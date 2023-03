In der evan­ge­li­schen Erwach­se­nen­bil­dung ist Mes­sing­schla­ger kei­ne Unbe­kann­te: Schon seit meh­re­ren Jah­ren lei­tet die Dia­ko­nin Semi­na­re am „Insti­tut Bio­gra­fie­ar­beit“ des Evan­ge­li­schen Erwach­se­nen­bil­dungs­werks Nürn­berg. „Bio­gra­fi­sches Arbei­ten hilft Men­schen dabei, Erleb­tes neu zu deu­ten und neue Lebens­we­ge ein­zu­schla­gen“, erklärt Mes­sing­schla­ger. Eine Koope­ra­ti­on der EEB Ober­fran­ken West mit dem Insti­tut sei denkbar.

Der­zeit sei sie aber erst ein­mal mit „wachen Augen und offe­nen Ohren“ unter­wegs, um das Deka­nat Bam­berg ken­nen­zu­ler­nen und zu erfah­ren, was die Men­schen in Stadt, Land und in den Kir­chen­ge­mein­den bewegt. „Mir ist es wich­tig, zuerst die Bedürf­nis­se und Inter­es­sen der Gemein­den zu ver­ste­hen“, betont Mes­sing­schla­ger. „Dann kön­nen gemein­sam pas­sen­de Bil­dungs­an­ge­bo­te ent­wickelt werden.“

Aus ihrer lang­jäh­ri­gen Tätig­keit als Lei­te­rin der dia­ko­ni­schen Initia­ti­ve „Licht­blicke in Bruck – Von Mensch zu Mensch mit Herz und Hand“ bringt Mes­sing­schla­ger viel Erfah­rung in der Ver­net­zungs- und Koope­ra­ti­ons­ar­beit mit. Im Rah­men der Initia­ti­ve orga­ni­sier­te Mes­sing­schla­ger die Zusam­men­ar­beit von kirch­li­chen und städ­ti­schen Ein­rich­tun­gen bei Pro­jek­ten, die Allein­er­zie­hen­de und Allein­le­ben­de im Stadt­teil Erlan­gen-Bruck unter­stütz­ten. „Die Zusam­men­ar­beit mit ver­schie­de­nen Insti­tu­tio­nen habe ich immer als sehr berei­chernd emp­fun­den. Alle Betei­lig­ten brin­gen ihre eige­nen Sicht­wei­sen ein und so wei­tet sich im Team der Blick dafür, was die Men­schen vor Ort wirk­lich brau­chen“, so Messingschlager.

Des­halb freue sie sich beson­ders, dass sie in ihrem neu­en Tätig­keits­feld wei­ter­hin mit Part­nern inner- und außer­halb der Kir­che zusam­men­ar­bei­tet. „Unse­re Arbeit steht auf einem Fun­da­ment gewach­se­ner Part­ner­schaf­ten“, erklärt der zwei­te Vor­sit­zen­de der EEB Ober­fran­ken West, Dr. Mar­tin Mes­sing­schla­ger – weder ver­wandt noch ver­schwä­gert mit der neu­en Bil­dungs­re­fe­ren­tin. Neben der Zusam­men­ar­beit mit ande­ren Bil­dungs­an­bie­tern, Akteu­ren der Zivil­ge­sell­schaft und öku­me­ni­schen Part­nern spie­le auch der inter­re­li­giö­se Dia­log eine gro­ße Rolle.

„Die evan­ge­li­sche Erwach­se­nen­bil­dung in Bam­berg ist gut ver­netzt. Ich bin hier nicht allei­ne“, freut sich Petra Messingschlager.