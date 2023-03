05.Mai 2023 – Hand­pup­pen­schau­spiel – Erfreu­li­ches Thea­ter Erfurt: Romy und Julian

Stell dir vor, du lebst als fried­li­che graue Maus mit dei­ner Fami­lie in einem Regal vol­ler schmack­haf­tem Käse. Da bre­chen plötz­lich sol­che blas­sen wei­ßen Mäu­se her­ein, knab­bern und sab­bern an dei­nem guten Käse her­um. Aber sie haben eine Toch­ter, die ist zwar auch weiß, aber sie gefällt dir sehr. Oder du bist eine wei­ße Maus, suchst ein neu­es Zuhau­se, fin­dest einen Dach­bo­den vol­ler Käse, aber da hau­sen schon sol­che schreck­li­chen grau­en Mäu­se. Deren Sohn aber … Und dann gibt es auf dem Dach­bo­den noch eine gefähr­li­che Kat­ze – den Gro­ßen Grau­en Zau­ber­ka­ter. Die Geschich­te wird mit Humor, mit Span­nung, mit berüh­ren­den Momen­ten, mit Pup­pen, mit Mate­ri­al – was das Zeug so her­gibt – erzählt und ist für klei­ne und gro­ße Men­schen. Spiel­zeit: 50 Minu­ten, Alters­emp­feh­lung: ab 5 Jah­re. KINDERKULTUR

02.Juni 2023 – Mit­mach­zau­ber­show – Zau­be­rer Mano­lo: Ich find´s lustig

Ein Zau­be­rer, zwei Hän­de, vie­le Über­ra­schun­gen. Bei der lusti­gen Zau­ber­show erle­ben es die Kin­der immer wie­der, wenn unglaub­li­che Din­ge gesche­hen und Kunst­stücke manch­mal „dane­ben gehen“. So hat der Zau­be­rer das nicht geplant und steht vor einem ech­ten Pro­blem. Kla­ro, dass die Kin­der den Zau­be­rer beim Gelin­gen unter­stüt­zen und wie­der alles mit Hil­fe eines Zau­ber­spru­ches ins „Lot brin­gen“. Eine „Mit­mach-Zau­ber­show“ für Kin­der, bei der von Anfang an stau­nen­de, leuch­ten­de Kin­der­au­gen, viel Spaß und akti­ve Teil­nah­me im Mit­tel­punkt ste­hen. Zau­bern muss ver­blüf­fend, span­nend und über­ra­schend sein – eben wie „Zau­be­rer Mano­lo“. Spiel­zeit: 40 Minu­ten, Alters­emp­feh­lung: ab 4–99 Jah­re. KINDERKULTUR

03.Juni 2023 – Kaba­rett – Rena Schwarz: Prin­zes­sin ist auch kein Traumjob

Die Kaba­ret­ti­stin ver­legt die alten Mär­chen in die heu­ti­ge Zeit und beleuch­tet die Mär­chen aus vie­len Per­spek­ti­ven und ver­gleicht sie mit der Rea­li­tät. Z.B.: Kön­nen Hän­sel & Gre­tel sich gar nicht mehr im Wald ver­ir­ren, außer der Akku vom Smart­phone ist leer und GPS geht nicht. Das Hexen­haus hät­te nur noch eine Chan­ce, wenn es WLAN hät­te und der Leb­ku­chen glu­ten­frei wäre. Und die Prin­zes­sin hat über­haupt immer den lang­wei­lig­sten Job und muss am Schluss den hei­ra­ten, den der König aus­sucht – und wenn‚s der Frosch ist! Grenzt das nicht schon an Zwangs­ehe? Manch­mal sind ihre Geschich­ten so absurd, dass sie schon wie­der wahr sein könn­ten. Es sind geschickt insze­nier­te Gedan­ken, unter­halt­sam und zugleich mit Tief­gang, unter­bro­chen von lie­bens­wert-wit­zi­gen und bit­ter­bö­sen Lie­dern. VVK 14,00 € / Abend­kas­se 16,00 €.

08.Juli 2023 – Lesung mit Musik – Rai­ner Streng und René Kraus: Heim­li­ches und Unheimliches

Rai­ner Streng liest aus der Lite­ra­tur des Grau­ens und René Kraus spielt dazu schau­ri­ge Melodien.Von den Anfän­gen der Lite­ra­tur bis zur heu­ti­gen Zeit zeig­te die Mensch­heit immer schon ein Inter­es­se am Unheim­li­chen und Bös­ar­ti­gen. Sei es Bram Sto­kers ‘Dra­cu­la’ oder Mary Shel­leys ‘Fran­ken­stein’ – die Lite­ra­tur ist voll von Din­gen und Wesen, die uns das Blut in den Adern gefrie­ren las­sen. Auf die­se emo­tio­na­le Ebe­ne bege­ben sich Rai­ner Streng und der Musi­ker René Kraus. Die Spann­brei­te die­ser schau­ri­gen, sze­ni­schen Lesung reicht von all­seits bekann­ten Geschich­ten und Gedich­ten des Groß­mei­sters des Grau­ens, Edgar Allan Poe, über schau­ri­ge Bal­la­den der deut­schen Lite­ra­tur bis hin zu den bös­ar­ti­gen Visio­nen der neue­ren Zeit. Woh­li­ges Gru­seln ist ange­sagt. VVK 14,00 € / Abend­kas­se 16,00 €.

14.Juli 2023 – Stab­pup­pen­spiel- Thea­ter vom Raben­berg: Pet­ters­son und Fin­dus – eine Geburts­tags­tor­te für die Kat­ze (nach Sven Nordquist)

Jedes­mal, wenn sei­ne Kat­ze Geburts­tag hat, backt der alte Pet­ters­son eine Geburts­tags­tor­te. Und er muss oft backen, denn Fin­dus, so heist der Kater, hat nicht nur ein­mal, son­dern gleich drei­mal im Jahr Geburts­tag. Ein­fach weil das lusti­ger ist. An die­sem Geburts­tag jedoch geht eini­ges schief. Bis Fin­dus end­lich sei­ne gelieb­te Pfann­ku­chen­tor­te bekommt muss er sich mit strei­ken­den Hüh­nern und einem wild gewor­de­nen Stier her­um­är­gern. Neben der spie­le­ri­schen Lei­stung besticht das mit viel Lie­be zum Detail insze­nier­te Stab­pup­pen­spiel durch wun­der­schö­ne Büh­nen­bil­der und lie­be­voll hand­ge­fer­tig­te Figu­ren. Spiel­zeit: 50 Minu­ten, Alters­emp­feh­lung: ab 5 Jah­re. KINDERKULTUR

15.Juli 2023 – Kaba­rett und Musik – Wolf­gang Buck: Visäwie

„Die da drü­ben“ – von denen man zu wenig weiß und des­halb sei­ne Vor­ur­tei­le pflegt. Die Men­schen visä­wie sind so lebens­not­wen­dig, weil einem ohne sie nur das eige­ne Gesicht im Spie­gel bleibt. Wolf­gang Buck spielt sei­ne dia­lek­ti­schen Songs auf allen Büh­nen. In all der Zeit hat er sich sei­ne huma­ne Hal­tung und sei­nen Witz bewahrt, sei­ne sprach­li­che Süf­fig­keit, sein dif­fe­ren­zier­tes Den­ken und sein wun­der­ba­res Gitar­ren­spiel. Er steht oder sitzt gelas­sen auf der Büh­ne, ohne auf­dring­li­che Bier- und Klöß­se­lig­keit, ohne frän­kisch-volks­tü­meln­des Auf­trump­fen, son­dern welt­of­fen, prä­sent und tole­rant, die Sta­tur bridscher­bra­ad, die Musik bud­der­waach, die Wör­ter blitzgscheid, der gan­ze Mensch ein­fach süm­bad­disch. Ein­tritts­preis: VVK 16,00 € / Abend­kas­se 18,00 €.

11.August 2023 – Hand­pup­pen­thea­ter mit Musik – KRO­WIS Pup­pen­büh­ne: Der Froschkönig

Prin­zes­sin Jose­fi­ne fällt beim Spie­len im Schloss­gar­ten ihre lieb­ste gol­de­ne Kugel in den Brun­nen. Ein Frosch bie­tet ihr sei­ne Hil­fe an. Sie muss ihm dafür ver­spre­chen, sei­ne Spiel­ka­me­ra­din zu wer­den und Tisch und Bett mit ihm zu tei­len. Als sie die Kugel wie­der­hat, ver­gisst sie jedoch ihr Ver­spre­chen und rennt schnell zurück ins Schloss. Der Frosch folgt ihr und was dann geschah, das müsst Ihr sel­ber sehn…Ein span­nen­des und lusti­ges Mär­chen, frei nach den Gebrü­dern Grimm. Die KRO­WIES set­zen das klas­si­sche Mär­chen in tra­di­tio­nel­les Hand­pup­pen­thea­ter um. Alle Pup­pen und Büh­nen­bil­der sind lie­be­voll hand­ge­macht und mit viel selbst­kom­po­nier­ter pfif­fi­ger Musik gar­niert. Spiel­zeit: 45 Minu­ten, Alters­emp­feh­lung: ab 3 Jah­re. KINDERKULTUR

09.September 2023 – Andy Lang: Irish Folk in con­zert – kel­ti­sche Har­fe und Songpoesie

Mit sei­ner tie­fen Stim­me, den fili­gra­nen Schwin­gun­gen sei­ner kel­ti­schen Har­fe und mit beein­drucken­der Prä­senz ver­steht es der Song­po­et Andy Lang, sein Publi­kum zu berüh­ren mit Klän­gen zwi­schen Him­mel und Erde. Sei­ne Musik führt die Men­schen zu einer Ahnung von der Schön­heit des Lebens und der Zärt­lich­keit Got­tes. Melo­dien vol­ler Sehn­sucht und Tex­te mit Tief­gang ver­bin­den sich zu einem ele­gan­ten Song­wri­ting. Wer ein Kon­zert mit Andy Lang besucht, erlebt einen Künst­ler in völ­li­ger Hin­ga­be an sein Publi­kum. Er selbst sagt: „Das größ­te Geheim­nis mei­ner Musik sind die Men­schen, die sie hören. Aus ihren Her­zen emp­fängt mei­ne Klang­welt Tie­fe und Raum.“ Freu­en Sie sich auf einem sinn­li­che­ren Kon­zert­ge­nuss für Augen und Ohren, für Leib und See­le. Ein­tritts­preis: VVK 14,00 € / Abend­kas­se 16,00 €.

16.September 2023 – Fei­lin­ger & Fri­ends: Rock und Lie­der­ma­che­rei aus Franken

Fei­lin­ger ist ein Lie­der­ma­cher aus dem Hum­mel­gau, der in der Tra­di­ti­on von STS, Peter Cor­ne­li­us oder Wolf­gang Ambros Ele­men­te der Musik der Beat­les, Bruce Springsteen oder Tom Pet­ty mit der eige­nen Mund­art, in sei­nem Fall mit einem „frän­ki­schem Ein­schlag“, ver­bin­det. Dabei hat sich im Lau­fe der Zeit ein eige­ner Stil ent­wickelt, der irgend­wo zwi­schen den Gen­res Rock’n’Roll, Pop Rock und Blues mäan­dert. The­ma­tisch sind die Lie­der durch­aus abwechslungsreich,deswegen lohnt sich das Zuhö­ren auf jeden Fall. Mal tritt er Solo, mal mit Band (& Fri­ends) auf. In der Teu­fels­höh­le wird er sowohl eige­ne als auch Songs von STS oder den Beat­les zum Besten geben – mit Unter­stüt­zung von sei­nen alt­be­kann­ten Kum­pa­nen – als Fei­lin­ger & Fri­ends. Vor­bei­schau­en lohnt sich. Über­zeugt euch ein­fach selbst. Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht.

Kar­ten und Reservierungen:

Für alle Ver­an­stal­tun­gen „Kin­der­kul­tur in der Teu­fels­höh­le“ gilt der Ein­tritts­preis pro Per­son für Erwach­se­ne 7,-Euro und für Kin­der 5,-Euro (Abend­kas­se zzgl. 1,-Euro). Für alle Ver­an­stal­tun­gen der „Kul­tur in der Teu­fels­höh­le“ gilt: Kin­der unter 16 Jah­re zah­len den hal­ben Preis.

Kar­ten­re­ser­vie­run­gen ab sofort unter info@​pottenstein.​de möglich.