Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall mit Folgen

Zwei Brü­der im Alter von 16 und 17 Jah­ren waren am Mitt­woch­abend gegen 21:45 Uhr zusam­men auf ihrem 50er Rol­ler in der Creid­lit­zer Stra­ße in Rich­tung Nie­der­füll­bach unter­wegs. Aus nicht bekann­tem Grund kommt der jün­ge­re Fah­rer nach rechts von der Fahr­bahn ab und knallt in einen Gar­ten­zaun. Die Brü­der ver­letz­ten sich bei dem Sturz schwer. Wäh­rend der älte­re Mit­fah­rer einen Bruch des rech­ten Ober­arms sowie Schul­ter- und Bein­ver­let­zun­gen erlitt, ver­letz­te sich der Fah­rer am rech­ten Bein schwer und erlitt eine mas­si­ve Prel­lung der Wir­bel­säu­le. Bei­de wur­den zur wei­te­ren Ver­sor­gung ins nahe­ge­le­ge­ne Cobur­ger Kli­ni­kum ein­ge­lie­fert. Fremd­scha­den ent­stand nicht.

Und wie­der E‑Zigaretten entwendet

Schein­bar kommt bzw. ist der Dieb­stahl von E‑Zigaretten durch Jugend­li­che bzw. schuld­un­fä­hi­ge Kin­der in gewis­sen Krei­sen der­zeit in Mode. Nach­dem in den Letz­ten Tagen erst aus einem Lot­to­la­den in Wei­dach 24 E‑Zigaretten im Gesamt­wert von über 250 Euro ent­wen­det und die Täter hier erwischt wur­den, wur­de nun ein Super­markt in der Rodach­er Stra­ße in Coburg Opfer von sol­chen drei­sten Lang­fin­gern. Hier wur­den am Mitt­woch kurz vor 16 Uhr 10 E‑Zigaretten im Wert von ca. 100 Euro ent­wen­det. Auch hier waren die Täter Kin­der bzw. Jugend­li­che. Ob die bei­den Fäl­le in Zusam­men­hang ste­hen, ver­sucht die Cobur­ger Poli­zei aktu­ell zu ermit­teln, und nimmt dies­be­züg­lich ger­ne Hin­wei­se unter Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Damen­rad weg

In den letz­ten Tagen kam in der Alten Post­stra­ße ein wei­ßes Damen­rad der Mar­ke Wino­ra abhan­den. Das Rad mit einem Zeit­wert von etwa 300 Euro war mit einem Spi­ral­schloss an einem Licht­mast gesi­chert und hat­te einen Fahr­rad­korb dem Gepäck­trä­ger. Zeu­gen­hin­wei­se bit­te an die PI Coburg unter Tel.: 09561/645–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Alko­hol- und Drogenkontrolle

Kro­nach: Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, betrie­ben Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach eine Kon­troll­stel­le in der Orts­mit­te Gun­dels­dorf. Für den Fah­rer eines VW Golf war die Fahrt been­det, nach­dem sich ein Ver­dacht der Beam­ten auf Alko­hol­kon­sum mit­tels eines Alko­test mit einem Wert von 0,66 Pro­mil­le bestä­tig­te. Der Fahr­zeug­füh­rer muss nun mit einem nicht uner­heb­li­chen Buß­geld, sowie mit einem Fahr­ver­bot rech­nen. Bei einem aus­län­di­schen PKW-Fah­rer wur­de fest­ge­stellt, dass gegen ihn ein Haft­be­fehl vor­lag. Nach des­sen vor­läu­fi­ger Fest­nah­me und der Hin­ter­le­gung einer Sicher­heits­lei­stung in Höhe von knapp 1000 Euro konn­te der Mann wie­der ent­las­sen werden.

Seat ange­fah­ren

Kro­nach: Am Mitt­woch zwi­schen 15:30 und 17:30 Uhr wur­de auf dem Park­platz Euro­pa­brücke ein wei­ßer Seat Alham­bra ange­fah­ren und beschä­digt. Das Fahr­zeug war in der ersten Park­rei­he links geparkt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer hat­te das Fahr­zeug hin­ten rechts tou­chiert und den Rad­ka­sten und die Bei­fah­rer­tür beschä­digt. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 5000,- Euro. Hin­wei­se zum Scha­dens­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Sound­box wird nicht geliefert

Mark­tro­dach: Ein Mann aus dem Gemein­de­be­reich wur­de die­se Wochen bei der Poli­zei vor­stel­lig um Straf­an­zei­ge wegen Betrugs zu erstat­ten. Der Geschä­dig­te hat­te vor ein paar Tagen über eBay-Klein­an­zei­gen eine JBL-Laut­spre­cher­box im Wert von 185,- Euro gekauft und den Kauf­preis per PayPal-Fri­ends über­wie­sen. Seit­dem war­tet der Mark­tro­dach­er auf sei­ne Ware.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Gei­ster­fah­re­rin auf der B289 unterwegs

HOCH­STADT A. MAIN – LKR. LICH­TEN­FELS und KULM­BACH. Am Mitt­woch­mit­tag gin­gen bei der Ein­satz­zen­tra­le des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken meh­re­re Not­ru­fe ein, wonach im zwei­spu­ri­gen Bereich der B289 in Kulm­bach eine Gei­ster­fah­re­rin unter­wegs wäre. Die 81-jäh­ri­ge Mer­ce­des-Fah­re­rin konn­te schließ­lich von einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Hoch­stadt am Main an einer Ampel ange­hal­ten wer­den, nach­dem sie zuvor meh­re­re Anhal­te­si­gna­le igno­riert hat­te. Die Rent­ne­rin aus Helm­b­rechts war alters­be­dingt sicht­lich ver­wirrt, wes­halb ihr Fahr­zeug ver­kehrs­si­cher abge­stellt und sie selbst zur wei­te­ren Abklä­rung mit zur Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels genom­men wur­de. Von dort konn­te die älte­re Dame in die Obhut ihrer ver­stän­dig­ten Ange­hö­ri­gen über­ge­ben wer­den. An ihrem Mer­ce­des waren fri­sche Unfall­spu­ren erkenn­bar, eine Unfallört­lich­keit ist bis­lang nicht bekannt. Von Sei­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels wer­den durch die Gei­ster­fahrt gefähr­de­te Ver­kehrs­teil­neh­mer gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 zu melden.