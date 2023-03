Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind ein­ge­la­den, sich an dem Pro­jekt zur Bele­bung der Innen­stadt zu beteiligen.

Am 30. März 2023 wird das Pro­jekt „Mitte.Bamberg.2025“ in einem „Kick­off“ vor­ge­stellt. Ein­ge­la­den sind alle Gewer­be­trei­ben­den, Immobilieneigentümer:innen, Bewohner:innen sowie inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, wel­che für die Bam­ber­ger Innen­stadt etwas bewe­gen wol­len. Die­ser fin­det von 16 bis 20 Uhr in den Har­mo­nie-Sälen Bam­berg am Schil­ler­platz 7 in Bam­berg statt.

Teil­neh­men­de kön­nen bei dem „Kick­off“ Partner:innen fin­den, um ihre Idee zur Bele­bung der Bam­ber­ger Innen­stadt umzu­set­zen. Gleich­zei­tig erfah­ren sie mehr über den „Innen­stadt­fonds“, mit dem sie die Chan­ce erhal­ten, sich die Umset­zung ihrer Idee finan­zie­ren zu las­sen. Hier­von aus­ge­nom­men sind bau­lich-inve­sti­ve Maßnahmen.

Anmel­dung

Bit­te mel­den Sie sich für den Kick­off „Mitte.Bamberg.2025“ bis zum 28. März 2023 an, da die Anzahl der Teil­neh­men­den begrenzt ist. Anmel­dung über Tel. 0951 / 87–1313 oder per Mail an wifoe@​stadt.​bamberg.​de

Das Pro­jekt „Mitte.Bamberg.2025“

Mit dem Pro­jekt „Mitte.Bamberg.2025“ soll die Innen­stadt Bam­bergs den viel­fäl­ti­gen Bedürf­nis­sen der Besucher:innen und Bewohner:innen noch bes­ser gerecht wer­den und neue Anrei­ze für einen Besuch bie­ten. Die Wirt­schafts­för­de­rung will mit aus­ge­wähl­ten Maß­nah­men in dem Pro­jekt die aktu­el­len Ver­än­de­run­gen der Innen­städ­te für Bam­berg posi­tiv beglei­ten, so dass eine höhe­re Auf­ent­halts­qua­li­tät für Bewohner:innen und Besucher:innen entsteht.

Die­ses Pro­jekt ist geför­dert durch das Bun­des­pro­gramm „Zukunfts­fä­hi­ge Innen­städ­te und Zen­tren (ZIZ)“.