Es ist voll­bracht: Beim FV 1912 Bam­berg wur­de die erste „Inklu­si­ons-Abtei­lung“ in Bam­berg gegründet

Am 25. Febru­ar wur­de die Inklu­si­ons-Abtei­lung mit viel Power ins Leben geru­fen. Es geschah aus dem Gedan­ken her­aus, Sport nicht nur für Men­schen mit Han­di­cap anzu­bie­ten. Viel­mehr sol­len Men­schen mit ihren unter­schied­li­chen Han­di­caps ihre Stär­ken aus­le­ben kön­nen und das am Lieb­sten zusam­men mit Men­schen ohne Ein­schrän­kun­gen. Offe­ne Teil­ha­be mit­ten im Verein.

Die Behin­der­ten­be­auf­trag­te der Stadt Bam­berg, Nico­le Orf, brach­te San­dra Bau­er und Robert Bartsch an einen Tisch und so war die Idee schnell gebo­ren und die Unter­stüt­zung per­fekt. Gleich­zei­tig stan­den Udo Pörsch­ke und Andre­as Knab sofort mit am Start­block und so wur­de in rela­tiv kur­zer Zeit aus einem Gedan­ken ein hand­fe­stes Zusam­men­spiel. Kom­plett wur­de es, als auch noch Man­dy Kugel vom Blin­den­bund ihr Ange­bot bei der neu­en Abtei­lung umset­zen konnte.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​www​.fv1912​bam​berg​.de/