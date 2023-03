Der Bür­ger­ver­ein Burg­kunst­adt lädt wie­der zu einer öffent­li­chen Frak­ti­ons­sit­zung ein. Die Ver­samm­lung am Diens­tag, den 28.März im Hotel „Drei Kro­nen“ beginnt um 19:30 Uhr. The­ma ist der Haus­halt 2023 der Stadt Burg­kunst­adt , der am 4. April vom Stadt­rat beschlos­sen wer­den soll. Der Haus­halts­spre­cher des Bür­ger­ver­eins Tho­mas Mül­ler wird die wich­tig­sten inve­sti­tio­nen für das lau­fen­de Jahr sowie die Kosten für die lau­fen­den Ver­wal­tungs­auf­ga­ben vor­stel­len. Dann kön­nen inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ihre Ver­bes­se­rungs­vor­schlä­ge und Kri­tik­punk­te vor­brin­gen und mit den Stadt­rä­ten dis­ku­tie­ren. Das Gan­ze soll in einer locke­ren Atmo­sphä­re – wie ein Stamm­tisch – ablau­fen. Die Ein­la­dung rich­tet sich an alle an der zukünf­ti­gen Ent­wick­lung Burg­kunst­adts Interessierten.