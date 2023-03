24h-Schwimmen in Burgebrach

Ein erfolg­rei­ches Schwimm­wo­chen­en­de absolviert

Die DLRG Bur­ge­brach ver­an­stal­te­te im Rah­men des 1000 jäh­ri­gen Jubi­lä­ums­jah­res am 17./18.3.2023 ein 24h Schwim­men im Hal­len­bad Bur­ge­brach. Hier­bei ging es um den Spaß am Schwim­men. 263 Teil­neh­mer konn­ten wir in den 24 Stun­den ver­zeich­nen. Los ging es Frei­tag, 17 Uhr mit einer kur­zen Eröff­nungs­re­de des Vor­stands Franz Fuchs. Unter­stützt wur­de er dabei vom drit­ten Bür­ger­mei­ster Peter Lud­wig, vom Schön­brun­ner Bür­ger­mei­ster Dirk Frie­sen sowie vom MdL Hol­ger Dre­mel und Mela­nie Huml.

Nach dem erfolg­rei­chen Anschwim­men ging es los. Groß und Klein spran­gen ins Was­ser und zogen Ihre Bah­nen. Am Abend wur­de es dank Licht­tech­nik gemüt­lich im Hal­len­bad, die gan­ze Nacht waren die 4 Bah­nen gut besetzt. Von Schlaf war weit und breit nichts zu spü­ren. Sams­tag vor­mit­tag hat­ten wir dann Besuch von Herrn Land­rat Johann Kalb. Zum Abschluss der Ver­an­stal­tung sprang unser Bür­ger­mei­ster Johan­nes Macie­jon­c­zyk ins Becken und zog mit Herrn Hol­ger Dre­mel sei­ne Bah­nen im Hal­len­bad. Fol­gen­de Erfol­ge konn­ten an die­sem Wochen­en­de erschwom­men wer­den: Für das Ver­eins­schwim­men (Nicht­schwimm­ver­ein) konn­ten die Ebrach­ta­ler Musi­kan­ten Bur­ge­brach mit 39650m den Sieg für sich holen. Bei den Schwimm­ver­ei­nen waren das Team Warm­du­scher ganz klar vor­ne mit gesamt 345250m.Bei den Kin­dern unter 12 war Jana Kram mit 6600m und Paul Schil­ler mit 3200m erfolg­reich. Unter den Jugend­li­chen ab 12 Jah­ren ging der Titel an Anni­ka Raab mit 10000m und Moritz Rie­mer mit 6000m. Bei den Erwach­se­nen konn­te sich Sarah Dubiel mit 62000m und Eric Sel­ler mit 63550m den Titel sichern.

Wir bedan­ken uns bei allen Teil­neh­mern und den vie­len Hel­fern für das tol­le Gelin­gen der Veranstaltung.

Die Vor­stand­schaft der DLRG Burgebrach