Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl einer Geld­kas­set­te aus Lottogeschäft

BAM­BERG. Am Diens­tag, gegen 16.00 Uhr, betrat ein etwa 40-jäh­ri­ger Mann ein Lot­to­ge­schäft in der Nürn­ber­ger Stra­ße. Der etwa 180 cm gro­ße Mann, schlan­ke Figur, hell­häu­tig, hat­te ein Pla­kat in der Hand und lief in den Hin­ter­raum des Geschäf­tes. Als der Unbe­kann­te den Laden ver­las­sen hat­te, bemerk­te der Geschäfts­in­ha­ber, dass eine Geld­kas­set­te mit einem vier­stel­li­gen Bar­geld­be­trag sowie einer EC-Kar­te fehlte.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Zwei Män­ner im Alter von 34 und 36 Jah­ren wur­den am Mitt­woch­mit­tag, kurz nach 13.30 Uhr, in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt beim Dieb­stahl von Tex­ti­li­en im Gesamt­wert von knapp 100 Euro erwischt. Beim 36-Jäh­ri­gen fand die Poli­zei zudem noch ein Paar Bar­fuß-Schu­he der Mar­ke Sagua­ro, oran­ge­far­ben, die ver­mut­lich eben­falls in einem Geschäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt gestoh­len wur­den. Hier­zu sucht die Poli­zei den Geschä­dig­ten, der sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung set­zen soll.

BAM­BERG. Zu zwei wei­te­ren Laden­dieb­stäh­len wur­de die Bam­ber­ger Poli­zei eben­falls am Mitt­woch gerufen.

Es wur­de eine Frau dabei erwischt, wie sie drei Fla­schen Par­fum im Gesamt­wert von knapp 44 Euro, ver­steckt in einem Kin­der­wa­gen, aus einem Geschäft schmug­geln wollte.

Ein Mann wur­de dann noch beim Dieb­stahl von Geträn­ke­do­sen im Wert von 4 Euro vom auf­merk­sa­men Per­so­nal ertappt.

Die Lang­fin­ger müs­sen sich alle­samt wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. An der Kreu­zung Kant­stra­ße / Wei­ßen­burg­stra­ße ereig­ne­te sich am Mitt­woch­früh, kurz nach 07.00 Uhr, ein Ver­kehrs­un­fall, weil ein VW-Cad­dy-Fah­rer die Vor­fahrt eines Fahr­rad­fah­rers miss­ach­te­te. Der 34-jäh­ri­ge Rad­fah­rer zog sich beim Sturz eine leich­te Kopf­ver­let­zung zu, die im Kran­ken­haus behan­delt wer­den muss­te. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 2000 Euro beziffert.

BAM­BERG. Ver­mut­lich wegen gesund­heit­li­cher Pro­ble­me ver­riss am Mitt­woch­früh, gegen 07.45 Uhr, ein 54-jäh­ri­ger Auto­fah­rer plötz­lich das Lenk­rad an sei­nem Fahr­zeug nach rechts und beschleu­nig­te sei­nen VW Polo. Dar­auf­hin fuhr der Mann dann auf den Rad­weg der Löwen­brücke und stieß gegen zwei in glei­cher Rich­tung fah­ren­der Autos. Auf dem Rad­weg stieß er noch gegen zwei Rad­ler, bevor er im Kreu­zungs­be­reich noch gegen zwei wei­te­re Pkws prall­te und gegen eine Ampel­an­la­ge fuhr. Glück­li­cher­wei­se wur­de nur eine 72-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin mit­tel­schwer ver­letzt. Die ande­ren Unfall­be­tei­lig­ten zogen sich nur leich­te Ver­let­zun­gen zu. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf knapp 132.000 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Schüt­zen-Tief­ga­ra­ge wur­de am Mitt­woch­früh, zwi­schen 08.15 Uhr und 10.30 Uhr, die Bei­fah­rer­tü­re eines dort gepark­ten schwar­zen BMW von einem Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Obwohl der Unfall­ver­ur­sa­cher an dem Fahr­zeug Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro ange­rich­tet hat­te, flüch­te­te die­ser von Unfallstelle.

Die PI Bam­berg-Stadt sucht unter Tel.: 0951/9129–210 Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben können.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

HEI­LI­GEN­STADT. Mit schwe­ren Ver­let­zun­gen muss­te am Diens­tag­nach­mit­tag ein Motor­rad­fah­rer nach einem Ver­kehrs­un­fall ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert werden.

Ein 20-jäh­ri­ger Klein­trans­por­ter-Fah­rer bog kurz nach 17 Uhr von der Stra­ße „Recken­dorf“ nach links in die Kreis­stra­ße ab und über­sah dabei den vor­fahrts­be­rech­tig­ten 30-jäh­ri­gen Kraft­rad­fah­rer. Im Kreu­zungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß. An den Unfall­fahr­zeu­gen ent­stand ins­ge­samt ein Scha­den von geschätzt etwa 9.000 Euro.

EBRACH. Regen­nas­se Fahr­bahn auf der Strecke zwi­schen Breit­bach und Ebrach wur­de einem Motor­rad­fah­rer am spä­ten Diens­tag­nach­mit­tag zum Ver­häng­nis. Der 34-Jäh­ri­ge stürz­te und blieb schwer ver­letzt im Gra­ben lie­gen. Ein Ret­tungs­hub­schrau­ber flog den Ver­letz­ten in ein Kli­ni­kum. Die frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Groß­gres­sin­gen und Ebrach waren wäh­rend der Unfall­auf­nah­me im Ein­satz und über­nah­men die Absi­che­rung und Umlei­tung des Ver­kehrs. Am Motor­rad ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 8.000 Euro.

WALS­DORF. Rück­wärts fuhr am Mitt­woch­mor­gen ein 52-jäh­ri­ger Auto­fah­rer aus einer Hof­ein­fahrt in die Bam­ber­ger Stra­ße ein und über­sah dabei den Pkw, BMW, einer 41-Jäh­ri­gen. Beim Zusam­men­stoß blie­ben bei­de Fahr­zeug­füh­rer unver­letzt. Am BMW ent­stand ein Scha­den von ca. 1.000 Euro.

STRUL­LEN­DORF. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit ca. 10.000 Euro Sach­scha­den kam es am Diens­tag­mit­tag, 13.00 Uhr. Von der Pesta­loz­zi­stra­ße nach links in die Forch­hei­mer Stra­ße woll­te ein 31-jäh­ri­ger Opel Cor­sa-Fah­rer abbie­gen. Dabei kam es zum Zusam­men­stoß mit dem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw, Maz­da, einer 75-Jährigen.

Son­sti­ges

Mit einem Buß­geld sowie einem Fahr­ver­bot müs­sen drei Fahr­zeug­füh­rer rech­nen, die bei Ver­kehrs­kon­trol­len unter Alko­hol­ein­fluss standen.

DEBRING. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Mitt­woch­nach­mit­tag, kurz nach 17 Uhr, ein Auto­fah­rer in der Indu­strie­stra­ße. Da beim 42-Jäh­ri­gen der Ver­dacht auf Alko­hol­ein­fluss bestand, führ­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten einen Alko­test durch. Die­ser erbrach­te einen Wert von 0,58 Pro­mil­le. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt sofort untersagt.

TRA­BELS­DORF. Deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch weh­te Poli­zei­be­am­ten am Diens­tag­abend ent­ge­gen, als sie in der Blu­men­stra­ße einen 60-jäh­ri­gen Auto­fah­rer im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le stopp­ten. Ein Alko­test ver­lief posi­tiv und zeig­te 0,74 Pro­mil­le. Der Alko­hol­sün­der muss­te zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus und sei­nen Pkw am Kon­troll­ort ste­hen lassen.

BAM­BERG. Mit 0,92 Pro­mil­le setz­te sich am Mitt­woch­abend ein 20-Jäh­ri­ger hin­ter das Steu­er sei­nes Pkw und fuhr kurz nach 22.30 Uhr in der Hall­stadter Stra­ße in eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Bei der Über­prü­fung konn­te der litaui­sche Fahr­zeug­füh­rer zudem kei­ne Fahr­erlaub­nis vor­zei­gen, so dass wei­te­re Ermitt­lun­gen folgen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Ein Laden­de­tek­tiv beob­ach­te­te am Mitt­woch­nach­mit­tag einen 14-Jäh­ri­gen, der in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Stra­ße am Kirch­platz, Waren in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te. An der Kas­se bezahl­te er ledig­lich ein Getränk. Beim Ver­las­sen des Gebäu­des wur­de der Jugend­li­che vom Detek­tiv auf­ge­hal­ten, wor­auf­hin er die ent­wen­de­ten Sachen, wel­chen einen Wert von ca. 15 Euro hat­ten, zurückgab.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Eggolsheim/​Neuses. Am Mitt­woch­mor­gen gegen 09:00 Uhr kam es auf der Staats­stra­ße 2244 zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Omni­bus und einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne. Als der 56-jäh­ri­ge Omni­bus­fah­rer aus der Eisen­bahn­stra­ße auf die Staats­stra­ße ein­bie­gen woll­te, blieb er mit sei­ner rech­ten hin­te­ren Fahr­zeug­sei­te an der Sat­tel­zug­ma­schi­ne hän­gen. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 8.000,- Euro.

Eggols­heim. Am frü­hen Mitt­woch­abend gegen 18:00 Uhr spiel­ten zwei Kin­der im Alter von 6 und 9 Jah­ren gemein­sam auf dem Grund­stück und der angren­zen­den Stra­ße „Am Mühl­wehr“. So kam es dazu, dass der 9‑jährige Jun­ge mit sei­nem Tret­rol­ler auf die Stra­ße fuhr und dort von einem 19-jäh­ri­ger Mer­ce­des-Fah­rer erfasst wur­de. Der 9‑Jährige kam zur wei­te­ren Abklä­rung sei­ner Ver­let­zun­gen in das Kli­ni­kum Bamberg.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. In der Büg­stra­ße, Ein­mün­dung Ohm­stra­ße wur­de in der Zeit vom 21.03.2023, 00:00 Uhr, bis 22.03.2023, 13:00 Uhr, ein Ver­kehrs­zei­chen von einem bis­her unbe­kann­ten Täter umge­fah­ren. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Hin­wei­se dazu nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Rund 12.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Rund 12.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mitt­woch­nach­mit­tag in der Lang­hei­mer Stra­ße ereig­ne­te. Ein 69-jäh­ri­ger Motor­rad-Fah­rer fuhr von der „Kien­müh­le“ in die Lang­hei­mer Stra­ße ein, über­sah eine vor ihm nach links in Rich­tung Kreis­ver­kehr abbie­gen­de 33-Jäh­ri­ge und prall­te in die lin­ke Fahr­zeug­sei­te ihres Seat. Ver­letzt wur­de bei dem Ver­kehrs­un­fall niemand.

Gei­ster­fah­re­rin auf der B289 unterwegs

HOCH­STADT A. MAIN – LKR. LICH­TEN­FELS und KULM­BACH. Am Mitt­woch­mit­tag gin­gen bei der Ein­satz­zen­tra­le des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken meh­re­re Not­ru­fe ein, wonach im zwei­spu­ri­gen Bereich der B289 in Kulm­bach eine Gei­ster­fah­re­rin unter­wegs wäre. Die 81-jäh­ri­ge Mer­ce­des-Fah­re­rin konn­te schließ­lich von einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Hoch­stadt am Main an einer Ampel ange­hal­ten wer­den, nach­dem sie zuvor meh­re­re Anhal­te­si­gna­le igno­riert hat­te. Die Rent­ne­rin aus Helm­b­rechts war alters­be­dingt sicht­lich ver­wirrt, wes­halb ihr Fahr­zeug ver­kehrs­si­cher abge­stellt und sie selbst zur wei­te­ren Abklä­rung mit zur Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels genom­men wur­de. Von dort konn­te die älte­re Dame in die Obhut ihrer ver­stän­dig­ten Ange­hö­ri­gen über­ge­ben wer­den. An ihrem Mer­ce­des waren fri­sche Unfall­spu­ren erkenn­bar, eine Unfallört­lich­keit ist bis­lang nicht bekannt. Von Sei­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels wer­den durch die Gei­ster­fahrt gefähr­de­te Ver­kehrs­teil­neh­mer gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 zu melden.