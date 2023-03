Auf in die neue Radelsaison!

Mit dem Start der Som­mer­zeit beginnt für vie­le auch die Fahr­rad­sai­son. Aus die­sem Grund öff­net der Tou­ris­mus & Ver­an­stal­tungs­ser­vice der Stadt Kulm­bach am Sams­tag, 1. April 2023, wie­der sei­ne Fahr­rad­ga­ra­ge vor der Dr.-Stammberger-Halle.

An der Sut­te 2 ste­hen Rad­le­rin­nen und Rad­lern zwölf abschließ­ba­re Boxen zur Ver­fü­gung, in denen sie ihr Fahr­rad inklu­si­ve Gepäck für einen Euro Gebühr sicher abstel­len kön­nen. Zwei der Boxen sind dar­über hin­aus mit Akku-Lade­sta­tio­nen aus­ge­stat­tet, so dass E‑Bikes dort auf­ge­la­den wer­den können.

Die Fahr­rad­ga­ra­ge an der Sut­te ist bis Ende Okto­ber durch­ge­hend geöff­net und wird rund um die Uhr videoüberwacht.