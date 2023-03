Start frei für den Neu­bau des kri­mi­nal­tech­ni­schen Labors der Bam­ber­ger Poli­zei. Der Haus­halts­aus­schuss des Baye­ri­schen Land­tags hat dem Mil­lio­nen-Pro­jekt zuge­stimmt. Das tei­len die bei­den Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und Hol­ger Dre­mel mit.



„Mit der Bewil­li­gung der Pro­jekt­pla­nung ist der letz­te ent­schei­den­de Schritt vor dem Bau­be­ginn gemacht. Die Finan­zie­rung ist gesi­chert, etwa 4,7 Mil­lio­nen Euro sind für das neue Labor und den Umbau des bis­he­ri­gen Labors zu Büro­räu­men ein­ge­plant. Unser Staatli­ches Bau­amt ist bestens vor­be­rei­tet, so dass die Aus­schrei­bung der Bau­auf­trä­ge direkt nach Erhalt des Bescheids star­ten kann. Wir rech­nen mit dem Bau­be­ginn in die­sem Som­mer“, berich­tet Huml.



Am Haupt­stand­ort der Bam­ber­ger Poli­zei an der Schild­stra­ße soll zwischen den Bestands­ge­bäu­den ent­lang der Star­ken­feld­stra­ße ein zwei­ge­schos­si­ges Gebäu­de errich­tet wer­den.



„Der Neu­bau des kri­mi­nal­tech­ni­schen Labors ist unbe­dingt erfor­der­lich“, erklärt der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dre­mel, der als Mit­glied im Aus­schuss für Inne­re Sicher­heit und ehe­ma­li­ger Poli­zei­haupt­kom­mis­sar in Bam­berg bestens mit den Gege­ben­hei­ten vor Ort ver­traut ist. „Das kri­mi­nal­tech­ni­sche Labor wur­de 1983 errich­tet und ent­spricht nicht mehr den fach­li­chen Anfor­de­run­gen. Neben der all­ge­meinen Abnut­zung fehlt ins­be­son­de­re eine strik­te Tren­nung des DNA-Bereichs von Opfern und Tätern“, so Dre­mel. Wie bei allen staat­li­chen Neu­bau­ten wer­de auch auf eine ener­gie­ef­fi­zi­en­te Bau­wei­se und eine bar­rie­re­freie Erschlie­ßung geach­tet, betont Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und ihr Kol­le­ge, Innen­po­li­ti­ker Hol­ger Dre­mel ergänzt, dass auf dem Dach des neu­en Labors außer­dem eine Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge errich­tet wer­de. Zwei Lade­säu­len für Elek­tro­fahrzeu­ge sei­en eben­falls vor­ge­se­hen und als Aus­gleich für die Flä­chen­ver­sie­ge­lung sol­len auf dem Poli­zei-Grund­stück eine Blüh­wie­se ange­legt wer­den.