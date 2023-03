Die Joseph-Stif­tung lädt am Don­ners­tag, 30.03.2023 um 10.30 Uhr, zu einer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung über eine ent­ste­hen­de ambu­lant betreu­te Demenz- Wohn­ge­mein­schaft in Bucken­hof, Obe­re Büch 7, ein

sol­len eine Alter­na­ti­ve zu bereits bestehen­den Demenz-Wohn­ge­mein­schaf­ten und sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen wie Pfle­ge­hei­men bie­ten. Eine ambu­lant betreu­te Wohn­ge­mein­schaft für Men­schen mit Demenz stellt eine selbst­be­stimm­te Wohn­form dar und bedeu­tet, dass die Men­schen, die an einer Demenz erkrankt und/​oder pfle­ge­be­dürf­tig sind, hier ein neu­es Zuhau­se finden.

Wäh­rend der Ver­an­stal­tung infor­mie­ren eine Fach­be­ra­te­rin eines Wohl­fahrts­ver­ban­des und eine Ver­tre­te­rin des Ver­mie­ters Joseph-Stif­tung über das All­tags­le­ben in einer Demenz-Wohn­ge­mein­schaft. Es wer­den Fra­gen über die orga­ni­sa­to­ri­schen und recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen, das All­tags­le­ben, die pfle­ge­ri­sche Ver­sor­gung und Betreu­ung in einer Demenz-Wohn­ge­mein­schaft beant­wor­tet. Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich ins­be­son­de­re an Ange­hö­ri­ge und wei­te­re Pfle­ge­per­so­nen von Men­schen mit Demenz, aber auch an Pfle­ge­kräf­te und wei­te­re Inter­es­sier­te. Die Ver­an­stal­tung ist kostenfrei.