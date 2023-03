Alle zwei Jah­re wan­dert der Auf­sichts­rats­vor­sitz zwi­schen den Gesell­schaf­tern der Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim wei­ter. Nach zwei­jäh­ri­gem Auf­sichts­rats­vor­sitz der Stadt Forch­heim geht die Ver­ant­wor­tung nun tur­nus­ge­mäß an den Land­kreis Bam­berg über.

Erst ver­gan­ge­nes Jahr fei­er­te die Regio­nal­ma­nage­ment Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim GmbH (WiR.) 20-jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Seit 2002 gehen die bei­den Land­krei­se und Städ­te Bam­berg und Forch­heim eine Koope­ra­ti­on ein, um den Wirt­schafts­stand­ort gemein­sam voranzubringen.

Die drit­te Bür­ger­mei­ste­rin der Stadt Forch­heim, Dr. Annet­te Prech­tel, reicht den Stab nun an Johann Kalb, Land­rat des Land­kreis Bam­berg, wei­ter. In der Zeit des Auf­sichts­rats­vor­sit­zes der Stadt Forch­heim erfolg­te der erfolg­rei­che Über­gang von der För­der­pe­ri­ode 2019 bis 2021 des Regio­nal­ma­nage­ments in die Anschluss­för­de­rung für die dar­auf­fol­gen­den drei Jah­re. Des Wei­te­ren wur­de mit der Son­der­för­de­rung Trans­for­ma­ti­on ein wich­ti­ger Mei­len­stein gelegt, um regio­na­le Auto­mo­bil­zu­lie­fer­be­trie­be im Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess zu begleiten.

Mit den För­der­gel­dern des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie führt das Regio­nal­ma­nage­ment erfolg­reich Ver­an­stal­tun­gen und Pro­jek­te durch und setzt wich­ti­ge Impul­se zur Stär­kung der mit­tel­stän­disch struk­tu­rier­ten Wirt­schaft in der Regi­on. So wer­den Unter­neh­men z. B. mit einem Social-Media-Pro­jekt zur Berufs­ori­en­tie­rung, vir­tu­el­len Betriebs­rund­gän­gen und einer Care­er Tour für Stu­die­ren­de bei der Fach­kräf­te­ge­win­nung unter­stützt. Dane­ben unter­stützt das Regio­nal­ma­nage­ment mit Ver­an­stal­tun­gen und Pro­jek­ten die Bran­chen des Ein­zel­han­dels und des Gast­ge­wer­bes und wid­met sich Nachhaltigkeitsthemen.

Mit Hil­fe der Pro­jekt­för­de­rung Son­der­för­de­rung Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­se in der Auto­mo­bil­in­du­strie unter­stützt die WiR. die in der Regi­on ansäs­si­gen Auto­mo­bil­zu­lie­fer­be­trie­be gezielt bei der Bewer­tung ihrer Markt­chan­cen. Gleich­zei­tig sol­len die Unter­neh­men nach­hal­tig zukunfts­fest gemacht wer­den, indem sie bei der Rea­li­sie­rung von Inno­va­tio­nen sowie auch bei der Umset­zung von kon­kre­ten Maß­nah­men hin zu einer kli­ma­freund­li­chen und fle­xi­blen Pro­duk­ti­on unter­stützt werden.

Der neue Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­de Johann Kalb dankt Frau Dr. Prech­tel für die immer gute und frucht­ba­re Zusam­men­ar­beit und betont: „Die Städ­te und Land­krei­se Bam­berg und Forch­heim bil­den eine star­ke und viel­fäl­ti­ge Wirt­schafts­re­gi­on mit groß­ar­ti­gen Poten­tia­len. Das Regio­nal­ma­nage­ment hat in den zurück­lie­gen­den Jah­ren viel erreicht, um das Pro­fil unse­res gemein­sa­men Wirt­schafts- und Lebens­rau­mes zu schär­fen und die Her­aus­for­de­run­gen rund um den Fach­kräf­te­be­darf und die Trans­for­ma­ti­on in der Auto­mo­bil­in­du­strie erfolg­reich zu mei­stern. Dies gilt es in den fol­gen­den zwei Jah­ren im engen Aus­tausch von Poli­tik und Wirt­schaft wei­ter vor­an­zu­trei­ben. Hier­zu will ich als Vor­sit­zen­der des Auf­sichts­ra­tes mei­nen Bei­trag leisten“.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Ver­an­stal­tun­gen und Akti­vi­tä­ten der WiR. sind unter www​.wir​-bafo​.de abrufbar.