„Lebens­ader Reg­nitz. Tau­send Jah­re Sied­lungs­ge­schich­te am Fluss“

Die UNESCO-preis­ge­krön­te Aus­stel­lung „Im Fluss der Geschich­te. Bam­bergs Lebens­ader Reg­nitz“ stellt die enge Ver­knüp­fung von Stadt- und Fluss­ge­schich­te in Bam­berg sowie die Bedeu­tung des Flus­ses für die wirt­schaft­li­che und kul­tu­rel­le Ent­wick­lung von Stadt und Regi­on und damit die Ver­bin­dung von Geschich­te, Kul­tur und Natur exem­pla­risch dar. Unter­schied­li­che The­men wie Brücken­bau und Archi­tek­tur, Öko­lo­gie und Archäo­lo­gie, Schiff­fahrt und Kanal­bau, Hand­werk und Frei­zeit am Fluss wer­den auf­ge­grif­fen und in Bezie­hung gesetzt. Vie­les von dem, was in der Aus­stel­lung gezeigt wird, kann auf einem Spa­zier­gang ent­lang der Reg­nitz anhand von erläu­tern­den Fluss­ta­feln nach­voll­zo­gen werden.

Histo­ri­sches Muse­um Bamberg

Alte Hof­hal­tung, Dom­platz 7, 96049 Bamberg

Ohne Anmel­dung.

Ein­tritt 4 €

Eine Ver­an­stal­tung im Rah­men des 1. MainFlussFilmFestes

Mehr Infor­ma­ti­on dazu fin­den Sie unter https://​www​.fluss​pa​ra​dies​-fran​ken​.de/​m​a​i​n​-​f​l​u​s​s​f​i​l​m​f​e​s​t​-​1​4​-​b​i​s​-​2​6​-​m​a​e​r​z​-​2​0​23/