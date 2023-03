Bei der Par­tei DIE LIN­KE wur­den am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de die Listen für den Land­tag und den Bezirks­tag für den Bezirk Mit­tel­frank auf­ge­stellt. Lukas Eitel, Erlan­ger Direkt­kan­di­dat für den Land­tag, betont die beson­de­re Bedeu­tung die­ser Listen: „Für uns als Par­tei ist es wich­tig hier per­so­nell die best­mög­li­chen Listen auf­zu­stel­len. Im baye­ri­schen Wahl­sy­stem gibt es die Beson­der­heit, dass die Wäh­len­den noch Ein­fluss auf die Rei­hen­fol­ge auf der Liste neh­men kön­nen, da wird nicht nur stur eine Liste ange­kreuzt. Neben unse­ren star­ken Inhal­ten für ein sozia­le­res Bay­ern set­zen wir hier auch auf Per­sön­lich­kei­ten, die die­se Inhal­te verkörpern.“

Neben den star­ken Mit­be­wer­bern aus Nürn­berg und Fürth lief es gut für die Erlan­ger Dele­ga­ti­on bei der Auf­stel­lung für den Land­tag: Mit Lukas Eitel auf Platz 2 hat man hier ech­te Chan­cen, wenn die Par­tei tat­säch­lich den Ein­zug in den Land­tag schaf­fen soll­te. „Das ist natür­lich unser gro­ßes Ziel. Bay­ern fehlt eine rich­ti­ge Oppo­si­ti­on, die nicht mit der CSU koalie­ren wür­de, und wir tre­ten an um die­ses wich­ti­ge Gegen­ge­wicht zu sein“, freut sich Eitel. Mit ihm schickt der Kreis­ver­band Erlan­gen noch Han­na Wan­ke (Platz 5), Jose­phi­ne Tau­cher (Platz 9) und Gabrie­le Stadl­bau­er (Platz 13) ins Ren­nen. An Listen­platz 1 wur­de Lan­des­spre­che­rin Kath­rin Flach Gomez aus dem Stimm­kreis Nürn­berg-Nord gewählt.

Nach­dem man als LIN­KE mit zwei Mit­glie­dern in den Bezirks­tag ein­ge­zo­gen war und einen stell­ver­tre­ten­den Bezirks­tag­prä­si­den­ten stel­len durf­te, geht man mit brei­ter Brust in den erneu­ten Wahl­kampf. „Die letz­ten Jah­re haben gezeigt, was eine LIN­KE errei­chen kann, die bis­he­ri­ge Vor­macht­stel­lung der CSU wur­de gebro­chen und so konn­ten vie­le Din­ge beschlos­sen wer­den, die ohne uns so nicht mög­lich gewe­sen wären“, stellt Stadt­rä­tin und Erlan­ger Bezirks­tags­kan­di­da­tin Fabia­na Gir­sten­brei klar. Sie erreicht bei der Wahl einen star­ken Platz 7, auf Platz 8 folgt Jan Urban­c­zyk, Direkt­kan­di­dat im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt. Die Liste ver­voll­stän­di­gen Hel­mut Mül­ler, Gabrie­le Stadl­bau­er und Nina Weiß­kopf auf den Plät­zen 14, 15 und 17. Das Spit­zen-Duo bil­den Bezirks­rat Uwe Schild­bach aus Ans­bach und Alten­pfle­ge­rin Eve­lyn Schötz aus dem Nürn­ber­ger Land.