­schek hin­zu. „Neben dem kind­ge­rech­ten Umgang mit den jun­gen Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten nimmt die Unter­stüt­zung der Fami­lie und beson­ders auch der Geschwi­ster­kin­der gro­ßen Raum ein. Das Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt bie­tet für die oft lang­jäh­ri­ge Beglei­tung die besten Voraussetzungen.“

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke beton­te bei sei­ner Begrü­ßung, dass wir mit die­ser Ein­rich­tung „mehr Lebens­qua­li­tät für Fami­li­en mit Kin­dern ermög­li­chen, die unter lebens­ver­kür­zen­den Krank­hei­ten lei­den“. Das neue Kin­der- und Jugend­hos­piz ist „ein Segen für die gan­ze Regi­on“, so Star­ke. Die Stadt­ge­sell­schaft habe die­se Errun­gen­schaft bereits in ihr Herz geschlos­sen und das „Ster­nen­zelt“ mit groß­zü­gi­gen Spen­den und einem Bene­fiz­kon­zert der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker stark unter­stützt. Dafür dank­te der Ober­bür­ger­mei­ster herz­lich und bit­tet auch in Zukunft um Zuwen­dun­gen, die für den Unter­halt der Ein­rich­tung nötig sind. Beson­ders durch die Tages­hos­piz-Plät­ze wür­de betrof­fe­nen Fami­li­en aus der direk­ten Nach­bar­schaft in Stadt und Land­kreis Bam­berg spür­bar gehol­fen: „Wäh­rend die erkrank­ten Kin­der und Jugend­li­chen im Hos­piz tags­über ver­sorgt und gezielt geför­dert wer­den, gewin­nen ihre Fami­li­en Zeit für eben­so wich­ti­ge Auf­ga­ben. Ein sol­ches Ange­bot ist in ganz Bay­ern ein­zig­ar­tig und vorbildlich.“

Mela­nie Huml, die Bot­schaf­te­rin des Kin­der- und Jugend­hos­pi­zes, beglei­tet das Pro­jekt seit der Ankün­di­gung durch Mini­ster­prä­si­dent Söder im Jahr 2018. Sie beschreibt das Leben der betrof­fe­nen Fami­li­en als stän­di­gen Aus­nah­me­zu­stand. „Der All­tag von Fami­li­en mit einem schwerst­kran­ken Kind wird durch die Pfle­ge und Betreu­ung bestimmt. Die Bedürf­nis­se der Geschwi­ster­kin­der und der Eltern ste­hen immer wie­der hin­ten an. Das kostet sehr viel Kraft und führt oft­mals zu Erschöp­fung oder einem Gefühl der Hilf­lo­sig­keit“, so Huml. Mit Hel­ga San­der, Geschäfts­füh­re­rin der Fran­ken Hos­piz Bam­berg gGmbH, und ihrem Team bekä­men die­se Fami­li­en nun kom­pe­ten­te Part­ner an ihre Sei­te gestellt. „Das Ster­nen­zelt bie­tet genau die Unter­stüt­zung, die Fami­li­en in die­ser Situa­ti­on brau­chen“, erklärt Huml. „Hier bekom­men Eltern und Geschwi­ster Raum für Erho­lung und das Sam­meln neu­er Kräfte.“

Die Bau­ko­sten des Kin­der- und Jugend­hos­pi­zes belau­fen sich nach aktu­el­lem Stand auf rund 15,2 Mio. €. „Der Frei­staat Bay­ern hat den Bau die­ses Mei­len­steins der Gesund­heits­ver­sor­gung in unse­rer Regi­on mit rund 9 Mio. € geför­dert“, so Xaver Frau­en­knecht, Vor­sit­zen­der des Vor­stan­des der Sozi­al­stif­tung Bam­berg. Hin­zu kämen För­de­run­gen unter ande­rem durch die Ober­fran­ken­stif­tung, die Bene­fiz­ak­ti­on „Stern­stun­den“ des BR, der Baye­ri­schen Lan­des­stif­tung, der Pau­la-Kubit­schek-Vogel-Stif­tung und vie­ler wei­te­rer Spen­der. „Im Namen all der Fami­li­en, die künf­tig das Ster­nen­zelt als einen Ort der Aus­zeit vom All­tag nut­zen kön­nen, bedan­ke ich mich für die­se groß­zü­gi­gen För­de­run­gen und die Unter­stüt­zung“, so Frauenknecht.

Bei der Pla­nung des Gebäu­des wur­de beson­ders viel Wert auf eine Wohl­fühl-Atmo­sphä­re gelegt, in der gleich­zei­tig alles an pfle­ge­ri­scher und the­ra­peu­ti­scher Aus­stat­tung für die Ver­sor­gung der Kin­der zur Ver­fü­gung steht. Dies ver­deut­lich­te Hel­ga San­der bei einer gemein­sa­men Füh­rung mit Mini­ster­prä­si­dent Söder durch die Räum­lich­kei­ten des Ster­nen­zelts. „Wich­tig war uns, dass die Zim­mer hell und freund­lich gestal­tet sind, der direk­te Bezug zur Natur gege­ben ist und Räu­me der Begeg­nung geschaf­fen wur­den“, so Sander.

Trä­ge­rin des neu­en Kin­der- und Jugend­hos­pi­zes ist die Fran­ken Hos­piz gGmbH mit ihren drei Gesell­schaf­tern Sozi­al­stif­tung Bam­berg (51 Pro­zent), Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg mbH (25 Pro­zent) und Hos­piz­ver­ein Bam­berg e. V. (24 Prozent).

Die Aus­stat­tung des Kin­der- und Jugendhospizes

Im Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt ste­hen zwölf sta­tio­nä­re Plät­ze und vier Plät­ze im Tages­hos­piz zur Ver­fü­gung. Die mit­rei­sen­den Fami­li­en sind in zehn Wohn­ein­hei­ten im Gäste­be­reich des Hos­pi­zes unter­ge­bracht. Für die best­mög­li­che Betreu­ung und Pfle­ge der Kin­der und Jugend­li­chen ste­hen spe­zi­el­le The­ra­pie­räu­me zur Ver­fü­gung. Spaß und Unter­hal­tung gibt es für Kin­der und ihre Geschwi­ster im Spiel­raum, wäh­rend sich die Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen in einem eige­nen „Youth Room“ mit Klet­ter­wand, Musik­an­la­ge und alters­ge­rech­ten Spie­len ver­gnü­gen kön­nen. Die Mahl­zei­ten wer­den zusam­men in einem gro­ßen hel­len Spei­se­saal ein­ge­nom­men. Im Snoe­zelen Raum kön­nen die Kin­der und Jugend­li­chen ent­span­nen und ihre Sin­nes­wahr­neh­mung anre­gen. Der „Raum der Hoff­nung“ kann als Rück­zugs­ort genutzt wer­den, steht aber auch für das Abschied­neh­men von ver­stor­be­nen Kin­dern und Jugend­li­chen zur Ver­fü­gung. Neben den funk­tio­na­len und freund­lich gestal­te­ten Innen­räu­men wird es einen groß­zü­gi­gen Außen­be­reich mit Ter­ras­se und weit­läu­fi­ger Gar­ten­an­la­ge geben. Durch die Lage in unmit­tel­ba­rer Nähe des Kli­ni­kum Bam­bergs ist auch für Not­fäl­le die best­mög­li­che medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung sichergestellt.

Unter­stüt­zung

Kin­der- und Jugend­hos­pi­ze wer­den in Deutsch­land nur zu 95% von den Kran­ken­kas­sen finan­ziert. Daher ist auch das „Ster­nen­zelt“ für den lau­fen­den Betrieb auf Spen­den ange­wie­sen. Jede Spen­de hilft, egal ob als Online-Spen­de oder per Über­wei­sung. Nur so kann sicher­ge­stellt wer­den, dass das Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt in Bam­berg zu einer lang­fri­sti­gen Anlauf­stel­le für vie­le betrof­fe­ne Fami­li­en wer­den kann. Bit­te hel­fen Sie mit und unter­stüt­zen Sie die­ses so wich­ti­ge Angebot!

Spen­den­kon­to:

Fran­ken Hos­piz Bam­berg gGmbH

IBAN: DE 69 770 500 0000 0001 1148

Verwendungszweck:

Kin­der- und Jugend­hos­piz Sternenzelt