Der Orts­ver­band Bai­er­s­dorf von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen lädt herz­lich ein zum The­men­abend E‑Mobilität am Mitt­woch, 29.03.2023 um 19 Uhr im Unter­ge­schoss der Jahn­hal­le. Die Mobi­li­tät ist für rund 25 % der Treib­haus­gas-Emis­sio­nen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Deutsch­land ver­ant­wort­lich. Eine Umstel­lung des per­sön­li­chen Mobi­li­täts­ver­hal­tens kann daher ganz wesent­lich zur Ver­rin­ge­rung der Emis­sio­nen und somit dem Errei­chen der Kli­ma­schutz­zie­le beitragen.

In den letz­ten Jah­ren stan­den bei der öffent­li­chen Debat­te oft in beson­de­rem Maße die Hin­der­nis­se für die Ein­füh­rung der E‑Mobilität im Vor­der­grund. Durch die mitt­ler­wei­le umfang­rei­che Aus­wahl an Fahr­zeug­mo­del­len lösen sich vie­le der bis­her gegen die E‑Mobilität ange­führ­te Argu­men­te in Luft auf.

Im Mit­tel­punkt des Vor­trags ste­hen neben aktu­el­len Trends und Ent­wick­lun­gen die „Wirt­schaft­lich­keit, Lade­mög­lich­kei­ten und Reichweite“.

Unse­re Refe­ren­ten Klaus Novak und Mar­tin Sach­erl fah­ren aus­schließ­lich Elek­tro­au­tos (kein Hybrid­sy­stem) und ste­hen selbst­ver­ständ­lich ger­ne für alle Fra­gen zur Verfügung.