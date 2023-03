Der CSU-Ort­ver­band Bam­berg-Gau­stadt lud zu den Gau­stadter Gesprä­chen alle Gau­stadter Ver­ei­ne ein. Der Vor­sit­zen­de Harald Rein­hard konn­te zahl­rei­che Ver­eins­ver­tre­ter und Man­dats­trä­ger begrü­ßen. Ver­ei­ne konn­ten somit direkt Ihre Wün­sche und Anre­gun­gen vor­tra­gen. Direkt zu Beginn der Ver­an­stal­tung brach­te Frau Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, MdL, den Ver­ei­nen gegen­über Ihre Wert­schät­zung zum Ausdruck.

„Ver­ei­ne sind eine zen­tra­le Stüt­ze unse­rer Gesell­schaft. Sie brin­gen Men­schen zusam­men und lei­sten wert­vol­le Dien­ste – nicht nur für den Ein­zel­nen, son­dern für unser gesam­tes Gemein­we­sen. Des­halb ist mir und mei­nen Abge­ord­ne­ten­kol­le­gen der CSU-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag die Unter­stüt­zung der Ver­ei­ne ein ech­tes Anlie­gen. Gute Rah­men­be­din­gun­gen für ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment zu schaf­fen, ist uns wichtig.

Bay­ern hilft bei­spiels­wei­se mit För­der­mit­tel in erheb­li­chem Umfang. So haben wir im aktu­el­len Haus­halts­ent­wurf zum Bei­spiel allein für die Brei­ten­sport über 50 Mil­lio­nen ein­ge­plant. Die Mit­tel sind für den Sport­stät­ten­bau durch Ver­ei­ne und die sog. Ver­eins­pau­scha­le, von der jähr­lich mehr als 360.000 Euro in die Regi­on Bam­berg flie­ßen. In die Lai­en­mu­sik­för­de­rung, Musik­schu­len und Musik­aka­de­mien inve­stie­ren wir die­ses Jahr mehr als 30 Mil­lio­nen Euro. Dane­ben flie­ßen auch für ande­re Berei­che erheb­li­che Gelder.

Doch eines der größ­ten Anlie­gen der ehren­amt­lich Enga­gier­ten betrifft den orga­ni­sa­to­ri­schen Bereich. Fast jeder Zwei­te ist in Bay­ern in einem Ver­ein aktiv. Doch sind zuneh­mend weni­ger Men­schen bereit, auch Ver­ant­wor­tung im Ver­eins­vor­stand zu über­neh­men. Hier ste­hen wir als Frei­staat den Ver­ei­nen inso­fern zur Sei­te als dass wir sie bei kom­ple­xen Fra­ge­stel­lun­gen unter­stüt­zen. Wir haben bei­spiels­wei­se gut ver­ständ­li­che Info­bro­schü­ren zu The­men wie Steu­ern und Recht oder Ver­eins­fei­ern erstellt und Bera­tungs­stel­len geschaffen.“

Bezirks­rat und Bür­ger­mei­ster Tho­mas Söder lob­te das Enga­ge­ment der Ver­ei­ne. „Die viel­fäl­ti­gen Ange­bo­te unse­rer Ver­ei­ne machen gera­de unse­re Regi­on Ober­fran­ken lebens- und lie­bens­wert. Die Ver­eins- und Jugend­ar­beit in Gau­stadt ist bei­spiel­haft. Jeder inve­stier­te Euro in die Ver­eins- und Jugend­ar­beit in Ober­fran­ken ist gut ange­legt. Denn es sind die viel­fäl­ti­gen Akti­vi­tä­ten der Ver­ei­ne, die unse­re Gemein­den und Städ­te leben­dig machen. Den Sor­gen, Pro­ble­men und Belan­gen der Gau­stadter Ver­ei­ne zuzu­hö­ren und sie bei ihrer wich­ti­gen ehren­amt­li­chen Tätig­keit zu unter­stüt­zen, ist ein zen­tra­les Anlie­gen der CSU in Gau­stadt und der gan­zen Regi­on Bamberg“

Aus den Rei­hen der Ver­ei­ne wur­den u. a. fol­gen­de Wün­sche und Anre­gun­gen vorgetragen:

Die DJK Teu­to­nia Gau­stadt und der ASV Gau­stadt haben erheb­li­che Platz­pro­ble­me. Die Schul­turn­hal­le ist per­ma­nent aus­ge­bucht und der Gerä­te­raum viel zu klein. Hier wird ein Anbau ange­regt. Eine Ide­al­lö­sung wäre ein Hal­len­neu­bau. Was den Aus­bau des Sta­di­ons angeht, kom­men von Stadt­ver­wal­tung kaum Infor­ma­tio­nen bei den Ver­eins­ver­ant­wort­li­chen an. Die Sport­vor­stän­de wün­schen sich dies­be­züg­lich einen kon­kre­ten Ansprech­part­ner inner­halb der Stadt­ver­wal­tung und einen bes­se­ren Infor­ma­ti­ons­aus­tausch bezüg­lich der anste­hen­den Bau­maß­nah­men. Was die Durch­füh­rung der 10-km Stadt­mei­ster­schaft angeht, soll­te die Absper­rung künf­tig wie­der durch die Stadt erfol­gen. Bezüg­lich eines Neu­baus reg­te der CSU-Vor­sit­zen­de Harald Rein­hard an, ein Kon­zept­pa­pier zu erar­bei­ten und die­ses der Stadt­ver­wal­tung vorzulegen.

Vom Klein­gar­ten­ver­ein an der schwar­zen Brücke wur­de der Wunsch geäu­ßert, die Wege zwi­schen den Klein­gär­ten drin­gend zu sanie­ren. Auch die Park­platz­si­tua­ti­on durch vie­le Dau­er­par­ker sei ein gro­ßes Pro­blem. Hier wird ange­regt, sich für kosten­gün­sti­ge Stu­den­ten­park­plät­ze in der Tief­ga­ra­ge ein­zu­set­zen. Der Spiel­platz in unmit­tel­ba­rer Nähe zum Ver­eins­heim sei für spie­len­de Kin­der durch die drei gro­ßen Stei­ne eine Gefahr. Hier wur­de die Fra­ge geäu­ßert, ob der Spiel­platz die Sicher­heits­kri­te­ri­en eines öffent­li­chen Spiel­plat­zes erfül­len würde.

Der Orts­vor­sit­zen­de Harald Rein­hard bedank­te sich abschlie­ßend bei allen Ver­ei­nen für die rege Teil­nah­me und wünsch­te den Ver­ei­nen wei­ter­hin viel Erfolg. „Durch die gro­ße Ver­eins­viel­falt in Gau­stadt ist Gau­stadt ein beson­de­rer Stadt­teil. Die CSU wird sich auch wei­ter­hin für die Pfle­ge der Tra­di­tio­nen und der Ver­eins­ar­beit einsetzen“.