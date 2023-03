ChatGPT, auto­no­mes Fah­ren: Was kann Künst­li­che Intel­li­genz eigent­lich alles?

Auf dem IT-Forum Ober­fran­ken stel­len sich Unter­neh­men und Start-Ups vor – Künst­li­che Intel­li­genz und Nach­hal­tig­keit ste­hen dabei im Fokus.

Der Sprach­ge­nera­tor ChatGPT ist der­zeit in aller Mun­de und auch die Debat­ten um auto­no­mes Fah­ren blei­ben unge­bremst. Was vie­len nicht bewusst ist: Zahl­rei­che IT-Welt­markt­füh­rer und „Hid­den Cham­pi­ons“ sit­zen in Ober­fran­ken. Mit dem „IT-Forum 2023“ soll die öffent­li­che Wahr­neh­mung des IT-Stand­orts Ober­fran­ken gestei­gert und eine Ver­net­zung von enga­gier­ten klei­nen und mit­tel­stän­di­schen IT-Unter­neh­men ermög­licht wer­den. Die Uni­ver­si­tät Bam­berg lädt daher am Mitt­woch, 29. März, ab 13 Uhr zum IT-Forum Ober­fran­ken auf der ERBA-Insel, An der Webe­rei 5, 96047 Bam­berg, ein.

Expert*innen aus Pra­xis und Wis­sen­schaft prä­sen­tie­ren ihre Erfah­run­gen und Erkennt­nis­se – und so man­che Ent­wick­lung kri­tisch hin­ter­fra­gen. „Was kann KI?“ – mit die­ser Fra­ge set­zen sich bei­spiels­wei­se Prof. Dr. Chri­sti­an Ledig und Prof. Dr. Chri­stoph Benz­mül­ler von der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät aus­ein­an­der. Dar­über hin­aus wer­den in zwei Impuls­vor­trä­gen auto­no­mes Fah­ren und der digi­ta­le CO₂-Fuß­ab­druck – ver­ur­sacht durch die Pro­duk­ti­on, Nut­zung und Daten­über­tra­gung digi­ta­ler Gerä­te – thematisiert.

Fünf wei­te­re Vor­trä­ge dre­hen sich rund um Künst­li­che Intel­li­genz und Nach­hal­tig­keit in der IT. Es wird eine Aus­stel­ler­mes­se mit IT-Unter­neh­men aus der Regi­on geben und in der Start-Up-Lounge kön­nen Gründer*innen, Entrepreneur*innen und Grün­dungs­in­ter­es­sier­te zusam­men­fin­den. Auch regio­na­le Start-Ups hal­ten Pit­ches zu ihren Gründungsideen.

„Das IT-Forum fun­giert als Lei­stungs­schau regio­na­ler IT-Anbie­ter und ‑Dienst­lei­ster sowie der vier ober­frän­ki­schen Hoch­schu­len, um pas­sen­de Lösung für die Anfor­de­run­gen von heu­te und mor­gen zu prä­sen­tie­ren“, sagt Prof. Dr. Domi­nik Herr­mann, Inha­ber des Lehr­stuhls für Pri­vat­sphä­re und Sicher­heit in Infor­ma­ti­ons­sy­ste­men an der Fakul­tät Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Ange­wand­te Infor­ma­tik (WIAI). Die Uni­ver­si­tät Bam­berg ist Aus­rich­ter des IT Forums, das in die­sem Jahr zum elf­ten Mal statt­fin­det. Mit­ver­an­stal­ter sind das Bran­chen­netz­werk „IT-Clu­ster Ober­fran­ken e.V.“ sowie die vier ober­frän­ki­schen Hoch­schu­len der „Tech­no­lo­gie Alli­anz Ober­fran­ken“ (TAO).

Im Ver­ein „IT-Clu­ster Ober­fran­ken e.V.“ schlie­ßen sich ober­fran­ken­weit Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen zu einem spe­zia­li­sier­ten regio­na­len Netz­werk zusam­men. So ent­steht ein Wis­sens- und Wachs­tums­pool, der Vor­tei­le für alle betei­lig­ten Akteu­re schafft. Ziel ist, die Pro­duk­ti­vi­tät in der IT-Bran­che zu erhö­hen und zukunfts­si­che­re Arbeits­plät­ze zu schaffen.

Die Teil­nah­me ist für Besucher*innen kosten­frei mög­lich. Bit­te mel­den Sie sich bis Sonn­tag, 26. März 2023, unter die­sem Link an:

https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​w​i​a​i​/​d​e​k​a​n​a​t​/​a​n​m​e​l​d​u​n​g​-​i​t​-​f​o​r​u​m​-​2​0​23/

Mehr Infor­ma­tio­nen unter:

https://​for​schungs​pro​fil​.uni​-bam​berg​.de/​i​t​f​o​2​0​23/ und https://​itfo2023​.de/