Beim VdK-Orts­ver­band Hof-Neu­hof stand die­ser Tage die tur­nus­mä­ßi­ge Mit­glie­der­ver­samm­lung an. Rund 80 Mit­glie­der sowie inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger waren ins Sport­heim des ATS Hof-West gekom­men um über die Akti­vi­tä­ten des ver­gan­ge­nen Jah­res infor­miert zu wer­den aber auch um eine neue Vor­stand­schaft zu wäh­len. Die lang­jäh­ri­ge Vor­sit­zen­de Doris Hoh­ber­ger gab im Rechen­schafts­be­richt ihrer Freu­de Aus­druck, dass die Ein­schrän­kun­gen von Coro­na weit­ge­hend über­wun­den sei­en und der Orts­ver­band wie­der einem nor­ma­len Ver­eins­le­ben zurück­keh­ren konn­te. Die monat­li­chen Treffs wur­den eben­so durch­ge­führt wie Aus­flugs­fahr­ten oder ein Besuch der Lui­sen­burg­fest­spie­le im ver­gan­ge­nen August. Die Vor­sit­zen­de zog eine ins­ge­samt posi­ti­ve Bilanz und freu­te sich über den ste­ti­gen Mit­glie­der­zu­wachs des Orts­ver­ban­des auf der­zeit 1020 Mit­glie­der. Hoh­ber­ger dank­te allen Unter­stüt­zern und ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern, die über die Jah­re zu die­ser Ent­wick­lung bei­getra­gen haben. Für sie sei dies der letz­te Rechen­schafts­be­richt, da sie sich ent­schlos­sen habe kür­zer zu tre­ten und ihr Amt in neue Hän­de zu legen. Unter­stri­chen wur­den die Aus­sa­gen der Vor­sit­zen­den von Schatz­mei­ste­rin Ursu­la Schrumpf, die eben­falls ein sehr zufrie­den­stel­len­des Zah­len­werk vor­le­gen konn­te. Für die Betreue­rin­nen erläu­ter­te Eri­ka Wen­del die Pra­xis der Geburts­tags- und Kran­ken­be­su­che wobei sie fest­stell­te, dass gera­de die­se Form des Küm­merns auf eine sehr gute Reso­nanz stößt.

VdK-Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn ging in sei­nen Aus­füh­run­gen auf die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen im sozia­len Bereich ein. Horn bezeich­ne­te die Aus­zah­lun­gen der Ener­gie­pau­scha­le auch an Rent­ne­rin­nen und Rent­ner als Erfolg gera­de der Arbeit des VdK. Außer­dem unter­strich er die Not­wen­dig­keit in einer Zeit in der von allen Sei­ten For­de­run­gen an den Staat her­an­ge­tra­gen wer­den dar­auf zu ach­ten, dass benach­tei­lig­te und behin­der­te Men­schen nicht hint­an ste­hen müss­ten. Horns aus­drück­li­cher Dank ging an die schei­den­de Vor­sit­zen­de Doris Hoh­ber­ger. „Du hast den Orts­ver­band über zwei Jahr­zehn­te in beein­drucken­der Wei­se geführt und Hof-Neu­hof zu einem der aktiv­sten wie Mit­glie­der stärk­sten Orts­ver­bän­de des VdK im gesam­ten Hofer Land gemacht!“. Hoh­ber­ger sei ein Aus­hän­ge­schild für den VdK, die sich seit ihrem Bei­tritt im Jahr 1997 als Schrift­füh­re­rin aber auch im Kreis­ver­band als Bei­sit­ze­rin und stell­ver­tre­ten­de Frau­en­ver­tre­te­rin enga­giert habe. Im Namen des Kreis­ver­ban­des sprach Horn der „Gran­de Dame“ des VdK Hof-Neu­hof sei­nen Respekt und sei­ne Aner­ken­nung aus.

Ganz ihrer Art ent­spre­chend hat­te Doris Hoh­ber­ger auch die anste­hen­den Neu­wah­len gut vor­be­rei­tet und schlug der Ver­samm­lung Chri­sti­ne Fei­ler als ihre Nach­fol­ge­rin vor. Die 45-jäh­ri­ge Heil­prak­ti­ke­rin und Osteo­pa­tin ist Mut­ter zwei­er Kin­der, ver­hei­ra­tet und enga­giert sich seit vie­len Jah­ren ehren­amt­lich, ins­be­son­de­re im sozia­len Bereich. Daher liegt ihr die neue Auf­ga­be beim VdK ganz beson­ders am Her­zen. Fei­ler will den Ver­band im Sin­ne ihrer Vor­gän­ge­rin fort­füh­ren und im Inter­es­se eines sozia­len Mit­ein­an­der wei­ter­ent­wickeln wobei sie nach eige­nem Bekun­den beson­de­ren Wert auf das The­ma Bar­rie­re­frei­heit legt. Mit einem ein­stim­mi­gen Votum wur­de Chri­sti­ne Fei­ler zur neu­en Vor­sit­zen­den des VdK Hof-Neu­hof gewählt. Im wei­te­ren Ver­lauf der Neu­wah­len wur­den Doris Hoh­ber­ger und Ursu­la Schrumpf zu Stell­ver­tre­te­rin­nen bestimmt. Die Posi­ti­on des Schrift­füh­rers über­nimmt wie­der Bernd Tür­sch­mann und als Schatz­mei­ste­rin fun­giert Ursu­la Schrumpf. Zu Besit­zern wur­den Ange­li­ka Mül­ler, Nor­bert Mül­ler, Rudi For­ner und Die­ter Hoh­ber­ger gewählt.

Im Rah­men der sich anschlie­ßen­den Mit­glie­der­eh­rung über­reich­ten Chri­sti­ne Fei­ler, Doris Hoh­ber­ger und Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn Ansteck­na­deln, Urkun­den und klei­ne Prä­sen­te für lang­jäh­ri­ge Treue zum VdK:

Ulri­ke Kias, Moni­ka Zim­mer­mann, Nor­bert Robisch, Bri­git­te Gru­ber, Georg Weg­ner, Cor­ne­lia Bey­er, Klaus Wendt, Peter Schwartz, Ursu­la Schrumpf und Klaus Tobi­an (alle 10 Jah­re). Gerold Schwar­zer, Ste­fan Scher­tel, Edith Zerul­la, Hei­di Zie­gel­mei­er, Joa­chim Köh­ler, Edith Lud­wig und Brun­hil­de Ada­na­li (alle 25 Jah­re). Für drei­ßig­jäh­ri­ge Ver­bands­zu­ge­hö­rig­keit wur­den Ros­ma­rie Gerst sowie Elfrie­de Gei­ßer aus­ge­zeich­net und die Ehren­na­del für 40-jäh­ri­ge Zuge­hö­rig­keit zum VdK erhielt Wal­de­mar Rödel.

Wie Fei­ler abschlie­ßend beton­te ste­he sie für Kon­ti­nui­tät; so wer­den die belieb­ten Senio­ren­nach­mit­ta­ge wei­ter­hin ein­mal im Monat statt­fin­den. Die Mut­ter­tags­fei­er ist bereits für den 7. Mai geplant und im Dezem­ber fin­det natür­lich eine Weih­nachts­fei­er statt. Dazwi­schen sind übers Jahr noch eini­ge wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen vor­ge­se­hen. Die neue Vor­sit­zen­de möch­te – eben­so wie ihre Vor­gän­ge­rin – den Orts­ver­band mit viel Enga­ge­ment und Herz­blut füh­ren gemäß dem Mot­to des VdK: „Zukunft braucht Menschlichkeit“.