Die Bewer­tungs­kri­te­ri­en des Bun­des zur För­de­rung von Pro­jek­ten des öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs (ÖPNV) haben sich geän­dert. Für das Stra­ßen­bahn­pro­jekt „Stadt-Umland-Bahn“ (StUB) wird ein deut­lich höhe­rer Nut­zen pro­gno­sti­ziert als bis­lang ange­nom­men. Der Zweck­ver­band Stadt-Umland-Bahn (ZV StUB) unter­sucht nun, wel­che Aus­wir­kun­gen sich dar­aus für die wei­te­re Pla­nung ergeben.

Mit der Wei­ter­ent­wick­lung der „Stan­dar­di­sier­ten Bewer­tung von Ver­kehrs­weg­e­inve­sti­tio­nen im öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr“ hat der Bund die Bewer­tungs­kri­te­ri­en für eine För­de­rung von ÖPNV-Pro­jek­ten geän­dert. Das betrifft auch das Stra­ßen­bahn­vor­ha­ben „Stadt-Umland-Bahn“, das als eines von zwölf aus­ge­wähl­ten Bei­spiel­pro­jek­ten für den Bund test­ge­rech­net wur­de. Das Ergeb­nis: Der im Jahr 2019 ermit­tel­te Nut­zen-Kosten-Indi­ka­tor (NKI) von 1,1 für die Vor­zug­stra­sse hat sich auf einen vor­läu­fi­gen Wert von 2,2 erhöht. Damit läge das Pro­jekt „StUB“ nun deut­lich über dem Min­dest­wert von 1,0 für eine För­de­rung durch den Bund. „Das sind sehr gute Nach­rich­ten für unse­re drei Städ­te und die Regi­on. Mit die­sem NKI wären För­de­rung und Finan­zie­rung der StUB gesi­chert. Die Ergeb­nis­se bestä­ti­gen uns in unse­rer Über­zeu­gung, dass die Stadt-Umland-Bahn der rich­ti­ge Impuls für die Ver­kehrs­wen­de und ein wesent­li­cher Bei­trag zum Kli­ma­schutz in der Regi­on ist. Wir sind auf dem rich­ti­gen Weg“, sagt Dr. Flo­ri­an Janik, Ver­bands­vor­sit­zen­der des Zweck­ver­bands Stadt-Umland-Bahn. Opti­mie­run­gen der Strecken­füh­rung, die seit 2019 erfolgt sind, und eine Erwei­te­rung durch das Schwa­bach­tal („Ost­ast“) wur­den bei der Bewer­tung noch nicht berücksichtigt.

Maß­ga­be aus dem Raumordnungsverfahren

Die aktu­el­le Lini­en­füh­rung der Stadt-Umland-Bahn von Nürn­berg über Erlan­gen nach Her­zo­gen­au­rach basiert auf der soge­nann­ten Vor­zug­stra­sse, die im Raum­ord­nungs­ver­fah­ren 2020 als raum­ver­träg­lich beur­teilt wur­de. Ein sen­si­bler Bereich die­ses Strecken­ver­laufs ist die Que­rung des Erlan­ger Reg­nitz­grun­des auf Höhe der Wöhr­mühl­in­sel. Alter­na­ti­ve Que­run­gen im Bereich der Bestands­däm­me „Büchen­ba­cher Damm“ und „Dechs­endor­fer Damm“ wur­den damals von der Regie­rung von Mit­tel­fran­ken als zustän­di­ge Lan­des­pla­nungs­be­hör­de mit „gro­ßer Wahr­schein­lich­keit [als] unwirt­schaft­lich“ beur­teilt. Soll­ten sich jedoch die Bewer­tungs­grund­la­gen ändern, wären auch die Alter­na­ti­ven erneut zu betrachten.

Aus­wir­kun­gen auf alter­na­ti­ve Querungen

„Wir haben ver­spro­chen, bei der Aktua­li­sie­rung der Nut­zen-Kosten-Unter­su­chung auch die alter­na­ti­ven Que­run­gen im Bereich der bei­den Bestands­däm­me noch ein­mal genau zu betrach­ten. Die­ses Ver­spre­chen lösen wir nun ein. Daher haben wir auch die­se Vari­an­ten berech­nen las­sen“, sagt Man­dy Gutt­zeit, Geschäfts­lei­te­rin des ZV StUB.

Die Grund­la­ge hier­für bil­det wie­der­um der Pla­nungs­stand von 2019. Mit jeweils einem vor­aus­sicht­li­chen Wert von 1,7 wür­de der NKI für eine Que­rung im Bereich „Büchen­ba­cher Damm“ bzw. „Dechs­endor­fer Damm“ nun eben­falls deut­lich über 1,0 lie­gen. Damit wären auch die­se Lösun­gen grund­sätz­lich för­der­fä­hig. „Seit 2019 haben sich die Rah­men­be­din­gun­gen für die StUB an vie­len Stel­len geän­dert. Daher sind die­se Wer­te nur als erste Nähe­run­gen zu betrach­ten. Um eine belast­ba­re Aus­sa­ge tref­fen zu kön­nen, neh­men wir die Unter­su­chun­gen für eine alter­na­ti­ve Que­rung nun wie­der auf. Da die Vari­an­te ‚Dechs­endor­fer Damm‘ in der pla­ne­ri­schen Abwä­gung bis­her jedoch immer hin­ter der Alter­na­ti­ve ‚Büchen­ba­cher Damm‘ plat­ziert war und wir aktu­ell wei­ter­hin kein Ver­bes­se­rungs­po­ten­zi­al sehen, betrach­ten wir die­se Que­rungs­mög­lich­keit zunächst nicht wei­ter, um die Pla­nun­gen zeit­lich nicht wesent­lich zu ver­zö­gern“, erklärt Dr. Ste­fan Opheys, Tech­ni­scher Lei­ter des Zweck­ver­bands Stadt-Umland-Bahn.

Brücke auf Höhe der Wöhr­mühl­in­sel bie­tet größ­te Vorteile

Neben dem NKI spie­len in der Abwä­gung auch die bekann­ten Vor- und Nach­tei­le der ein­zel­nen Vari­an­ten eine wich­ti­ge Rol­le. Wäh­rend die deut­lich län­ge­re Strecken­füh­rung über den „Büchen­ba­cher Damm“ eine grö­ße­re Erschlie­ßung bie­tet und das Land­schafts­bild im Reg­nitz­grund weni­ger beein­flusst, bie­tet eine Brücke auf Höhe der Wöhr­mühl­in­sel ins­be­son­de­re die größ­te Ver­la­ge­rung vom Auto­ver­kehr auf den ÖPNV sowie deut­li­che Ver­bes­se­run­gen für das Bus­netz aus dem Erlan­ger Westen in die Innen­stadt. Auch die kür­ze­ste Rei­se­zeit wäre über die­se Brücke gege­ben. „Die StUB ist eine umwelt­freund­li­che und ins­be­son­de­re lei­stungs­fä­hi­ge Ver­kehr­sal­ter­na­ti­ve für unse­re Regi­on. Für die gro­ße Zahl an Pend­le­rin­nen und Pend­lern, wie wir sie auch in Her­zo­gen­au­rach haben, wird sie jedoch vor allem dann attrak­tiv, wenn man mit der StUB schlicht schnell von A nach B kommt“, sagt Dr. Ger­man Hacker, Erster Bür­ger­mei­ster der Stadt Her­zo­gen­au­rach. Um die Rei­se­zeit für Fahr­gä­ste von und nach Her­zo­gen­au­rach im Ver­gleich zur aktu­ell geplan­ten Strecken­füh­rung nicht zu ver­schlech­tern, wird die Vari­an­te „Büchen­ba­cher Damm“ daher mit der soge­nann­ten „Büchen­ba­cher Span­ge“ geprüft. Dabei han­delt es sich um einen zwei­ten Ast im Erlan­ger Westen, der süd­lich von Büchen­bach über den „Ade­nau­er­ring“ geführt wird und über den eine direk­te Ver­bin­dung nach Her­zo­gen­au­rach mög­lich wäre.

Bei der Berech­nung des NKI wird nun auch der CO2-Aus­stoß aus dem Strecken- und Fahr­zeug­bau berück­sich­tigt. „Zwar ist auch die­ser Wert nur als gro­be Schät­zung zu sehen, da ohne fina­len Pla­nungs­stand nur Durch­schnitts­wer­te für zum Bei­spiel benö­tig­te Inge­nieur­bau­wer­ke wie Brücken berück­sich­tigt wer­den kön­nen. Was wir an die­ser Stel­le aber bereits sagen kön­nen: Bei der Her­stel­lung von Pkw, die es ohne die StUB pro Jahr bräuch­te, wird vor­aus­sicht­lich dop­pelt so viel CO2 emit­tiert wie beim Bau der StUB – umge­rech­net auf die Nut­zungs­jah­re – aus­ge­sto­ßen wird. Hin­zu kom­men noch die Ein­spa­run­gen durch die Ver­la­ge­rung des Pkw-Ver­kehrs auf den ÖPNV wäh­rend des Betriebs. Erste Berech­nun­gen haben eine Amor­ti­sa­ti­ons­zeit von vor­aus­sicht­lich deut­lich unter 20 Jah­ren erge­ben“, erklärt Dani­el Gro­ße-Ver­spohl, Kauf­män­ni­scher Lei­ter des ZV StUB.

Die näch­sten Schritte

In den kom­men­den Wochen und Mona­ten wird der ZV StUB eine Mach­bar­keits­stu­die für eine Que­rung des Reg­nitz­grun­des im Bereich des „Büchen­ba­cher Damms“ durch­füh­ren. Das Ergeb­nis soll zum Ende des Jah­res vor­lie­gen. Ziel ist es, auf Basis der Erkennt­nis­se die jewei­li­gen Vor- und Nach­tei­le der bei­den Mög­lich­kei­ten gegen­ein­an­der abzu­wä­gen, um eine fina­le Ent­schei­dung zur Que­rung tref­fen zu kön­nen. Dar­über hin­aus sol­len für die ver­schie­de­nen Sze­na­ri­en belast­ba­re­re Nut­zen-Kosten-Indi­ka­to­ren ermit­telt und die Aus­wir­kun­gen der Stan­dar­di­sier­ten Bewer­tung 2016+ auf den Ost­ast unter­sucht werden.

In der Zwi­schen­zeit gehen die Pla­nun­gen zur aktu­el­len Lini­en­füh­rung wei­ter, wobei der Strecken­ab­schnitt von Nürn­berg bis zum Erlan­ger Bahn­hof prio­ri­siert wird.

Aus­wir­kun­gen auf den zeit­li­chen Horizont

Auf­grund der erneu­ten Prü­fung einer Strecken­füh­rung mit Que­rung des Reg­nitz­grun­des im Bereich des „Büchen­ba­cher Damms“ hat der ZV StUB den Zeit­plan für das Pro­jekt aktua­li­siert. Nach aktu­el­lem Stand sol­len die Unter­la­gen für das Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­ren ab 2025 ein­ge­reicht wer­den. Ab Mit­te 2028 könn­te dann abschnitts­wei­se mit dem Bau ab Nürn­berg begon­nen wer­den. Die suk­zes­si­ve Inbe­trieb­nah­me soll anschlie­ßend ab 2031 erfol­gen. Bei einer Ent­schei­dung gegen die Que­rung auf Höhe der Wöhr­mühl­in­sel wür­de sich der vor­aus­sicht­li­che Bau­be­ginn um min­de­stens drei Jah­re nach hin­ten verschieben.

Im Dia­log

Am Mitt­woch­abend, 22. März 2023, hat der Zweck­ver­band Stadt-Umland-Bahn die Aus­wir­kun­gen der Stan­dar­di­sier­ten Bewer­tung 2016+ auf das Stra­ßen­bahn­pro­jekt in der Hein­rich-Lades-Hal­le in Erlan­gen der Öffent­lich­keit prä­sen­tiert. Mehr als 200 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter von Ver­bän­den und Orga­ni­sa­tio­nen nah­men an der Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung vor Ort und per Live­stream teil.

Ein aktu­el­ler Zwi­schen­stand soll am Diens­tag, 27. Juni 2023, prä­sen­tiert wer­den. Beim 13. Dia­log­fo­rum lädt der ZV StUB zum gemein­sa­men Dia­log über offe­ne Fra­ge­stel­lun­gen ein. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung wer­den zeit­nah bekannt gegeben.

All­ge­mei­ne Fra­gen zur Stadt-Umland-Bahn beant­wor­ten Man­dy Gutt­zeit, Dani­el Gro­ße-Ver­spohl und Dr. Ste­fan Opheys ein­mal im Monat wäh­rend der „Digi­ta­len Fra­ge­stun­de“. Der näch­ste Ter­min fin­det am Mitt­woch, 26. April 2023, von 19 Uhr bis 20 Uhr statt.

Der Zweck­ver­band Stadt-Umland-Bahn

Der Zweck­ver­band Stadt-Umland-Bahn (ZV StUB), mit sei­ner Geschäfts­stel­le in Erlan­gen, ist für die Pla­nung, den Bau und Betrieb der StUB zustän­dig. Mit­glie­der des ZV StUB sind die drei Städ­te Nürn­berg, Erlan­gen und Her­zo­gen­au­rach. Ver­bands­vor­sit­zen­der ist der­zeit Dr. Flo­ri­an Janik, Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Erlan­gen. Bei der Stadt-Umland-Bahn han­delt es sich aktu­ell um eines der größ­ten Stra­ßen­bahn­pro­jek­te in Deutsch­land. Auf einer 26 Kilo­me­ter lan­gen Strecke soll die StUB Nürn­berg, Erlan­gen und Her­zo­gen­au­rach im 10-Minu­ten-Takt verbinden.

Die Stan­dar­di­sier­te Bewer­tung 2016+

Seit 2022 ist eine neue Ver­si­on („2016+“) der „Stan­dar­di­sier­ten Bewer­tung von Ver­kehrs­weg­e­inve­sti­tio­nen im öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr“ (ÖPNV) Grund­la­ge für den Nach­weis der Wirt­schaft­lich­keit nach dem Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­setz (GVFG). Die­se lie­fert grund­le­gen­de Bewer­tungs­kri­te­ri­en, die für eine Bun­des­för­de­rung von ÖPNV-Pro­jek­ten maß­geb­lich sind. Ziel des Bun­des ist es, damit den Weg für mehr ÖPNV-Pro­jek­te zu ebnen, um die Ver­kehrs­wen­de wei­ter voranzutreiben.