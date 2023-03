Mit Beginn der Som­mer­zeit nimmt auch das Städ­ti­sche Blas­or­che­ster der Musik­schu­le Bay­reuth sei­ne Frei­luft-Stand­kon­zer­te auf dem Stadt­parkett wie­der auf. Unter der bewähr­ten Lei­tung des Diri­gen­ten und Musik­päd­ago­gen Peter König spielt das Orche­ster aus Lai­en­mu­si­kern am Mon­tag, 27.März, ab 18.15 Uhr, etwa eine Stun­de lang zugun­sten der Kurier-Stif­tung „Men­schen in Not“. Den Musi­kern/-innen ist es ein gro­ßes Anlie­gen, dass die Spen­den, die bei ihren Stand­kon­zer­ten gege­ben wer­den, Men­schen und vor allem Kin­dern aus der Regi­on zugu­te­kom­men. Es erfolgt also herz­li­che Ein­la­dung, die etwas län­ge­ren Aben­de am kom­men­den Mon­tag auf dem Stadt­parkett zu begin­nen – mit musi­ka­li­scher Beglei­tung und guter Stim­mung! Bei nas­sem Wet­ter muss das Kon­zert entfallen.