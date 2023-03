Weil man nie auslernt

Die Ein­schrei­bung für ein Gast­stu­di­um an der Uni­ver­si­tät Bam­berg ist ab sofort für das Som­mer­se­me­ster möglich.

Stu­die­ren ohne Schei­ne oder Prü­fun­gen: An der Uni­ver­si­tät Bam­berg kön­nen sich Inter­es­sier­te – egal wel­chen Alters – für ein Gast­stu­di­um ein­schrei­ben. Die Fach­be­rei­che der Lehr­ver­an­stal­tun­gen sind frei wählbar.

The­men rei­chen von einem Semi­nar über James Bond 007 und sei­ne Wir­kung auf deutsch­spra­chi­ge Medi­en über eine Ein­füh­rung in die Bibel, bis hin zu einer Vor­le­sung über die Erin­ne­rungs­kul­tur zum Natio­nal­so­zia­lis­mus in Bay­ern. Eben­so zur Aus­wahl ste­hen Kur­se wie Hebrä­isch, Tür­kisch, zur rus­si­schen Lan­des­kun­de oder grie­chi­schen Mytho­lo­gie in der anti­ken Lite­ra­tur. Auch die Mit­wir­kung im Uni­ver­si­täts­chor oder ‑orche­ster ist bei ent­spre­chen­der Eig­nung möglich.

Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me an Lehr­ver­an­stal­tun­gen ist die all­ge­mei­ne Hoch­schul­rei­fe oder Mitt­le­re Rei­fe. Die Kosten rich­ten sich nach Seme­ster­wo­chen­stun­den und lie­gen zwi­schen 100 und 300 Euro pro Seme­ster. Das neue Hoch­schul­se­me­ster star­tet am Mon­tag, 17. April, und endet am Frei­tag, 21. Juli 2023.

Haben Sie Fragen?

Die Stu­die­ren­den­kanz­lei beant­wor­tet die­se ger­ne unter der Tele­fon­num­mer 0951/863‑1024.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ein­schrei­bung fin­den Sie unter:

www​.uni​-bam​berg​.de/​s​t​u​d​i​u​m​/​i​n​t​e​r​e​s​s​e​/​s​t​u​d​i​e​n​f​o​r​m​e​n​/​g​a​s​t​s​t​u​d​ium