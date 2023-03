30:13 im Schlussviertel!

Der Sport schreibt die ver­rück­te­sten Geschich­ten und ganz ehr­lich: Der Autor eines Bil­lig­ro­mans hät­te es sich auch nicht bes­ser aus­den­ken können.

Aus­ge­rech­net gegen sei­ne “alte Lie­be” gelingt Mla­den Dri­jen­cic sein erster Sieg als Head Coach von medi bay­reuth. Gegen die EWE Bas­kets Olden­burg, für die er zwi­schen 2015 und 2022 ins­ge­samt sie­ben Jah­re selbst als Chef­trai­ner aktiv gewe­sen war, gewann sein medi Team am Frei­tag­abend in der mit 2.595 Zuschau­ern gefüll­ten Ober­fran­ken­hal­le am 25. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga mit 85:75 (42:44).

Für die Bay­reu­ther, die die von den Stadt­wer­ken Bay­reuth prä­sen­tier­te Par­tie mit der groß­ar­ti­gen Unter­stüt­zung der eige­nen Fans im letz­ten Vier­tel mit einem wah­ren Kraft­akt an sich ris­sen, war es der vier­te Sai­son­sieg und zudem das so ersehn­te Signal in Rich­tung der gesam­ten Liga, dass man sich im Kampf um den Liga­ver­bleib noch lan­ge nicht auf­ge­ge­ben hat. Ganz im Gegen­teil. Der Heim­sieg gegen den Play­off-Kan­di­da­ten aus Nie­der­sach­sen unter­strich ein wei­te­res Mal die aus­ge­zeich­ne­te Form, in der sich das medi-Team bereits in den letz­ten Spie­len präsentierte.