Die FDP Ober­fran­ken hat ihre Wahl­li­ste für die Land­tags- und Bezirks­tags­wahl aufgestellt.

Der Direkt­kan­di­dat für den Stimm­kreis 402 (Bam­berg-Stadt) Ralf Stöck­lein besetzt Platz drei der Liste für die Land­tags­wahl. Der Bam­ber­ger, der für FDP-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag tätig ist, stell­te in sei­ner Vor­stel­lungs­re­de die Bedeu­tung der FDP als Par­tei des Mutes und des Fort­schritts für die sozia­le Markt­wirt­schaft her­aus. Der Staats­re­gie­rung sei­en die­se Eigen­schaf­ten abhan­den­ge­kom­men. Er beton­te: „Die FDP ist die ein­zi­ge Par­tei in Bay­ern, die noch auf der Sei­te des Mark­tes steht. Alle ande­ren Par­tei­en im Land­tag wol­len die Was­ser­kraft­wer­ke in Bay­ern ver­staat­li­chen. Nur die FDP will wei­ter Ener­gie­er­zeu­gung durch die Pri­vat­wirt­schaft. Wenn die Kraft­wer­ke ver­staat­licht wer­den, holt sich der Staat die Kosten über gestie­ge­ne Ener­gie­prei­se wie­der zurück. Den Preis zah­len die Bürger.“

Für die Bezirks­tags­wahl besetzt Sven Bach­mann Platz drei auf der ober­frän­ki­schen FDP-Liste und ist damit Bam­ber­ger Spit­zen­kan­di­dat für den Bezirk. Er ist Pro­duk­ti­ons­ma­na­ger in der Auto­mo­bil­zu­lie­fer­bran­che und beton­te in sei­ner Rede vor allem die Bedeu­tung des Bezirks Ober­fran­ken im sozia­len Bereich. Als Bezirks­rat will sich Bach­mann beson­ders für Ver­bes­se­run­gen in der Pfle­ge ein­set­zen: „Pfle­ge­per­so­nal braucht mehr Zeit am Men­schen, weni­ger Admi­ni­stra­ti­on. Sozia­le Ein­rich­tun­gen und Ange­bo­te müs­sen bes­ser mit­ein­an­der ver­netzt sein. Wir als FDP wol­len hier künf­tig mit min­de­stens zwei Bezirks­rä­ten anpacken.“

Außer­dem wur­den die fol­gen­den Bam­ber­ger FDPler auf die wei­te­ren Plät­ze der Listen gewählt: Dani­el Reu­ter, Mar­tin Pöh­ner und Mar­tin Wün­sche für den Land­tag, Justus Kuns­mann, Dr. Ulrich Krack­hardt und Alex­an­der Dre­mel für den Bezirk.