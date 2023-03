Bam­ber­ger Ober­bür­ger­mei­ster: „Geld­se­gen für den Kul­tur­hof auf der Lagarde“

Bund und Land för­dern Kul­tur­quar­tier in Bam­berg-Ost mit 6,7 Mio. Euro

Gute Nach­rich­ten aus Ber­lin und Bay­reuth: Das Kul­tur­quar­tier auf dem Lag­ar­de-Cam­pus erhält eine kräf­ti­ge Finanz­sprit­ze. Mit ins­ge­samt 6,7 Mil­lio­nen Euro för­dern Bund und Land die künf­ti­ge Quar­tiers­mit­te im neu­en Stadt­teil im Bam­ber­ger Osten. 4,1 Mil­lio­nen Euro bewil­lig­te die Regie­rung Ober­fran­ken aus Bund-/Län­der­mit­teln der Städ­te­bau­för­de­rung, und aus dem Bun­des­pro­gramm „Natio­na­le Pro­jek­te des Städ­te­baus“ flie­ßen 2,6 Mil­lio­nen für die­ses Pro­jekt nach Bam­berg. „Das Kul­tur­quar­tier hat gro­ßes Poten­ti­al. Von dort kön­nen für die Stadt, den frei­en Kul­tur­be­reich und die Krea­tiv­wirt­schaft weit­rei­chen­de Impul­se aus­ge­hen“, beton­te Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke bei der Über­ga­be des För­der­be­scheids durch Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Piwer­netz. „Dem Kul­tur­hof kommt als Herz­stück die zen­tra­le Funk­ti­on als leben­di­ger Quar­tiers­platz für zahl­rei­che kul­tu­rel­le und bür­ger­schaft­li­che Akti­vi­tä­ten zu“, so Regie­rungs­prä­si­den­tin Piwer­netz, und sie ergänzt: „Ins­ge­samt sind für das Quar­tier Lag­ar­de bereits 18 Mil­lio­nen Euro aus Mit­teln der Städ­te­bau­för­de­rung bewilligt.“

Ziel ist es, mit dem Kul­tur­quar­tier eine attrak­ti­ve Quar­tiers­mit­te für den Lag­ar­de-Cam­pus unter Ein­be­zie­hung der öst­li­chen Stadt­tei­le zu schaf­fen. Der Platz soll nicht nur Strahl­kraft auf gesamt Bam­berg haben, son­dern auch mit „den geplan­ten Ver­an­stal­tun­gen eine Bedeu­tung errei­chen, die über die Gren­zen der Regi­on hin­aus­rei­chen“, erklär­te Star­ke bei der Übergabe.

Das Kul­tur­quar­tier besteht aus den drei Teil­be­rei­chen Vor­platz Reit­hal­le, Umge­bung Cyber­crime und dem Kul­tur­hof. Der Kul­tur­hof als Herz­stück soll sich als leben­di­ger Quar­tiers­platz für zahl­rei­che kul­tu­rel­le und bür­ger­schaft­li­che Akti­vi­tä­ten eta­blie­ren. Dabei unter­teilt sich der Kul­tur­hof in den „Platz der Men­schen­rech­te“ und den Kulturgarten.

„Platz der Menschenrechte“

Die zen­tra­le Platz­flä­che wird durch die raum­prä­gen­den Gebäu­de, der Post- und der Reit­hal­le, bestimmt und soll hoch­wer­tig wie auch mul­ti­funk­tio­nal gestal­tet wer­den. Öst­lich soll der „Platz der Men­schen­rech­te“ von einem neu zu errich­ten­den Gebäu­de an der Stel­le der ehe­ma­li­gen Bade­an­stalt gesäumt wer­den. Zukünf­tig sol­len sich auf der Flä­che unter­schied­li­che Nut­zun­gen, wie auch ver­schie­den­ste Ver­an­stal­tun­gen eta­blie­ren. Die Gestal­tung des Plat­zes ist so ange­legt, dass es aus­rei­chend Schat­ten­plät­ze gibt, in denen sich die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ger­ne aufhalten.

Kul­tur­gar­ten

Der Kul­tur­gar­ten als stadt­sei­ti­ger Ein­gangs­be­reich an der Wei­ßen­burg­stra­ße emp­fängt und lei­tet die Besu­cher in Rich­tung des zen­tra­len Platz­be­rei­ches. Er zeich­net sich durch sei­ne Viel­sei­tig­keit an Bäu­men und aus­ge­stat­tet mit Pick­nick­plät­zen, Bän­ken, Tisch­ten­nis­plat­ten und Calis­the­nics-Gerä­ten als attrak­ti­ve Auf­ent­halts­flä­che aus. So ent­steht ein Ort der Begeg­nung und Kom­mu­ni­ka­ti­on. Der Kul­tur­gar­ten umschließt das bau­seits vor­han­de­ne Gebäu­de 7114, in wel­chem sich zum aktu­el­len Zeit­punkt die Räum­lich­kei­ten des Amtes für Stra­te­gi­sche Ent­wick­lung und Kon­ver­si­on befin­den. Vor­ge­se­hen sind auch zwei Über­da­chun­gen für Pick­nick-Sitz­grup­pen und Fahr­rad­ab­stell­plät­ze, sowie zwei Infostehlen.

Der zen­tra­le Platz­be­reich (Platz­in­tar­sie Kul­tur­hof) zwi­schen Reit- und Post­hal­le wird mit Mit­teln des För­der­pro­gram­mes „Natio­na­le Pro­jek­te des Städ­te­baus“ (NPS) rea­li­siert. Die nicht über das NPS-Pro­jekt geför­der­ten Teil­be­rei­che des Wett­be­werbs­ge­bie­tes im direk­ten Umfeld haben eben­falls maß­geb­li­che gestal­te­ri­sche wie infra­struk­tu­rel­le Bedeu­tung und sol­len mit Hil­fe der Städ­te­bau­för­de­rung umge­setzt werden.

Damit der Kul­tur­hof von allen Bürger:innen genutzt wer­den kann, liegt ein gro­ßes Augen­merk bei der Gestal­tung der öffent­li­chen Flä­chen auf der Bar­rie­re­frei­heit. Da das Ent­wick­lungs­kon­zept für den Lag­ar­de-Cam­pus den moto­ri­sier­ten Indi­vi­du­al­ver­kehr aus dem Quar­tier fern­hal­ten möch­te, sind für das Are­al in den Rand­be­rei­chen des Kul­tur­ho­fes aus­rei­chend Fahr­rad­stell­plät­ze vor­ge­se­hen. Die Eröff­nung des Kul­tur­quar­tiers ist für August 2025 vorgesehen.

Aus­stel­lung mit gro­ßem Stadtmodell

Wer die Ent­wick­lung des Lag­ar­de-Cam­pus ver­fol­gen möch­te, ist herz­lich zur Aus­stel­lung „Stadt­mo­dell Bam­berg“ im EG der Wei­ßen­burg­stra­ße 12 ein­ge­la­den. Die Aus­stel­lung ist mon­tags bis don­ners­tags von 10 bis 17 Uhr und frei­tags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.