Main-Clean-Up am ERBA-Park Bamberg

34 gro­ße und klei­ne flei­ßi­ge Hän­de befrei­ten das Fluss­ufer am ERBA-Park am Sams­tag, dem 18. März, von aller­lei Unrat. Nach einer guten Stun­de war die Insel um den Spiel­platz bis zur Spit­ze abge­grast, die Beu­te von Fla­schen bis Ziga­ret­ten­stum­meln wur­de fach­ge­recht ent­sorgt und ein Eis in der ersten war­men Son­ne genossen.

Zwi­schen 11. März und 4. April wer­den in vie­len Kom­mu­nen ent­lang des 524 Kilo­me­ter lan­gen Mains die Ärmel hoch­ge­krem­pelt, ins­be­son­de­re in Städ­ten wie Bam­berg, in denen auch das Main-Fluss Film­fest gastiert. Auf­ge­ru­fen zur Main-Clean-Up-Akti­on hat­te Grü­nes Bamberg.