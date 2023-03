Anfang März traf sich die Frau­en-Uni­on Bau­nach zur tur­nus­mä­ßi­gen Jah­res­haupt­ver­samm­lung. Es stand auch die Wahl des Vor­stands auf der Tagesordnung.

Sabi­ne Saam star­te­te mit dem Jah­res­rück­blick seit der letz­ten Jah­res­haupt­ver­samm­lung im Juli 2021. Im Som­mer 2021 stand die Wahl­kreistour mit MdB Emmi Zeul­ner und Listen­kan­di­da­tin zur Bun­des­tags­wahl 2021 Anna Schmitt, unter ande­rem auf dem Markt­platz in Bau­nach auf dem Pro­gramm. Zum 95. Geburts­tag der Ehren­vor­sit­zen­den Anne­lie­se Hüm­mer im Okto­ber 2021 wur­den Glück­wün­sche und ein Prä­sent über­bracht. Das Jahr 2022 stand unter dem Mot­to „Jahr der Pfle­ge“. In den unter­schied­li­chen Ver­bän­den wur­den Dis­kus­si­ons­run­den und Info­ver­an­stal­tun­gen ange­bo­ten. Im Orts­ver­band Bau­nach sei der Bei­trag „Wert­schät­zung in der Pfle­ge – ja bit­te“ von Win­fried Wiendl her­vor­zu­he­ben. Er stell­te in Bau­nach sei­ne Pfle­ge­dank-Stif­tung vor. Im Som­mer 2022 wur­de das 45.Gründungsjubiläum der Frau­en-Uni­on Bau­nach mit einem Fest­abend gefei­ert. Die Orts­vor­sit­zen­de unter­mal­te ihren Jah­res­rück­blick mit vie­len Bil­dern der Ver­an­stal­tun­gen. Es lie­gen geord­ne­te finan­zi­el­le Ver­hält­nis­se vor laut Schatz­mei­ste­rin Nico­le Reu­ter. Die Kas­sen­prü­fe­rin­nen bestä­tig­ten dies. Die Vor­stand­schaft wur­de ein­stim­mig entlastet.

MdL Hol­ger Dre­mel ist ein gern gese­he­ner Gast bei der Frau­en-Uni­on Bau­nach. Er berich­te­te aus dem Land­tag und über­nahm im Wahl­aus­schuss das Amt des Bei­sit­zers. Gemein­sam mit CSU-Orts­vor­sit­zen­dem Mar­kus Stöckl und FU Kreis­ge­schäfts­füh­re­rin Cla­ris­sa Schmitt wur­de unter Lei­tung von Sabi­ne Saam der Orts­vor­stand neu gewählt. Ein­stim­mig wur­de bei den Neu­wah­len die Vor­sit­zen­de Sabi­ne Saam im Amt bestä­tigt. Das Pro­to­koll führt Regi­na Knau­er, die Finan­zen ver­wal­tet Nico­le Reu­ter. Im erwei­ter­ten Vor­stand als Bei­sit­ze­rin­nen wur­den Ste­fa­nie Mey­er, Kath­rin Ramer, The­re­sia Schil­ling und Dr. Vik­to­ria Meiß­ner ein­stim­mig bestä­tigt. Neu wur­de Cor­ne­lia Geppert in den erwei­ter­ten Vor­stand gewählt. Revi­so­rin­nen sind Alex­an­dra Fößel und Gabi Hahn. Anna Schmitt, Bei­sit­ze­rin von 2019 bis 2023, stand aus beruf­li­chen Grün­den für eine Wie­der­wahl nicht mehr zur Ver­fü­gung. Herz­li­chen Dank für den Ein­satz und die Mitarbeit!

Recken­dor­fe­rin kan­di­diert für den Landtag

Bei die­ser Gele­gen­heit stell­te sich auch Cla­ris­sa Schmitt, CSU-Gemein­de­rä­tin und Geschäfts­füh­re­rin des FU-Kreis­ver­bands Bam­berg-Land, vor. Cla­ris­sa Schmitt tritt für die CSU im Stimm­kreis 401 (Bam­berg-Land) als Zweit­stim­men­kan­di­da­tin bei der Land­tags­wahl im Herbst an. Sie kan­di­diert auf Platz 9 der Liste 1.

„Das Bam­ber­ger-Land ist mei­ne Hei­mat, für die ich mich mit Herz und Ver­stand ein­set­zen möch­te“, so Cla­ris­sa Schmitt. „Als Gemein­de­rä­tin kämp­fe ich für die Her­aus­for­de­run­gen der Gemein­de und die Men­schen vor Ort. Kom­mu­nal­po­li­tik bedeu­tet, einen direk­ten Draht zu den Bür­gern zu haben und deren Inter­es­sen Gehör zu ver­schaf­fen. Hier­zu füh­le ich mich ver­pflich­tet und des­halb kan­di­die­re ich. Ich tre­te auch an, um unse­ren Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Hol­ger Dre­mel best­mög­lich zu unter­stüt­zen. Uns ver­bin­det, dass wir bei­de Kom­mu­nal­po­li­ti­ker sind und die Inter­es­sen der Men­schen vor Ort in Mün­chen ver­tre­ten wollen.“

CSU Orts­vor­sit­zen­der Stöckl ist immer ger­ne zu Gast bei der Frau­en-Uni­on und bedank­te sich für die gute Zusam­men­ar­beit der bei­den Organisationen.

„Arbei­ten wir gemein­sam für unse­re lebens- und lie­bens­wer­te Hei­mat Bau­nach, für die Anlie­gen der Frau­en in unse­rer Gesell­schaft und in der Poli­tik.“ gab Sabi­ne Saam der Ver­samm­lung als Schluss­wort mit auf den Weg.