Ful­mi­nan­te Tut­ti und zar­te Flöten

Das Blas­or­che­ster Klang­fu­si­on des Musik­ver­eins Bucken­ho­fen löste mit einem Kir­chen­kon­zert Begei­ste­rung aus. Es war eine gelun­ge­ne Première

Die vie­len treu­en Fans der Ver­an­stal­tun­gen des Musik­ver­eins Forch­heim-Bucken­ho­fen und alle, die an der Blas­mu­sik inter­es­siert sind, dürf­ten über­rascht gewe­sen sein von dem, was da in der Kir­che St. Josef bei einem Kon­zert unter dem Titel „Clash of Styl­es“ gebo­ten wur­de. Erst­mals prä­sen­tier­te sich das „Blas­or­che­ster Klang­fu­si­on“ mit einem eige­nen Kon­zert, und sicher hat sich das „BOK“ damit einen festen Platz im Kon­zer­t­an­ge­bot des Ver­eins gesichert.

Das war zumin­dest am begei­ster­ten Applaus in der voll besetz­ten Bucken­ho­fe­ner Pfarr­kir­che abzu­le­sen. „Ein wun­der­schö­ner Kon­zert­abend“, so konn­te man ver­neh­men. Die vie­len Kom­pli­men­te wer­den den über 50 Musi­kern unter der Lei­tung von Andre­as Fries­ner Ansporn sein, im Bemü­hen und Übungs­fleiß nicht nachzulassen.

Der Diri­gent hat­te die Musik­aus­wahl so gewählt, dass die Melo­dien zeit­ge­nös­si­scher Kom­po­ni­sten, auch von Film und Büh­ne bekannt, sofort im Ohr waren, aber im Kir­chen­raum eine neue Far­be beka­men. Vor allem die ful­mi­nan­ten Tut­ti kamen „mit Pau­ken und Trom­pe­ten“ in der Aku­stik voll zur Gel­tung, so dass der Diri­gent die Begei­ste­rung sei­ner Musi­ker zuwei­len ein­brem­sen muss­te. Vor allem dann wenn die Soli­sten ihren Part hat­ten. Sehr schön das Wech­sel­spiel zwi­schen den Flö­ten und Kla­ri­net­ten und dem „Tie­fen Blech“.

Berüh­rend: „Von guten Mächten“

Der Auf­takt mit „Von guten Mäch­ten“ nach dem Text des Mär­ty­rers Diet­rich Bon­hoef­fer war sehr berüh­rend. Mode­ra­tor Ralf Zait­schek erklär­te dazu den Hin­ter­grund und fer­ner die Wer­ke im Pro­gramm der Kom­po­ni­sten Alfred Bösen­dor­fer, Hans Zim­mer, Ste­ven Rei­ne­ke, der Band Cold­play, Otto M. Schwarz und Gil­bert Tin­ner. „Nor­way Impres­si­ons“ ließ mit sei­nen Tem­pi­wech­seln die Mystik der Land­schaft und die Tanz­freu­dig­keit der Men­schen auf­leuch­ten. Im vene­zia­nisch anmu­ten­den „Ron­do Roman­ti­ca“ perl­ten die Läu­fe und im „You‘re so cool“ hat­ten die Per­cus­sio­ni­sten ihren gro­ßen Auf­tritt, ver­stärkt von Musi­kern aus dem Ensem­ble, die sich aus dem Orff­schen Schul­werk bedien­ten. Es war mucks­mäus­chen­still in der Kir­che, als dazu die zar­ten Töne der Xylo­pho­ne und Holz­blä­ser ein­setz­ten. „Clash of the Styl­es“ beginnt mit einem gewal­ti­gen Intro, das man der Kino­lein­wand zuord­net. Über­setzt „Kampf der Sti­le“ hat­te sich Diri­gent Andre­as Fries­ner für das Kon­zert aus­ge­sucht, und hier bespielt das far­ben­fro­he Werk von G. Tin­ner mit popu­lä­ren Rhyth­men und Har­mo­nien die Welt von Rock, Sam­ba und Lyrik.

Aus­bil­dung erst seit 2016

Der gelun­ge­ne Auf­tritt des „BOK“ nach inten­si­ver Pro­ben­ar­beit war umso bemer­kens­wer­ter, so sag­te es Musik­ver­eins-Vor­sit­zen­der Bernd Froe­se, weil die Musi­ker aus Wie­der-und Neu­ein­stei­gern, oft Eltern von Musik­schü­lern, erst 2016 mit der Aus­bil­dung begon­nen hat­ten. Er dank­te den vie­len Hel­fern im Hin­ter­grund, die das Kon­zert erst ermög­licht hät­ten, und Pfar­rer Kal­lu­ri für die Über­las­sung der Kir­che. Froe­se ver­wies auf der Ver­an­stal­tun­gen im 50. Jubi­lä­ums­jahr des Musik­ver­eins, die Mit­te Juli im Kul­tur­quar­tier Königs­bad ihren Höhe­punkt haben wer­den und wo das BOK am 16. Juli den Kaf­fee­nach­mit­tag gestaltet.

Das „Moon River“ von Hen­ry Man­ci­ni bil­de­te den stim­mungs­vol­len Abschluss eines außer­ge­wöhn­li­chen Konzertereignisses.