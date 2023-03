In den letz­ten drei Jah­ren wur­den von der Anna Zschen­der­lein - Stif­tung für die neue Akut­ger­ia­trie am Kli­ni­kum Selb ins­ge­samt Inve­sti­tio­nen in einem Gesamtu mfang von € 35.000 gefördert.



In den Jah­ren 2020 bis 2022 wur­den von der Anna Zschen­der­lein-Stif­tung ins­ge­samt Inve­sti­tio­nen, in einem Gesamtumfang von € 35.000 für die neue Akut­ger­ia­trie am Kli­ni­kum Selb, geför­dert. Mit den Stif­tungs­gel­dern wur­den Sport­ge­rä­te für die neue Abtei­lung ange­schafft, die sich auf Krank­hei­ten und Ver­let­zun­gen des höhe­ren Lebens­al­ters spe­zia­li­siert hat. Die­se die­nen zur alters­ge­rech­ten För­de­rung und Auf­recht­erhal­tung der Beweg­lich­keit, zur Unter­stüt­zung von kör­per­li­chen und gei­sti­gen Defi­zi­ten und zum Trai­ning des Gleich­ge­wichts als Pro­phy­la­xe vor Sturz­er­eig­nis­sen. Die Betreu­ung und Anlei­tung durch das Team der Phy­si­ka­li­schen The­ra­pie fin­det in einem eigens dafür gestal­te­ten Raum zur Medi­zi­ni­schen Trai­ningsthera­pie statt. Auch die­ser wur­de mit Hil­fe der Stif­tungs­gel­der für den neu­en Ein­satz­be­reich her­ge­rich­tet.

Im Umfang von € 20.000 über­nahm die Anna Zschen­der­lein-Stif­tung als wei­te­re För­der­maß­nah­me die Neu­be­schaf­fung eines Pero­me­ters zur Ödem­ana­ly­se und -kon­trol­le bei Lym­ph­pa­ti­en­tin­nen und -pati­en­ten. Die Abtei­lung für Lym­pho­lo­gie, wel­che von Chef­ärz­tin Ker­stin Pelk (auch Ärzt­li­che Lei­tung der Akut­ger­ia­trie) und Herrn Det­lef Krank, Lei­ter der Abtei­lung für Phy­sikali­sche The­ra­pie sowie Dozent für Lym­pho­lo­gie, geführt wird, ist eine der weni­gen Spe­zi­al­ab­tei­lun­gen für Erkran­kun­gen des Lymph­sy­stems in Deutschland.