1 Jahr Pfle­ge­stütz­punkt im Land­kreis Forch­heim – abge­stimm­te Bera­tung am Bei­spiel der Fami­lie Sommer

Seit der Eröff­nung des Pfle­ge­stütz­punk­tes (PSP) für den Land­kreis Forch­heim am 15.1.2022 hat das Tele­fon knapp 700mal geklin­gelt. Ange­ru­fen haben vor allem Ange­hö­ri­ge und Pfle­ge­be­dürf­ti­ge, die Fra­gen zur Pfle­ge hat­ten. 180 per­sön­li­che Bera­tun­gen haben die Mit­ar­bei­te­rin­nen des Pfle­ge­stütz­punk­tes in die­ser Zeit geführt. Alle ande­ren Fra­gen konn­ten tele­fo­nisch oder schrift­lich beant­wor­tet wer­den. Bei­spiel­haft berich­tet die Lei­tung des Pfle­ge­stütz­punk­tes über die Situa­ti­on der Fami­lie Sommer.

Bei einem Arzt­be­such mit sei­ner Mut­ter wur­de Herrn Som­mer ein Fly­er des PSP mit­ge­ge­ben. Nach einem ersten Anruf nutzt er die Mög­lich­keit und kommt gemein­sam mit sei­ner Mut­ter zu einem per­sön­li­chen Bera­tungs­ge­spräch in den Pfle­ge­stütz­punkt. Frau Som­mer hat seit eini­ger Zeit zuneh­mend Pro­ble­me, sich selbst zu ver­sor­gen. „Der Kör­per macht halt nicht mehr so mit wie frü­her“, sagt Frau Som­mer im Gespräch. „Das Anzie­hen klappt nicht mehr allei­ne und aus dem Haus gehe ich auch nicht mehr ger­ne“. Herr Som­mer fügt hin­zu, dass sei­ne Mut­ter auch zuneh­mend ver­gess­lich wäre und eine begin­nen­de Demenz dia­gno­sti­ziert wor­den sei. Er ver­sor­ge die Mut­ter, soweit es ihm neben sei­ner Berufs­tä­tig­keit mög­lich sei. Er kom­me jedoch an sei­ne Gren­zen, füh­le sich über­for­dert. Gera­de die Ver­gess­lich­keit der Mut­ter kön­ne er nicht verstehen.

„Sie war doch immer so fit, hat sich um alles und jeden geküm­mert“. Die ande­ren Kin­der von Frau Som­mer hel­fen nicht bei der Ver­sor­gung. Alles hän­ge an dem rat­su­chen­den Sohn. Frau Som­mer ist gesetz­lich ver­si­chert. Wäre sie pri­vat ver­si­chert, wäre auch die com­pass Pfle­ge­be­ra­tung eine pas­sen­de Anlauf­stel­le (sie­he Anga­ben am Arti­kel-Ende).

Der Pfle­ge­stütz­punkt hilft Herrn Som­mer, die näch­sten wich­ti­gen Schrit­te zu einer bes­se­ren Ver­sor­gung sei­ner Mut­ter zu defi­nie­ren und zu prio­ri­sie­ren. Grund­sätz­lich wird zuerst geklärt, ob eine Voll­macht vor­liegt und ob bereits ein Pfle­ge­grad bean­tragt wur­de. Wenn kei­ne Voll­macht vor­liegt, emp­fiehlt der Pfle­ge­stütz­punkt Bera­tung beim Betreu­ungs­ver­ein der Arbei­ter­wohl­fahrt (Tele­fon: 09191 3405050) oder bei der Betreu­ungs­stel­le des Land­krei­ses in Anspruch zu neh­men. Wenn noch kein Pfle­ge­grad vor­liegt oder eine Höher­stu­fung bean­tragt wer­den soll­te, bie­tet der Pfle­ge­stütz­punkt tie­fer­ge­hen­de Bera­tung zur Vor­be­rei­tung der Begut­ach­tung durch den Medi­zi­ni­schen Dienst an. „Da kön­nen schon eini­ge Schwie­rig­kei­ten auf­tre­ten, die man durch eine gute Vor­be­rei­tung ver­mei­den kann“, meint die Lei­tung des Pflegestützpunktes.

Sie erläu­tert Herrn und Frau Som­mer die Mög­lich­kei­ten, die durch die Pfle­ge­ver­si­che­rung finan­ziert wer­den kön­nen (wie die Ver­sor­gung mit­hil­fe eines ambu­lan­ten Pfle­ge­dien­stes, Tages­pfle­ge oder auch die Nut­zungs­mög­lich­kei­ten der Ver­hin­de­rungs­pfle­ge und des Ent­la­stungs­be­trags). „Das gan­ze The­ma ist so umfas­send, dass wir auch immer anbie­ten, sich an uns zu wen­den, wenn im wei­te­ren Ver­lauf Fra­gen auf­kom­men“, sagt die Pfle­ge­be­ra­te­rin. Außer­dem erhält Herr Som­mer eine Auf­li­stung mit allen The­men, um die er sich küm­mern kann, wie z.B. Haus­not­ruf oder Essen auf Rädern. Durch die Liste fällt dem Sohn sein: „Essen ist gera­de schwie­rig. Mei­ne Mut­ter tut sich mit dem selbst kochen immer schwe­rer und uns fehlt das Geld für eine neue Mikro­wel­le. Die alte ist neu­lich kaputt gegan­gen. Ich wür­de ihr ja gern immer wie­der mal etwas für sie vor­ko­chen.“ Der Pfle­ge­stütz­punkt ver­weist in hier­zu an die Anton-Land­graf-Stif­tung, wel­che älte­ren Men­schen, die unver­schul­det in Not gera­ten sind, aus­hilft (sie­he Anga­ben am Arti­kel-Ende). Bezüg­lich der Fra­gen, die sich aus der Demenz erge­ben, ver­mit­telt er an die Fach­stel­le für pfle­gen­de Angehörige.

Herr Som­mer erfährt dort eini­ges dazu, wie auch Ange­hö­ri­ge auf sich selbst ach­ten kön­nen. Dane­ben ist es ihm auch sehr wich­tig mehr über das Krank­heits­bild der Demen­zen und den best­mög­li­chen Umgang damit zu erfah­ren. Er erhält einer­seits das Ange­bot an einer Ange­hö­ri­gen­schu­lung für Ange­hö­ri­ge von Demenz­kran­ken teil­zu­neh­men. Ande­rer­seits macht sich die Ver­tre­tung der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge ein Bild von Frau Som­mer im Zusam­men­spiel mit ihrem Sohn um even­tu­el­le Pro­blem­quel­len im Umgang zu ent­decken und im Zwie­ge­spräch mit Herrn Som­mer zu the­ma­ti­sie­ren. Wei­te­re Ent­la­stungs­an­ge­bo­te wie etwa Unter­stüt­zung durch Bekannte/​Verwandte wer­den ange­spro­chen und in Erwä­gung gezogen.

Da es Frau Som­mer zum aktu­el­len Zeit­punkt ablehnt Betreu­ungs­an­ge­bo­te zu besu­chen, ver­sucht man Alter­na­ti­ven im pri­va­ten Umfeld zu fin­den, z.B. die lang­jäh­ri­gen Freun­din­nen. Wie sich her­aus­stellt haben die­se die Ver­än­de­run­gen von Frau Som­mer schon län­ge­re Zeit gespürt und reagie­ren erleich­tert als man direkt mit Ihnen dazu das Gespräch sucht. „Es ist nicht ein­fach mit­zu­be­kom­men, wie eine gute Freun­din abbaut. Da weiß ich nicht wie ich dar­über spre­chen soll und ob es über­haupt mei­ne Ange­le­gen­heit ist, mich da ein­zu­mi­schen“. Die Exper­tin­nen der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge berich­ten, dass das Ver­schwei­gen und das „Tabu der Demenz“ lei­der viel zu häu­fig zu lan­ge vor­herr­schend ist. Sie freu­en sich die Fami­lie Som­mer hier unter­stüt­zen zu kön­nen, sodass die Freun­din­nen Frau Som­mer nun wie­der ohne Äng­ste zum Spa­zie­ren­ge­hen und Kaf­fee trin­ken mit­neh­men wer­den. Par­al­lel ist es ange­dacht eine ehren­amt­li­che Per­son in die Fami­lie zu inte­grie­ren und hier eine zusätz­li­che Kon­takt­mög­lich­keit und Ent­la­stung zu schaf­fen. „Es ist wich­tig die Augen in alle Rich­tun­gen offen zu hal­ten und sich vor kei­ner Lösung zu ver­schlie­ßen.“, so die Fach­stel­len für pfle­gen­de Angehörige.

Herr Som­mer weiß, dass er sich bei Fra­gen oder Pro­ble­men immer wie­der in der Fach­stel­le mel­den kann. Er wird ger­ne an der nächst­mög­li­chen Ange­hö­ri­gen­schu­lung teil­neh­men um noch mehr Sicher­heit in sei­nem Ver­hal­ten zu erlangen.

Wenn Sie, Ihre Ange­hö­ri­gen oder Bekann­te in einer ähn­li­chen Situa­ti­on sind oder Sie das The­ma Demenz inter­es­siert, wen­den Sie sich an die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge unter Tele­fon 09191/707272 oder 09191/6156071 oder sie­he wei­te­re Anga­ben. Dort gibt es auch Infos zur Helferkreisschulung.

