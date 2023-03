Team Ober­fran­ken bringt sich in Bam­berg in Stellung

Beim ersten Kreis­vor­stän­de­tref­fen der Grü­nen Ober­fran­ken die­ses Jah­res kamen am Sams­tag, 11.03.2023 rund 30 Mit­glie­der aus ganz Ober­fran­ken in den kürz­lich eröff­ne­ten Grü­nen Büros in der Luit­pold­stra­ße in Bam­berg zusam­men. Schwer­punkt der Ver­an­stal­tung war der bevor­ste­hen­de Wahl­kampf für die Land­tags- und Bezirks­wahl am 8. Okto­ber, den die Grü­nen mit Team­spi­rit statt Ego-Show gestal­ten wer­den: „Bay­ern muss end­lich wie­der kon­struk­ti­ve zukunfts­ori­en­tier­te Poli­tik machen und nicht ver­su­chen sich durch Söder´sche Allein­gän­ge zu pro­fi­lie­ren. Dafür kämp­fen wir gemein­sam im Team mit unse­ren ober­frän­ki­schen Kreis­vor­stän­den!“, fasst Bezirks­spre­cher und Direkt­kan­di­dat für die Land­tags­wahl Tim-Luca Rosen­hei­mer zusam­men. Als zweit­stärk­ste Kraft im Land­tag und in den aktu­el­len Umfra­gen set­zen die Grü­nen Kreis­vor­stän­de Ober­fran­kens auf einen zeit­ge­mä­ßen Poli­tik­stil, bei dem die Men­schen sich demo­kra­tisch ein­brin­gen und die Ener­gie­wen­de aktiv mit­ge­stal­ten kön­nen. „Unser Ein­satz wird ent­schei­dend sein, ob es in Bay­ern mit Ankün­di­gungs­re­den und Gschaftl­hu­be­rei wei­ter­geht oder ob die baye­ri­sche Poli­tik sich lebens­nah um die Her­aus­for­de­run­gen für Mensch, Natur und Wirt­schaft im Ein­klang ein­setzt: Dafür lohnt es sich auch bei uns in Ober­fran­ken zu kämp­fen!“, betont Bezirks­spre­che­rin Susan­ne Bau­er, die als Direkt­kan­di­da­tin für den Bezirks­tag antritt.

Neben dem Lan­des­vor­sit­zen­den Tho­mas von Sar­now­ski war auch die ober­frän­ki­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Lisa Badum, Obfrau im Bun­des­aus­schuss für Kli­ma­schutz und Ener­gie, zu Gast. In ihrer Anspra­che zeig­te sie auf, dass Bay­ern und Ober­fran­ken wie kei­ne ande­re Regi­on von den Ener­gie­ge­set­zen der Ampel pro­fi­tie­re. „Die­se Erfolgs­ge­schich­te wol­len wir wei­ter­schrei­ben!“, so Badum.