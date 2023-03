Den Welt­was­ser­tag, der jähr­lich am 22.März began­gen wird, nimmt der Bezirk Ober­fran­ken zum Anlass, die Bedeu­tung der hei­mi­schen Teich­land­schaf­ten für den Was­ser­kreis­lauf her­aus­zu­stel­len. „Die letz­ten Jah­re haben uns vor Augen geführt, welch kost­ba­res Gut Was­ser auch bei uns ist“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. „Wir unter­schät­zen zumeist, wel­che Funk­ti­on unse­re hei­mi­schen Tei­che für unse­ren Natur- und Was­ser­haus­halt haben und wel­chen wich­ti­gen Dienst hier unse­re Teich­wir­te an der Öffent­lich­keit lei­sten“, betont Schramm.

Der Frei­staat Bay­ern ist eines der was­ser­reich­sten Bun­des­län­der. Die ange­leg­ten Teich­flä­chen sind von gro­ßer Bedeu­tung und machen etwa 16000 Hekt­ar aus. Das ist unge­fähr ein Sech­stel der gesam­ten Was­ser­flä­che im Frei­staat. Etwa 80 % ent­fal­len dabei auf Tei­che in der Karp­fen­teich­wirt­schaft. Schwer­punk­te sind die teich­wirt­schaft­li­chen Zen­tren in Nord­bay­ern, neben Ober­fran­ken ist dies die Ober­pfalz und Mittelfranken.

Der Bezirk Ober­fran­ken besitzt über 14 000 Tei­che, die in etwa 2 700 Hekt­ar Was­ser­flä­che umfas­sen. In die­sen wer­den grob geschätzt 40 Mil­lio­nen Kubik­me­ter Was­ser gespei­chert. Das ist etwa die dop­pel­te Men­ge der Trink­was­ser­tal­sper­re Maut­haus bei Nord­hal­ben, der größ­ten Tal­sper­re in Ober­fran­ken. „Dies zeigt deut­lich, wie wich­tig unse­re Tei­che für unse­re was­ser­ar­me Regi­on Ober­fran­ken sind“, erläu­tert Dr. Tho­mas Spei­erl, Lei­ter der Fische­rei­fach­be­ra­tung des Bezirks Ober­fran­ken. Die Tei­che hal­ten ins­ge­samt mehr Was­ser in der Flä­che und för­dern die Grund­was­ser­neu­bil­dung bzw. auch die mikro­kli­ma­ti­sche Situa­ti­on. Sie haben auch eine hohe Bedeu­tung für die Bio­di­ver­si­tät bzw. Arten­viel­falt, wie vie­le Stu­di­en belegen.

„Um die Gewäs­ser mit ihren Fisch­ar­ten und die hei­mi­sche Teich­wirt­schaft auch der jun­gen Gene­ra­ti­on gezielt näher­zu­brin­gen, bie­ten wir in unse­rer Lehr­an­stalt für Fische­rei in Auf­seß wie­der Bach­sa­fa­ris an. So wol­len wir das Ele­ment Was­ser mit all sei­nen Bewoh­nern und sei­ne Bedeu­tung gezielt ver­mit­teln – der Welt­was­ser­tag ist ein guter Anlass, dar­auf auf­merk­sam zu machen“, erklärt Bezirks­tags­prä­si­dent Schramm.

In der Lehr­an­stalt für Fische­rei kön­nen Kin­der und Schü­ler mit Gum­mi­stie­feln, Becher­lu­pe und Kescher das Leben in den hei­mi­schen Gewäs­sern erkun­den und erhal­ten Ein­blick in die Viel­falt der Fisch­ar­ten und Gewäs­ser sowie in die hei­mi­sche Teich­wirt­schaft. Mög­li­che Ter­mi­ne kön­nen direkt in der Lehr­an­stalt für Fische­rei, Tele­fon 09198 340, ver­ein­bart werden.

Am 22. März 2023 fin­det der Welt­was­ser­tag statt. Zu die­ser Ver­an­stal­tung rufen die Ver­ein­ten Natio­nen all­jähr­lich auf, um auf das The­ma Was­ser auf­merk­sam zu machen und das Bewusst­sein der Öffent­lich­keit zu schärfen.