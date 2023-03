Auch in die­sem Jahr fin­den deutsch­land­weit wie­der die Inter­na­tio­na­len Wochen gegen Ras­sis­mus statt. Vom 20. März bis 02. April fin­den in vie­len Kom­mu­nen Ver­an­stal­tun­gen und Aktio­nen statt, die sich mit den The­men Dis­kri­mi­nie­rung und Ras­sis­mus beschäftigen.

Neben dem Pro­jekt­tag für Schul­klas­sen, der von der offe­nen Jugend­ar­beit Bam­berg (ja:ba) und dem Migran­tin­nen- und Migran­ten­bei­rat der Stadt Bam­berg (MiB) orga­ni­siert wird, fin­den in Stadt und Land­kreis Bam­berg zahl­rei­che wei­te­re span­nen­de Ver­an­stal­tun­gen statt. In Koope­ra­ti­on mit dem Sozi­al­un­ter­neh­men Brücken­bau­en aus Mün­chen holt zum Bei­spiel der Jugend­hil­fe­trä­ger iSo e.V. das Pro­jekt ‚Augen­BLICK mal!‘ nach Bamberg.

Das steckt dahinter

„Augen­BLICK mal!“ ist ein WORK­SHOP für Viel­falt (Diver­si­ty) & Empower­ment mit Vir­tu­al Rea­li­ty-Bril­len. All­tags­dis­kri­mi­nie­rung – was ist das und wie fühlt sich das eigent­lich an? Vir­tu­al Rea­li­ty emo­tio­na­li­siert und ver­setzt die Nutzer:innen mit­ten ins Geschehen.

Mit­hil­fe der VR-Bril­len taucht man in All­tags­sze­nen ein und erlebt die­se aus Sicht einer Per­son mit Dis­kri­mi­nie­rungs­er­fah­run­gen. Beglei­tet wird das Gan­ze von eine:r Kulturmoderator:in, die den Teil­neh­men­den nach dem Aus­pro­bie­ren für Gesprä­che zur Ver­fü­gung steht. Ziel ist es, durch den ent­ste­hen­den Per­spek­tiv­wech­sel und das ‚Erle­ben‘ von All­tags­ras­sis­mus ras­si­sti­sche Denk­wei­sen abzu­bau­en und eige­nes Han­deln zu hin­ter­fra­gen. Nach dem Abset­zen der Bril­le wird die Welt nicht frei von Ras­sis­mus und Vor­ur­tei­len sein, doch kön­nen zumin­dest ras­si­sti­sche Denk­mu­ster auf­ge­zeigt und hin­ter­fragt werden.

Wann: Sams­tag, 25. März 2023 | 9 – 14 Uhr

Wo: Bür­ger­la­bor Bam­berg | Haupt­wach­stra­ße 3 96050 Bamberg

Ein­tritt frei! Kei­ne Anmel­dung notwendig!

Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den, die VR-Bril­len aus­zu­pro­bie­ren und mit unse­ren Kulturmoderator:innen ins Gespräch zu kommen.

Ansprech­part­ne­rin bei Fragen

Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit e.V. – Koor­di­nie­rungs- und Fach­stel­le ‚Demo­kra­tie leben!‘

Lisa-Maria Graf

Mail: lisa-​maria.​graf@​iso-​ev.​de

Mobil: 0173 6204854

Das Pro­jekt wird von der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie im Land­kreis Bam­berg im Rah­men des Bun­des­pro­gramms ‚Demo­kra­tie leben!‘ des BMFS­FJ geför­dert. Wei­te­re Infos zum Pro­jekt ‚Augen­BLICK mal‘ fin­den Sie auch unter www​.augen​blick​mal​.jetzt.

‚Demo­kra­tie leben!‘

Seit Anfang 2019 betei­ligt sich der Land­kreis Bam­berg am Bun­des­pro­gramm ‚Demo­kra­tie leben!‘. Schwer­punk­te des Pro­gramms sind Demo­kra­tie­bil­dung, Betei­li­gung in den Kom­mu­nen, Viel­falt, Mit­ein­an­der, sozia­le Inte­gra­ti­on und Stär­kung der demo­kra­ti­schen Gesell­schaft. Aus die­sem Grund ste­hen im Land­kreis Mit­tel für Pro­jek­te und Initia­ti­ven zur Ver­fü­gung, wel­che in die­ser Hin­sicht tätig sind oder wer­den wol­len. Ziel ist es, vor allem Kin­der und Jugend­li­che in Bezug auf rechts­extre­me, anti­se­mi­ti­sche oder ras­si­sti­sche Akti­vi­tä­ten sowie ande­re demo­kra­tie- und recht­staats­feind­li­che Phä­no­me­ne zu sen­si­bi­li­sie­ren und ihnen die Mög­lich­keit zu geben, aktiv Demo­kra­tie mit­zu­ge­stal­ten. iSo – Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit über­nimmt dabei die Rol­le der bera­ten­den Koor­di­nie­rungs- und Fach­stel­le für den Land­kreis Bamberg.

www​.demo​kra​tie​-leben​-ist​.de