Die Land­kreis­ver­wal­tung gibt bekannt, dass sich die Abfuhr­ter­mi­ne wie folgt ändern:

K A R F R E I T A G

Mon­tag, 03.04.2023 wird bereits am Samstag,01.04.2023 abgeholt;

Diens­tag, 04.04.2023 wird bereits am Mon­tag, 03.04.2023 abgeholt;

Mitt­woch, 05.04.2023 wird bereits am Diens­tag, 04.04.2023 abgeholt;

Don­ners­tag, 06.04.2023 wird bereits am Mitt­woch, 05.04.2023 abgeholt;

Frei­tag, 07.04.2023 wird bereits am Don­ners­tag, 06.04.2023 abgeholt;

O S T E R M O N T A G

Mon­tag, 10.04.2023 wird erst am Diens­tag, 11.04.2023 abgeholt;

Diens­tag, 11.04.2023 wird erst am Mitt­woch, 12.04.2023 abgeholt;

Mitt­woch, 12.04.2023 wird erst am Don­ners­tag, 13.04.2023 abgeholt;

Don­ners­tag, 13.04.2023 wird erst am Frei­tag, 14.04.2023 abgeholt;

Frei­tag, 14.04.2023 wird erst am Sams­tag, 15.04.2023 abgeholt;

Da die Abfuhr bereits um 6.00 Uhr beginnt, w ird gebe­ten, die Behälter/​Wertstoffsäcke recht­zei­tig zur Abho­lung bereitzustellen.