NEU­DROS­SEN­FELD, LKR. KULM­BACH. Am Mitt­woch­abend setz­ten Unbe­kann­te ein Holz­la­ger in Neu­dros­sen­feld in Brand. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und sucht Zeugen.

Zeu­gen bemerk­ten am Mitt­woch­abend, kurz vor 21 Uhr, den Brand eines Holz­la­gers im Gar­ten eines Nach­barn und wähl­ten den Not­ruf. Kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren eil­ten zum Brand­ort in der Stra­ße „Itz­grund“ in Neu­dros­sen­feld. Glück­li­cher­wei­se brach­ten sie das Feu­er rasch unter Kon­trol­le. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Nach der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen leg­ten unbe­kann­te Täter absicht­lich Feu­er an dem Holz­la­ger. Zeu­gen, die hier­zu sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei der Kri­po Bay­reuth zu melden.