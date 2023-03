Am Sams­tag (15 Uhr) müs­sen die Bau­n­a­cher Bas­ket­bal­ler das schwe­re Aus­wärts­spiel beim Tabel­len­vier­ten USC Leip­zig bestrei­ten. Im Kampf um den Klas­sen­er­halt wäre ein über­ra­schen­der Aus­wärts­sieg natür­lich gold­wert, doch auch die Gast­ge­ber haben selbst noch Chan­cen auf die Meisterschaft.

Sie­ben Sie­gen (bei fünf Nie­der­la­gen) ste­hen bei den „Uni-Rie­sen“ zu Buche, zuletzt gewann das Team von Coach Jan Diet­ze bei der BG Lit­zen­dorf sehr glück­lich mit 73:65, nach­dem die Lit­zen­dor­fer bis auf 65:67 in der Schluss­mi­nu­te her­an­ge­kom­men waren. Beim USC fehl­ten aller­ding die drei Tops­corer Lean­der Dal­chau (16,0 Punk­te pro Spiel), Miguel Lopez-Bar­ce­lay (12,8) sowie Jonas Grö­ning (11,0). Dafür spran­gen Arne Makow­ka (25 Punk­te) und Andrey Bak­hol­din-Zim­mer­mann (9), der nor­ma­ler­wei­se in der 2. Leip­zi­ger Mann­schaft spielt, in die Bre­sche und brach­ten die Punk­te mit nach Sachsen.

Die Young Pikes soll­ten aber nicht zu sehr auf den Geg­ner schau­en, son­dern wer­den sich wohl eher auf die eige­ne Lei­stung kon­zen­trie­ren müs­sen und hof­fen, dass sie am Sams­tag wie­der mit voll­stän­di­gem Kader antre­ten kön­nen. Zuletzt gab es eine unnö­ti­ge Nie­der­la­ge gegen Spit­zen­rei­ter Bay­reuth, da man sich viel zu vie­le leicht­fer­ti­ge Feh­ler erlaub­te und oft unkon­zen­triert wirk­te. Wenn es den Schütz­lin­gen von Gabri­el Strack und Jörg Mau­solf eini­ger­ma­ßen gelingt, das zu ver­mei­den, dürf­te man auch nicht aus­sichts­los in der Mes­se­stadt antreten.

2. Regio­nal­li­ga Nord

USC Leip­zig – Bau­nach Young Pikes

Sams­tag, 25.03.2023, Sport­hal­le Brü­der­str., 15 Uhr