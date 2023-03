Schlen­dern Sie am Sonn­tag, 26. März, zwi­schen 12 und 18 Uhr gemüt­lich über unse­ren Hall­stadter Früh­jahrs­markt. Auf unse­rem Markt­platz und in der angren­zen­den Fischer­gas­se bie­ten unse­re loka­len Ver­ei­ne und (Klein-)Betriebe aus Hall­stadt ein brei­tes Waren­an­ge­bot zum Kauf an. Regio­na­le Stand­be­trei­ber ergän­zen das bun­te Sor­ti­ment. Ins­ge­samt haben sich 50 Stän­de angemeldet.

Viel­fäl­ti­ges Angebot

Natür­lich kom­men die kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten – von der lecke­ren Brat­wurst, über köst­li­che Krap­fen bis hin zum hei­mi­schen Bier – nicht zu kurz. Die umlie­gen­den Geschäf­te öff­nen teil­wei­se, die Stadt­bü­che­rei St. Kili­an bie­tet zwi­schen 14 und 17 Uhr einen Floh­markt, Gesell­schafts­spie­le und ein Erzähl­thea­ter an. Die Jugend- und die Stadt­ka­pel­le wer­den für musi­ka­li­sche Unter­hal­tung sor­gen und die Paul-Maar-Aus­stel­lung öff­net von 14 bis 17 Uhr. Der Ein­tritt ist über­all frei. Kom­men Sie vor­bei und ver­brin­gen Sie ein paar schö­ne Stun­den im Her­zen unse­rer Stadt. Aus­wär­ti­ge kön­nen kosten­los in der Tief­ga­ra­ge an der Markt­scheu­ne parken.

Pro­gramm