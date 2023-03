Der Bund Natur­schutz Höch­stadt-Her­zo­gen­au­rach stellt am Frei­tag, den 24. März um 19 Uhr in der For­tu­na Kul­tur­fa­brik in Höch­stadt a.d. Aisch die Ergeb­nis­se sei­ner fünf­jäh­ri­gen inten­si­ven Suche nach den Brut- und Nah­rungs­ge­bie­ten des typi­schen Wiesen­brüters in der Gegend im Aisch­grund vor. Es wer­de alles ver­sucht, um den mar­kan­ten Vogel in unse­ren Gefil­den zu hal­ten und ihn nicht gänz­lich zu ver­lie­ren. Der Ein­tritt ist frei.