Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 23.03.2023 um 23:16 Uhr die Kame­ra­den der Feu­er­wehr Buben­reuth zu einer Tech­ni­schen Hil­fe­lei­stung in die Gei­gen­bau­er­sied­lung. Hier soll­te Was­ser in ein Gebäu­de ein­drin­gen und der Kel­ler bereits 50 cm unter Was­ser ste­hen. Umge­hend rück­ten die Kame­ra­den mit dem HLF20 an die Ein­satz­stel­le aus. Vor Ort wur­den die Kame­ra­den durch den Besit­zer des Rei­hen­hau­ses bereits empfangen.

Nach Erkun­dung durch den Ein­satz­lei­ter wur­de fol­gen­des fest­ge­stellt: Der Kel­ler war bereits wie gemel­det 50 cm unter Was­ser und ein mas­si­ver Schmor­ge­ruch bzw. Wär­me­ent­wick­lung war wahr­zu­neh­men. Bei wei­te­rer Erkun­dung wur­de fest­ge­stellt, dass es aus den Siche­rungs­kä­sten im Kel­ler­ge­schoß bereits qualm­te und ein Rau­schen ähn­lich eines Was­ser­rohr­bru­ches wahr­zu­neh­men war. Umge­hend wur­de eine Siche­rung gegen Brand­ge­fahr mit­tel CO2 Feu­er­lö­scher befoh­len. Auf­grund der hohen Gefahr von Elek­tri­zi­tät und Was­ser wur­de durch die Mann­schaft der Kel­ler nicht betre­ten und ent­schie­den die Bay­ern­wer­ke an die Ein­satz­stel­le nach­zu­for­dern. Eben­falls wur­de mit­tels eines Span­nungs­mes­sers fest­ge­stellt, dass das Was­ser im Kel­ler bereits unter Strom stand. Nach­dem ein Zugang über die Haus­tü­re mög­lich war wur­de ent­schie­den im EG nach der Ursa­che zu suchen. Die­se wur­de schnell gefun­den. Der Anschluß­schlauch einer Wasch­tisch­ar­ma­tur war defekt und so lief das Was­ser in Abwe­sen­heit des Besit­zers ver­mut­lich meh­re­re Stun­den und setz­te wie beschrie­ben den Haus­an­schluss und die Siche­rungs­kä­sten im Kel­ler unter Wasser.

Der Was­ser­ein­bruch konn­te schnell über das Eck­ven­til abge­stellt wer­den. Nach Ein­tref­fen der Bay­ern­wer­ke wur­de der Stra­ßen­zug vom Netz genom­men und der Kel­ler frei­gemes­sen. Nach dem dies gesche­hen war konn­te das Was­ser mit­tels Was­ser­gutsauber aus dem Kel­ler gepumpt wer­den. Durch den Not­dienst der Bay­ern­wer­ke wur­de der Haus­an­schluss außer Betrieb genom­men. Nach Abschluss der Feu­er­wehr­maß­nah­men konn­te der Stra­ßen­zug wie­der ans Netz gehen und die Ein­satz­kräf­te nach ca. 2,5 Stun­den wie­der in das Gerä­te­haus einrücken.

