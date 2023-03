Wenn es am Frei­tag für medi bay­reuth in den 25. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga gehen wird, ist das Spiel gegen die EWE Bas­kets Olden­burg für einen auf Sei­ten von medi doch etwas beson­de­res. Klar! Die Rede ist von medi Head Coach Mla­den Dri­jen­cic. Auch wenn der 57-Jäh­ri­ge seit Anfang Febru­ar Chef­trai­ner von medi ist und sich seit­her mit unglaub­li­cher Hin­ga­be und Akri­bie die­ser Auf­ga­be wid­met, ver­leiht sei­ne dem Enga­ge­ment in Bay­reuth vor­an­ge­gan­ge­ne Trai­ner­kar­rie­re der Par­tie gegen die Don­ner­vö­gel doch eine ganz beson­de­re Note. Sie­ben Jah­re stand Mla­den als Chef bei den Olden­bur­gern an der Sei­ten­li­nie. 2015 gewann er mit den Nie­der­sach­sen den BBL Pokal und 2017 zog er mit den EWE Bas­kets ins Play­off-Fina­le der easy­Cre­dit BBL ein.

All jene schö­nen Erin­ne­run­gen wird er am Frei­tag jedoch für gut zwei Stun­den gänz­lich aus­blen­den. Dann gilt sein Fokus zu 100 Pro­zent sei­nem medi Team und dem Ziel, mit einem Heim­sieg gegen ein Play­off-Team noch­mals ein star­kes Lebens­zei­chen im Kampf um den Klas­sen­er­halt zu senden.

Tip-Off zum von den Stadt­wer­ken Bay­reuth prä­sen­tier­ten Spiel zwi­schen medi bay­reuth und den EWE Bas­kets Olden­burg ist am Frei­tag um 18:30 Uhr (live auf Magen­ta Sport und auf Sport1). Tickets sind online oder an der Abend­kas­se noch erhältlich.