Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fahr­rad­fah­rer gestürzt

Möhrendorf/​Kleinseebach – Am Don­ners­tag­vor­mit­tag stürz­te ein Fahr­rad­fah­rer ohne Fremd­ein­wir­kung in der Röth­stra­ße im abschüs­si­gen Bereich. Der Mann wur­de trug wäh­rend der Fahrt kei­nen Fahr­rad­helm. Durch den Sturz erlitt er u.a. leich­te Ver­let­zun­gen im Kopf­be­reich. Zeu­gen, die das Unfall­ge­sche­hen beob­ach­te­ten lei­ste­ten dem ver­letz­ten Fahr­rad­fah­rer bis zum Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes Erste-Hil­fe. Durch die­sen wur­de der Ver­letz­te anschlie­ßend zur wei­te­ren Behand­lung in die Chir­ur­gi­sche Uni­ver­si­täts­kli­nik Erlan­gen gebracht. Das Fahr­rad wur­de durch den Ver­kehrs­un­fall eben­falls leicht beschädigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum vom 22.03.23, 13:30 Uhr bis 22.03.23, 22:15 Uhr wur­de durch einen unbe­kann­ten Täter, in der Dr.-Daßler-Straße, ein gepark­ter Pkw Opel grau mit einem spit­zen Gegen­stand im Bereich der Front­stoß­stan­ge bis zum rech­ten Kot­flü­gel ver­kratzt. Es ent­stand Sach­scha­den i.H.v. ca. 2000,- Euro. Beob­ach­tun­gen und Hin­wei­se zu o.g. Sach­be­schä­di­gung nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Her­zo­gen­au­rach. Erneut wur­de in Her­zo­gen­au­rach, im Zeit­raum vom 23.03.23, 14:50 Uhr bis 23.03.23, 18:00 Uhr die öffent­li­che Toi­let­te am Wei­hers­bach durch unbe­kann­te Täter mit Toi­let­ten­pa­pier ver­un­rei­nigt, sodass eine Benut­zung nicht mehr mög­lich war.

Im Zeit­raum vom 18.03.23, 15:00 Uhr bis 20.03.23, 06:45 Uhr wur­de eine Ein­gangs­tü­re der Karl-Platz-Schu­le eben­falls mit Kot beschmiert. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu die­sen Fäl­len nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum vom 23.03.23, 15:25 Uhr bis 23.03.23, 15:50 Uhr wur­de am EDE­KA-Park­platz in der Erlan­ger Stra­ße ein Pkw Che­vro­let rot durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren. Hier­bei wur­den der lin­ke Kot­flü­gel und die zuge­hö­ri­ge Sei­ten­ver­klei­dung ver­kratzt und ver­beult. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Hin­wei­se zu die­ser Unfall­flucht nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Her­zo­gen­au­rach. Am Mon­tag, den 20.03.23 gegen 15:00 Uhr klin­gel­te ein unbe­kann­ter Mann bei einer 88jährigen Frau und gab sich als Mit­ar­bei­ter der Stadt Her­zo­gen­au­rach aus. Unter dem Vor­wand, dass er die Was­ser­lei­tun­gen im Anwe­sen über­prü­fen muss, ver­schaff­te er sich Zugang in das Objekt.

Unter dem Vor­wand, dass die Dame ihn in den Kel­ler beglei­ten muss, konn­te ein wei­te­rer Täter unbe­merkt in die Woh­nung gelan­gen und Bar­geld, sowie Schmuck­stücke im Gesamt­wert von ca. 1600,- Euro ent­wen­den. Der Dieb­stahl fiel der Geschä­dig­ten erst vier Tage spä­ter auf. In die­sem Zusam­men­hang weißt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach die Bür­ger dar­auf­hin, dass Mit­ar­bei­ter der Stadt Her­zo­gen­au­rach sich in den mei­sten Fäl­len vor­her ankün­di­gen, sich durch einen Beschäf­ti­gungs­aus­weis aus­wei­sen kön­nen und in Ver­dachts­fäl­len ein kur­zer Anruf bei der Stadt Her­zo­gen­au­rach zur Bestä­ti­gung der Arbei­ten für mehr Sicher­heit sorgt. Eben­falls steht, in drin­gend Fäl­len die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach mit Rat und Tat zur Seite.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Vor­fahrt miss­ach­tet und abgehauen

Höch­stadt: Am Don­ners­tag gegen 11.50 Uhr befuhr eine 68jährige Opel-Fah­re­rin die vor­fahrts­be­rech­ti­ge Lin­den­stra­ße stadt­ein­wärts. Ein dunk­ler Mit­tel­klas­se­wa­gen woll­te an der Mar­ti­net­stra­ße nach links in die Lin­den­stra­ße ein­fah­ren. Er kol­li­dier­te mit sei­ner vor­de­ren rech­ten Fahr­zeug­sei­te mit dem Fahr­zeug der 68jährigen. Anstatt anzu­hal­ten ent­fern­te er sich von der Unfall­stel­le. Zeu­gen des Unfal­les wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.