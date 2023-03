Elt­manns Vol­ley­bal­ler fei­ern erfolg­rei­chen Saisonabschluss

VCE mit geglück­ter Revan­che und unge­fähr­de­tem Aus­wärts­sieg in Grafing

Auch wenn bereits vor dem Spiel klar war, dass der VC Elt­mann die Sai­son als Mei­ster been­den und als Tabel­len­er­ster in die Zwei­te Vol­ley­ball Bun­des­li­ga auf­stei­gen wird, woll­te sich das Team um Kapi­tän Johan­nes Engel am letz­ten Spiel­tag kei­ne Blö­ße geben und sich zudem für die ein­zi­ge Sai­son­nie­der­la­ge aus dem Hin­spiel revan­chie­ren. „Wir woll­ten hier noch­mal zei­gen, dass die Nie­der­la­ge aus dem Hin­spiel nur ein Aus­rut­scher war und wir uns die Mei­ster­schaft abso­lut ver­dient haben. Zwei­mal gegen Gra­fing zu ver­lie­ren wäre schon sehr ärger­lich gewe­sen. Mit dem Sieg haben wir jetzt noch­mal klar­ge­stellt, dass wir die­ses Jahr die beste Mann­schaft in der Liga waren und freu­en uns nun auf die näch­ste Sai­son“, resü­miert Engel das letz­te Spiel kurz und knapp.

Im Ver­gleich zum letz­ten Auf­tritt vor zwei Wochen rutsch­ten mit Max Kes­sel und Tobi­as Wer­ner zwei neue Spie­ler in die Start­for­ma­ti­on und erset­zen dabei Gav­ra Medu­ric und Peri­ca Sta­nic. Auch an der Sei­ten­li­nie bat sich den Zuschau­ern ein unge­wohn­tes Bild. Da der etat­mä­ßi­ge Trai­ner Chri­sti­an Kranz die­ses Wochen­en­de noch­mal selbst die Vol­ley­ball­schu­he schnür­te, um die zwei­te Mann­schaft des VCE zu unter­stüt­zen, über­nah­men Felix Resch­ke und Seba­sti­an Rich­ter das Kom­man­do. Die­se per­so­nel­len Ände­run­gen schie­nen die Gäste aus Elt­mann jedoch nicht zu beein­flus­sen und das neu­for­mier­te Team star­te­te kon­zen­triert und spie­le­risch stark in den ersten Satz. Wie bereits gegen den TSV Fried­berg über­nahm Bru­no Simu­nic die Ver­ant­wor­tung im Zuspiel, wäh­rend der als Zuspie­ler in die Sai­son gestar­te­te Jan­nis Hopt erneut als Dia­go­nal­spie­ler auf­lief. „Der Wech­sel hat schon gegen Fried­berg super funk­tio­niert und auch heu­te hat Jan­nis mal wie­der gezeigt, dass er im Angriff nur sehr schwer zu stop­pen ist. Wenn er ins Rol­len kommt und sei­nen Rhyth­mus fin­det, wer­den es auch die Teams in der Zwei­ten Liga schwer haben.“, fin­det Co-Trai­ner Seba­sti­an Rich­ter loben­de Wor­te für sei­nen Mann­schafts­kol­le­gen. Auch wenn die Gra­fin­ger von Beginn an alles ver­such­ten und stets so gut es ging dage­gen­hiel­ten, ent­schied der VC Elt­mann nur wenig spä­ter den ersten Satz mit 25:19 sou­ve­rän für sich. Im zwei­ten Abschnitt mach­ten die Unter­fran­ken dann da wei­ter, wo sie auf­ge­hört hat­ten, und lie­ßen den Gast­ge­bern aus Gra­fing kei­ne Chan­ce. Wenig Feh­ler, ein varia­bles Angriffs­spiel und eine unglaub­li­che Auf­schlag­se­rie von Mit­tel­blocker Max Kes­sel sorg­ten dafür, dass auch der zwei­te Satz sehr deut­lich mit 25:16 nach Elt­mann ging. „Das waren schon rich­ti­ge Kra­cher, die der Max da übers Netz gefeu­ert hat. Da hat es jeder Annah­me­spie­ler schwer noch recht­zei­tig die Arme zusam­men zu bekom­men.“, staun­te auch Mit­tel­blocker Mar­ko Knau­er nach Spie­len­de nicht schlecht, als er auf die Auf­schlags­se­rie des Cobur­gers zurückblickte.

Nach einer zehn­mi­nü­ti­gen Satz­pau­se folg­te dann das, was in Elt­mann schon fast zur Gewohn­heit gehört. Eine nicht mehr ganz so kon­zen­trier­te Lei­stung, halb­her­zi­ge Aktio­nen in allen Berei­chen und unkla­re Abspra­chen auf dem Feld sorg­ten wie auch schon im Hin­spiel dazu, dass man den Geg­ner unnö­ti­ger­wei­se stark mach­te und zurück ins Spiel kom­men ließ. Nun wit­ter­ten auch die Gra­fin­ger ihre Chan­ce und schal­te­ten noch­mal einen Gang höher. Weni­ger Feh­ler im Auf­schlag und eine sehr kämp­fe­ri­sche Lei­stung sorg­ten dann fol­ge­rich­tig dazu, dass der drit­te Satz an die Ober­bay­ern ging und noch­mal Span­nung in die Par­tie kam. Im vier­ten Satz star­te­te dann Co-Trai­ner Seba­sti­an Rich­ter für Kapi­tän Johan­nes Engel. Ob Rich­ter hier­bei sei­ne Auto­ri­tät an der Sei­ten­li­nie aus­nut­zen woll­te, man den Geg­ner ver­wir­ren woll­te oder der Rou­ti­nier ein­fach noch­mal Dritt­li­g­aluft schnup­pern woll­te ist bis­her noch nicht geklärt. Even­tu­ell war der Wech­sel auch nur das Resul­tat eines Zah­len­dre­hers auf dem Auf­stel­lungs­kärt­chen der Elt­man­ner. Wie man es auch dreht und wen­det, Rich­ter muss­te das Spiel­feld wenig spä­ter wie­der ver­las­sen, bevor der erste Punkt im vier­ten Satz über­haupt gespielt wur­de und Engel kam zurück aufs Feld. Ange­führt vom star­ken Dia­go­nal­spie­ler Hopt und einem sei­ner Rol­le als Kapi­tän gerecht wer­den­den Engel, der in den ent­schei­den­den Momen­ten immer wie­der vor­an­ging, sam­mel­te der VCE Punkt für Punkt und kam dem Aus­wärts­sieg immer näher. Kurz vor Schluss kämpf­ten sich dann jedoch die Gra­fin­ger noch­mal her­an und kamen mit einer sehens­wer­ten Auf­schlag­se­rie noch­mal auf einen Punkt her­an. Nach einer tak­ti­schen Aus­zeit von Trai­ner Resch­ke schaff­te es die Elt­man­ner dann jedoch am Ende trotz­dem, den Satz für sich zu ent­schei­den, die drei Punk­te ein­zu­sam­meln und die Sai­son mit einem Erfolgs­er­leb­nis abzuschließen.

Nach eini­gen Frei­ge­trän­ken ver­ab­schie­de­te sich das Team noch aus­gie­big bei den mit­ge­rei­sten Fans, bevor es dann ein letz­tes Mal die gemein­sa­me Heim­rei­se antrat. „Nach der Sai­son ist vor der Sai­son. Die orga­ni­sa­to­ri­schen Pla­nun­gen lau­fen ja schon seit ein paar Wochen und wir arbei­ten mit Hoch­druck dar­an, sowohl neben als auch auf dem Feld gut auf­ge­stellt in die näch­ste Run­de zu star­ten.“, rich­tet Mana­ger Wer­ner den Blick bereits in die Zukunft. Wie jede Sai­son beginnt nun auch in Elt­mann wie­der die Kader­pla­nung und Wer­ner hofft, mit dem Groß­teil der erfolg­rei­chen Mei­ster­mann­schaft auch in der näch­sten Sai­son pla­nen zu können.

Für den VC Elt­mann spiel­ten: Bru­no Simu­nic, Johan­nes Engel, Seba­sti­an Rich­ter, Max Kes­sel, Maxi­mi­li­an Kol­be, Jan­nis Hopt (MVP), Thia­go Welter, Tobi­as Wer­ner, Peri­ca Sta­nic, Chri­sti­an Nowak