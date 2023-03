In einem voll besetz­ten Saal kamen am ver­gan­ge­nen Frei­tag die Mit­glie­der der Frau­en­uni­on aus Pretz­feld und Eber­mann­stadt zusam­men, um die Vor­stand­schaft neu zu wäh­len. Sig­rid Hüb­sch­mann, bis­he­ri­ge Vor­sit­zen­de, gab ihr Amt ab. Damit möch­te sie jun­gen, moti­vier­ten und star­ken Frau­en den Weg ebnen, um neue Pro­jek­te ins Lau­fen zu brin­gen und mehr jun­ge Frau­en für poli­ti­sche Arbeit vor Ort zu begei­stern. Ein­stim­mig wur­de der Vor­stand neu gewählt. Als Vor­sit­zen­de steht Dia­na Könit­zer, auch CSU Vor­sit­zen­de und Gemein­de­rä­tin in Pretz­feld, der Ver­ei­ni­gung vor und freut sich: „dass wir vie­le enga­gier­te Frau­en in unse­ren Rei­hen haben, mit denen wir in tol­len Pro­jek­ten neu gestal­ten kön­nen und gleich­zei­tig auf die Erfah­rung und das Wis­sen der älte­re Gene­ra­ti­on zurück­grei­fen kön­nen! Das ist eine tol­le und berei­chern­de Kombination!“

Als Stell­ver­tre­te­rin­nen ste­hen Sig­rid Hüb­sch­mann, Sabi­ne Schell und Peg­gy Maas Dia­na Könit­zer zur Sei­te. Schatz­mei­ste­rin bleibt Mari­an­ne Bie­ger, eben­so wie Schrift­füh­re­rin Hil­de Hof­mann. Vor allem die Zusam­men­ar­beit bei­der Orts­ver­bän­de und die Stär­kung des Rau­mes in der Frän­ki­schen Schweiz ste­hen im Vor­der­grund der Arbeit. „Wir hören und sehen, wo der Schuh drückt und wer­den genau da anset­zen, denn wir sind vor Ort und ken­nen die Pro­ble­me und kön­nen so am besten unter­stüt­zen“ so Könit­zer in ihrer Antritts­re­de. Auch die Bei­sit­ze­rin­nen Karin Dittrich, Pame­la Dittrich und Lydia Herbst sowie Oda Schick freu­en sich auf alle Ideen und auch auf die ver­stärk­te Zusam­men­ar­beit mit dem Kreis­ver­band der Frauenunion.