Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Aus­ein­an­der­set­zung im Café

Am Mitt­woch gegen 13:30 Uhr kam es in einem Café in der Erlan­ger Innen­stadt zu einer tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einer 36-jäh­ri­gen Frau und einem gleich­alt­ri­gen Mann.

Die 36-jäh­ri­ge Frau saß in einem Café beim Essen, als ein flüch­ti­ger Bekann­ter von ihr eben­falls in das Café kam. Auf­grund einer zurück­lie­gen­den Mei­nungs­ver­schie­den­heit gerie­ten die bei­den Per­so­nen erneut in eine ver­ba­le Aus­ein­an­der­set­zung. Als die Frau von ihrem Platz auf­stand und mit dem Besteck in der Hand vor ihrem Kon­tra­hen­ten her­um­fuch­tel­te, fühl­te sich die­ser dadurch bedroht und riss der Frau das Mes­ser aus der Hand. Hier­auf warf die 36-Jäh­ri­ge mit der Gabel nach dem Mann an der Hand. Auch der Mann soll die Frau kör­per­lich attackiert haben.

Bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei belei­dig­ten sich die bei­den Streit­häh­ne noch gegenseitig.

Unfall­ge­sche­hen wie­der­hol­te sich

An der Ein­mün­dung Mar­tins­büh­ler Stra­ße / Jahn­stra­ße ereig­ne­te sich am Mitt­woch gegen 16:50 Uhr ein Zusam­men­stoß zwi­schen einem Pkw und einem Rad­fah­rer. Nur fünf Minu­ten spä­ter, noch bevor die Poli­zei an der Unfall­stel­le ein­traf, ereig­ne­te sich an die­ser Ört­lich­keit das glei­che Unfall­ge­sche­hen ein zwei­tes Mal.

Ein 24-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer war auf der Mar­tins­büh­ler Stra­ße in Rich­tung Osten unter­wegs. An der Ein­mün­dung zur Jahn­stra­ße woll­te er nach links abbie­gen. Da es sich auf der Gegen­fahr­bahn stau­te, gewähr­te ein ent­ge­gen­kom­men­der Auto­fah­rer das Abbie­gen. Hier­bei über­sah der 24-jäh­ri­ge aller­dings eine 20-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin, die auf dem Fahr­rad­schutz­strei­fen aus Rich­tung Innen­stadt entgegenkam.

Der BMW-Fah­rer erfass­te die Rad­fah­re­rin, wel­che über die Motor­hau­be auf die Fahr­bahn stürz­te und sich dabei verletzte.

Die 20-Jäh­ri­ge muss­te vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik ein­ge­lie­fert werden.

Am BMW und an dem Fahr­rad ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 1.400 Euro.

Noch bevor die zwi­schen­zeit­lich ver­stän­dig­te Poli­zei­strei­fe an der Unfallört­lich­keit ein­traf, ereig­ne­te sich die­ser Stel­le exakt ein gleich­ge­la­ger­tes Unfallgeschehen.

Bei die­sem Zusam­men­stoß bog eine 43-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Audi von der Mar­tins­büh­ler Stra­ße kom­mend nach links in die Jahn­stra­ße ab und über­sah dabei einen 30-jäh­ri­gen Renn­rad­fah­rer. Die­ser fuhr auf dem Fahr­rad­strei­fen in Rich­tung Westen.

Der Renn­rad­fah­rer krach­te in gegen die hin­te­re rech­te Fahr­zeug­tü­re und blieb dabei glück­li­cher­wei­se unverletzt.

Sowohl das Renn­rad als der Audi wur­den bei der Kol­li­si­on beschä­digt, der Scha­den beläuft sich auf ca. 2.100 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Am 22.03.23 gegen 18:30 Uhr wur­de erneut die Bedürf­nis­an­stalt am Wiwa­wei­her durch unbe­kann­te Täter im Bereich der Wän­de, Türen und Wasch­becken mit Kot beschmiert, sodass eine Benut­zung nicht mehr mög­lich war. Zeu­gen haben gese­hen, dass zwei Jun­gen im Alter von ca. 10 Jah­ren in Rich­tung Nut­zungs­stra­ße vom Tat­ort weg­ge­rannt sind. Einer der Jun­gen hat­te auf­fal­lend blon­de Haa­re; beklei­det mit wei­ßen Schu­hen, einer schwar­zen Hose und einer schwarz-wei­ßen Jacke. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den ver­schmut­zen öffent­li­chen Toi­let­ten nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.