An den ersten drei Mes­se­ta­gen kamen bereits über 35.000 Besu­cher in die Mes­se Nürn­berg um die Ange­bo­te rund um Rei­se, Frei­zeit, Cara­van, Gar­ten, Out­door, Sport und Hob­by zu erkun­den. Bis ein­schließ­lich Sonn­tag ist die Frei­zeit Mes­se noch geöff­net, ab Frei­tag wird sie von der Musik-Mes­se beglei­tet, am Wochen­en­de fin­det die Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE par­al­lel statt.

Rei­se­in­spi­ra­tio­nen, Aus­flugs­ideen, Gar­ten­tipps und Out­door-Trends sind die belieb­te­sten The­men der Messebesucher.

Dabei geht es dar­um, Neu­hei­ten und Trends zu ent­decken, Pro­duk­te zu testen und sich inspi­rie­ren zu las­sen. Im Cara­van und Rei­se­mo­bil­sa­lon sind Model­le von über 60 Mar­ken im Ange­bot sowie Dach­zel­te, Zube­hör und Touren-Tipps.

Auf ins Frei­zeit Wochenende

Am Mes­se-Wochen­en­de stel­len sich ver­schie­de­ne regio­na­le Sport­ver­ei­ne auf der Frei­zeit Mes­se den Besu­chern vor. In Hal­le 11.1 gibt es Infor­ma­tio­nen rund um ver­schie­de­ne Sport­ar­ten und zu Mit­glied­schaf­ten in Ver­ei­nen sowie Work­shops und Vorführungen.

Rund um den Baye­ri­schen Lan­des-Sport­ver­band BLSV sind 20 Ver­ei­ne mit dabei, die Sport­ar­ten, wie Licht- und Bogen­schie­ßen, Tan­zen, Ame­ri­can Foot­ball, Gar­de, Kara­te, Darts, Ten­nis oder Hand­ball in den Mit­tel­punkt rücken und Lust auf Sport und Bewe­gung machen.

NEU: Musik-Mes­se Nürnberg

Am Frei­tag ist die neue Musik-Mes­se Nürn­berg gestar­tet, bis ein­schließ­lich Sonn­tag beglei­tet sie die Frei­zeit Mes­se und steht für2 alle Besu­cher offen. Die Musik-Mes­se stellt die Viel­falt und Qua­li­tät des hand­werk­li­chen Musik­in­stru­men­ten­baus in den Vor­der­grund und rich­tet sich an Musi­ker, vom Anfän­ger bis zum Pro­fi. Ein musi­ka­li­sches Rah­men­pro­gramm mit über 50 Kon­zer­ten sowie über 30 Work­shops run­det die drei Mes­se-Tage ab.

Am Wochen­en­de: Deutsch­lands größ­te Whisk(e)y‑Messe par­al­lel zur Frei­zeit Messe

Am 25. und 26. März prä­sen­tiert die Whisk(e)y‑Messe Nürn­berg THE VIL­LA­GE 2.800 ver­schie­de­nen Whisk(e)ys aus 22 Ländern.

Das Ange­bot wird durch schot­ti­sche und iri­sche Spe­zia­li­tä­ten ergänzt und vom authen­ti­schen Ambi­en­te abge­run­det. Ein Schwer­punkt liegt in die­sem Jahr auf asia­ti­schen Whisk(e)ys. Bei THE BBQ VIL­LA­GE gibt es Grill­zu­be­hör und Tipps für die BBQ­Sai­son. Der Zutritt zur Whisk(e)y‑Messe ist mit einem extra Ticket und erst ab 18 Jah­ren mög­lich. Par­al­lel fin­det die R(h)um-Messe PUE­BLO DEL RON statt, bei der 250 ver­schie­de­ne R(h)ums im Ange­bot sind.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen unter

Frei­zeit Mes­se Mitt­woch, 22. bis Sonn­tag, 26. März

invi­va Mitt­woch, 22. bis Sonn­tag, 26. März

Musik-Mes­se Frei­tag, 24. bis Sonn­tag, 26. März

Whisk(e)y‑Messe Sams­tag, 25. + Sonn­tag, 26. März

THE VIL­LA­GE (Pre-Ope­ning am Frei­tag, 24. März)