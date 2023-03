Grund­stein für ein Baye­ri­sches For­schungs­netz­werk für Digi­ta­le Sicher­heit gelegt

Die Prä­si­den­tin­nen und Prä­si­den­ten der baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten unter­zeich­nen Erklä­rung zur Grün­dung eines Baye­ri­schen For­schungs­netz­werk für Digi­ta­le Sicherheit

Auf einer Sit­zung der Baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten­kon­fe­renz (Uni­ver­si­tät Bay­ern e.V.) in Mün­chen am Frei­tag, 17. März 2023, erklär­ten die Prä­si­den­tin­nen und Prä­si­den­ten der Uni­ver­si­tä­ten Augs­burg, Bam­berg, Bay­reuth, Erlan­gen-Nürn­berg, Nürn­berg, Mün­chen, Pas­sau, Regens­burg und Würz­burg ihren Wil­len zur Grün­dung eines For­schungs­netz­wer­kes für Digi­ta­le Sicher­heit. Spit­zen­for­sche­rin­nen und ‑for­scher hat­ten die Not­wen­dig­keit und ihre Bereit­schaft zur akti­ven Mit­ar­beit bereits am 15.

Dezem­ber 2022 auf einem Tref­fen in Pas­sau erklärt und erste fach­li­che Inhal­te bespro­chen. Mit dem Netz­werk wer­den Syn­er­gien geho­ben und die vor­han­de­nen ver­teil­ten Kom­pe­ten­zen zur Digi­ta­len Sicher­heit in Bay­ern in einem Netz­werk ver­stärkt. Dies soll Bay­ern kurz‑, mit­tel- und lang­fri­stig in die Lage ver­set­zen, der Bedro­hung im Bereich Digi­ta­ler Sicher­heit adäquat und schnell zu begeg­nen. Zudem sol­len die Aus­bil­dung und Wei­ter­bil­dung von Fach­kräf­ten in den Regio­nen signi­fi­kant gestärkt wer­den. „Die Koope­ra­ti­on hilft uns im Kampf gegen Cyber­an­grif­fe“, sagt Prof. Dr. Kai Fisch­bach, Prä­si­dent der Uni­ver­si­tät Bam­berg. „Die Grün­dung des Baye­ri­schen For­schungs­netz­werks für Digi­ta­le Sicher­heit ist daher ein wich­ti­ger Schritt.“

Neben den baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten sol­len auch wei­te­re Netz­werk­part­ner aus ganz Bay­ern ein­ge­bun­den wer­den, zum Bei­spiel Hoch­schu­len für ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten oder außeruniversita¨re For­schungs­ein­rich­tun­gen. Jeder Netz­werk­part­ner bringt bestehen­de Struk­tu­ren und Kom­pe­ten­zen aus dem The­men­be­reich Digi­ta­le Sicher­heit ein und ent­wickelt die­se stra­te­gisch wei­ter, um einen signi­fi­kan­ten Bei­trag zum Netz­werk zu lei­sten. Die admi­ni­stra­ti­ve Lei­tung des Netz­werks über­nimmt die Uni­ver­si­tät Pas­sau, an der eine Geschäfts­stel­le ein­ge­rich­tet wird.

Regio­na­le Hubs entstehen

Inner­halb des Netz­werks bil­den meh­re­re Netz­werk­part­ner – ins­be­son­de­re zur wei­ter­ge­hen­den regio­na­len Ein­be­zie­hung von Anwender*innen aus Wirt­schaft, Indu­strie und Gesell­schaft – loka­le Hubs als regio­na­le Platt­for­men in Nord‑, Ost- und Süd­bay­ern. Die Hubs ermög­li­chen Inter­es­sier­ten wie Behör­den und Unter­neh­men vor Ort einen the­ma­ti­schen Erfah­rungs­aus­tausch und offe­rie­ren mit kur­zen Wegen die Mög­lich­keit, schnell mit dem gesam­ten Netz­werk in Kon­takt zu tre­ten. Das Know-How des For­schungs­netz­wer­kes steht dadurch auch regio­nal zur Unter­stüt­zung bei der Umset­zung von Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bo­ten und Start-Ups durch Wis­sens- und Tech­no­lo­gie­trans­fer zur Verfügung.

In Nord­bay­ern soll ein Hub zwi­schen der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg, der Juli­us-Maxi­mi­li­ans-Uni­ver­si­tät Würz­burg ent­ste­hen. In der Auf­bau­pha­se wer­den die Tech­ni­sche Uni­ver­si­tät Nürn­berg sowie die Hoch­schu­len in Nord­bay­ern ein­ge­bun­den. Durch eine wirk­sa­me Ver­net­zung der For­schungs­ein­rich­tun­gen mit rele­van­ten Unter­neh­men über alle drei Regie­rungs­be­zir­ke hin­weg soll die Sicht­bar­keit und Schlag­kraft der For­schung in Nord­bay­ern gestärkt werden.

Die Prä­si­den­tin­nen und Prä­si­den­ten der baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten bekräf­tig­ten in Mün­chen ihre Bereit­schaft, das heu­te ins Leben geru­fe­ne Baye­ri­sche For­schungs­netz­werk für Digi­ta­le Sicher­heit als gemein­sa­me Initia­ti­ve auf­zu­bau­en. Sie bestärk­ten ihre Absicht, sich an des­sen Akti­vi­tä­ten zu betei­li­gen und in ihrem Wir­kungs­be­reich dazu bei­zu­tra­gen, die For­schung Bay­erns im Bereich Digi­ta­ler Sicher­heit zu stär­ken und wei­ter auszubauen.