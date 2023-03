Die Kan­di­die­ren­den für den Bezirks­tag stel­len sich vor

Auf ihrer Bezirks­kon­fe­renz am 05.03.2023 im Karl-Brö­ger-Zen­trum in Nürn­berg haben die Jusos Mitt­elfran­ken einen neu­en Vor­stand gewählt: Der Vor­sit­zen­de Nils Dör­rer wur­de im Amt bestä­tigt, unter­stützt wird er von den stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den Lena van Haa­ren, Martin Pro­ko­pek, Vin­zenz Pyka und Sophia Wald­mann.



Inhalt­lich stand unter ande­rem der Ein­stieg in den Wahl­kampf für die Bezirks- und Land­tags­wahl am 08. Okto­ber 2023 auf dem Pro­gramm. Aus den Rei­hen der Jusos tre­ten in Mit­tel­fran­ken drei Direktkandidat*innen und ins­ge­samt sie­ben Kan­di­dat*innen auf der Liste für den Bezirks­tag an. Gemein­sam wol­len sie im Bezirk für die gleich­be­rech­tig­te Teil­ha­be von Men­schen mit Behin­de­rung, für eine gute öffent­li­che Gesund­heits­ver­sor­gung und eine inklu­si­ve, soli­da­ri­sche Gesell­schaft kämpfen.



Mag­da­le­na Reiß kan­di­diert schon das zwei­te Mal im Wahl­kreis Schwabach/​Nürnberg-Süd für den Bezirks­tag und ist ganz vor­ne auf dem zwei­ten Listen­platz zu fin­den. Ein Schwer­punkt­the­ma von Mag­da­le­na Reiß sind die Ein­glie­de­rungs­hil­fen und Hilfe zur Pfle­ge: „Wir müs­sen das Netz an Unter­stüt­zung für Men­schen in schwie­ri­gen Lebens­la­gen aus­bau­en und hier ins­be­son­de­re büro­kra­ti­sche Hür­den abbau­en“.



Mit ihr gemein­sam bewer­ben sich Sophia Wald­mann für Erlan­gen-Stadt, Möh­ren­dorf und Herolds­berg (Listenplatz 6) und Paul Pfei­fer für den Wahl­kreis Ansbach-Süd/​Weißenburg-Gun­zenhau­sen auf Listen­platz 9.





Paul Pfei­fer setzt sich für eine flä­chen­decken­de und gute wohn­ort­na­he Psych­ia­trie ein. „Ich arbei­te als Not­fall­sa­ni­tä­ter in einem Bereich der Medi­zin, wo tat­sächlich alle Men­schen gleich behan­delt wer­den“, erklärt Paul Pfei­fer. „Das ist aber nicht über­all so, und das muss sich ändern. Eine Pri­va­ti­sie­rung von Kli­ni­ken oder von Tei­len die­ser muss dafür auf jeden Fall ver­hin­dert wer­den“, so der Kan­di­dat weiter.



Sophia Wald­mann sieht in der Jugend- und Bil­dungs­ar­beit gegen Rechts und für eine inklu­si­ve Gesell­schaft eine wei­te­re wich­ti­ge Auf­ga­be des Bezirks: „Als Erlan­ge­rin ist mir beson­ders wich­tig, dass wir rund um die ehe­ma­li­ge Heil- und Pfle­ge­an­stalt ‚Hup­fla‘ kri­tische Erin­ne­rungs­or­te für die Ermor­dung behin­der­ter Men­schen in der NS-Zeit schaf­fen. Dabei geht es aber nicht nur ums Geden­ken, son­dern vor allem auch um eine Aus­ein­an­der­set­zung mit unse­rer heu­ti­gen Gesell­schaft und Poli­tik.“

Per­sönl iche I nfor­ma­tio­nen zu den Kandidat*inn en:

Mag­da­le­na Reiß

31 Jah­re alt

Refe­ren­tin für Arbeitgebermarketing

w ohnt in Schwa­bach

S t adtr ätin in Schwa­bach, Vor­stands­vor­sit­zen­de des Stadt­ju­gend­ring Schwa­ba ch

Direkt­kan­di­da­tin f ür de n Bezirks­tag im Wahl­kreis 503 (Nürn­berg - Süd) , Listen platz 2

Sophia Wald­mann

27 Jah­re alt

Wis­sen­schaft­li­che Refe­ren tin im Bereich Fami­li­en­po litik

w ohnt in Erlan­gen

Vor­sit­zen­de der Jusos Erlangen

Direkt kan­di­da­tin für den Bez irks­tag im Wa hlkreis 508 (Erlan­gen - Stadt), Listen­platz 6

P aul Pfei­fer