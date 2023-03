Am Sams­tag, 18.03.2023 hat­te der Hei­mat­ver­ein Her­zo­gen­au­rach zu sei­ner ordent­li­chen Jah­res­haupt­ver­samm­lung ein­ge­la­den. In der bis auf den letz­ten Platz besetz­ten Gast­stät­te „Fri­sche Quel­le“ freu­te sich der 1. Vor­sit­zen­de, Ste­phan Wirth, im Namen der gesam­ten Vor­stand­schaft so vie­le Mit­glie­der sowie Gäste des Hei­mat­ver­eins begrü­ßen zu können.

In sei­nem Bericht ließ der 1. Vor­sit­zen­de die Ver­an­stal­tun­gen und Akti­vi­tä­ten des ver­gan­ge­nen Ver­eins­jah­res Revue pas­sie­ren. Anschlie­ßend leg­te der Kas­sen­wart, Dani­el Frötsch, detail­liert Rechen­schaft ab über das ver­gan­ge­ne Haus­halts­jahr. Er konn­te erfreu­li­cher­wei­se eine posi­ti­ve Bilanz zie­hen, sodass die Kas­sen­prü­fer Ste­fan Leh­ner und Bern­hard Schwab kei­nen Bean­stan­dun­gen vor­zu­tra­gen hat­ten. Dar­auf­hin wur­de die gesam­te Vor­stand­schaft ein­stim­mig entlastet.

Der Höhe­punkt des Abends schloss sich an mit dem ein­stim­mig gefass­ten Beschluss der Ver­samm­lung, den ehe­ma­li­gen, lang­jäh­ri­gen 1.Vorstand, Klaus-Peter Gäbel­ein, zum Ehren­vor­sit­zen­den zu ernennen.

Ste­phan Wirth wür­dig­te noch­mals die her­aus­ra­gen­den Lei­stun­gen von Klaus-Peter Gäbel­ein und über­reich­te ihm die Ernen­nungs­ur­kun­de sowie ein Geschenk.

Zum Abschluss des offi­zi­el­len Teils der Ver­an­stal­tung stell­te der 2. Vor­sit­zen­de, Artur Zer­nickel, noch das Ver­eins­pro­gramm für den wei­te­ren Jah­res­ver­lauf vor.

Im zwei­ten Teil des Abends refe­rier­te dann der Kreis­hei­mat­pfle­ger, Dr. Man­fred Wel­ker, mit sei­nem Vor­trag „ Wei­ßes Roß und Schwar­zer Bär“ über das Brau­we­sen und Gast­stät­ten in Her­zo­gen­au­rach in frü­he­rer Zeit. Der von vie­len Bil­dern umrahm­te, inter­es­san­te Vor­trag weck­te bei vie­len Anwe­sen­den man­che Erin­ne­rung, eröff­ne­te aber auch das eine oder ande­re noch nicht bekann­te Detail. Zum Ende der Ver­an­stal­tung wur­de Dr. Wel­ker mit einem lan­ge anhal­ten­den Bei­fall herz­lich gedankt.